Le vendredi 20 septembre prochain, des millions de jeunes et d’adultes partout dans le monde feront une nouvelle fois la « grève » pour le climat. Cette initiative mondiale marque le début d'une semaine d'actions qui devrait aboutir à une journée d'action mondiale le 27 septembre avec le "Global Climate Free Open Air", un programme coparrainé qui évalue régulièrement l'état des observations climatiques mondiales et fournit des orientations pour leur amélioration.Selon un rapport publié par Motherboard mardi, plus de 1 200 employés d'Amazon ont annoncé la semaine dernière qu’ils quitteront leurs bureaux le 20 septembre pour marcher contre l'empreinte carbone de l'entreprise, ajoutant leur voix au projet de grève internationale du climat. Il s'agira de la première grève au siège social d'Amazon en 25 ans d'histoire de l'entreprise. Dans les jours qui ont suivi l’annonce, les travailleurs techniques de Microsoft, Facebook et Google ont fait savoir qu'ils feraient aussi la grève.Cependant, pendant que les travailleurs de ces quatre géants américains de la technologie communiquent leur intention de marcher pour le climat, les employés de la cinquième grande entreprise américaine de la technologie, Apple, n'ont pas encore fait de déclaration sur leur participation à la grève du climat, qui aura lieu dans 120 pays, a rapporté Motherboard. Le vendredi 20 septembre, jour où les travailleurs de ses concurrents déserteront les bureaux pour participer à cette grève du climat, Apple lancera son dernier smartphone, l'iPhone 11.Bien qu'Apple affirme que l'iPhone devient de plus en plus écologique, c'est toujours un produit qui nécessite nécessairement l'exploitation de la Terre et, dans certains cas, de la main-d'œuvre. Selon le rapport de Motherboard, alors que les cols blancs sont devenus de plus en plus militants depuis début 2018, les employés d'Apple sont restés à l'écart des projecteurs. Pourtant, le bilan de l'entreprise en matière d'environnement est mitigé, d’après le rapport.En effet, en avril 2018, Apple a annoncé que tous ses centres de données, ses bureaux et ses magasins de détail étaient passés aux énergies 100 % renouvelables et s'est engagé à verser 300 millions de dollars pour assainir l'environnement chinois. Apple avait annoncé à cette occasion que neuf de ses partenaires de la chaîne de production s’étaient engagés à alimenter toute leur production avec de l’énergie propre, totalisant le nombre de fournisseurs engagés dans cette démarche à 23.Pendant ce temps, comme l'a déjà signalé Motherboard, Apple force les recycleurs à déchiqueter les iPhones et les ordinateurs, ce qui mine les pratiques durables de toute l'industrie, a rapporté Motherboard. Mais ces actions demeurent souvent à l’ombre de certaines initiatives individuelles en faveur de l’environnement du géant de Cupertino. Par exemple, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré le mois dernier que sa société ferait un don pour aider à préserver l’Amazonie après les incendies qui ont ravagé la région.« C’est dévastateur de voir les incendies et les destructions ravager la forêt amazonienne, l’un des écosystèmes les plus importants du monde. Apple fera un don pour aider à préserver sa biodiversité et à restaurer l’indispensable forêt amazonienne en Amérique latine. », a déclaré M. Cook, qui n'a pas révélé d'autres détails sur le don que son entreprise envisageait de faire. Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires du magazine à propos de la grève du climat.Les travailleurs d’Amazon ont nommé trois revendications spécifiques la semaine dernière, selon Motherboard : ils exigent à leur employeur zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2030, zéro contrat personnalisé Amazon Web Services (AWS) pour les entreprises de combustibles fossiles afin d'accélérer l'extraction du pétrole et du gaz et zéro financement pour les lobbyistes et les politiciens qui nient l'existence du climat.Ces décisions de sortir pour protester contre les pratiques de leurs employeurs qui contribuent à la crise climatique actuelle surviennent à un moment où les cadres, des petites entreprises comme Kickstarter et Wayfair aux géants technologiques comme Amazon et Google, ont de plus en plus pris des mesures pour s’organiser et critiquer leurs employeurs sur toute une série de questions, notamment le harcèlement sexuel, les contrats avec l'armée et les forces de police, et les ventes aux centres de détention pour migrants. Motherboard a rapporté mardi que les travailleurs de la technologie ont récemment organisé un mouvement à l'échelle de l'industrie appelé #TechWontBuild it pour s'opposer aux contrats avec Immigration and Customs Enforcement (ICE) et Customs and Border Protections (CBP) des Etats-Unis.En mai dernier, un nombre important d’employés d’Amazon (plus de 7000), réunis au sein d’un groupe qu’ils appellent Amazon employees for Climate Justice (AMZNClimate), ont échoué à nouveau à convaincre la société de couper les ponts avec les énergies fossiles et à se tourner vers celles renouvelables. Dans une lettre ouverte adressée à la direction de la société à l’occasion, ces employés ont demandé à l’entreprise d’adopter un plan de grande envergure sur le sujet. « Il est temps que Jeff Bezos et le conseil d’administration d’Amazon nous écoutent », ont-ils déclaré, en précisant que le plan d’action devrait être « à la hauteur de l’échelle et de l’urgence de la crise climatique ».Les employés de Google, Amazon et de Microsoft ont demandé à leurs employeurs d’abandonner leurs contrats d’intelligence artificielle avec l’armée des Etats-Unis. Google a renoncé à tout contrat qui utilise l’IA pour le développement des armes avec le Pentagone, mais Amazon et Microsoft continuent de concourir pour l’appel d’offres du Pentagone pour le JEDI Cloud, un contrat de 10 milliards dollars, où ils sont les deux derniers finalistes Selon le rapport de Motherboard, les travailleurs de Facebook ont créé une page Twitter intitulée « Facebook Employees for Climate Action » déclarant leur intention de faire grève le 20 septembre.« Google Workers for Action on Climate Change » a également annoncé dans un tweet samedi qu'au moins 400 employés de l'entreprise participeront à la marche. Les travailleurs d'Amazon et de Google exigent que les entreprises mettent fin à leurs contrats avec les compagnies pétrolières et gazières.Selon Motherboard, le groupe d’employés d’Amazon a déclaré vendredi dernier :« Nous savons qu'il ne sera pas facile d'atteindre l'objectif de zéro émission d'ici 2030. Mais ce n'est pas le moment de se dérober au défi. Nous reconnaissons qu'il faut du temps pour que la technologie se développe : le transport maritime électrique à courte distance existe déjà et les vols électriques à courte distance arrivent bientôt (la Norvège a exigé que tous les vols intérieurs soient électriques d'ici 2040 et Harbour Air, dont le siège social est à Vancouver, passe à 100 % électrique) ; les vols et les pétroliers à longue distance pourraient prendre plus longtemps. Mais une entreprise avec l'innovation, l'audace et les ressources d'Amazon devrait être à l'avant-garde de cette transformation de notre économie que la crise climatique exige ».Espérons que les salaires des employés ne souffrent pas à cause de leur engagement pour la cause du climat et qu’aussi l’action puisse avoir un impact significatif sur l’empreinte carbone des géants de la technologie et d’autres secteurs d’activité.Sources : Motherboard Que pensez-vous de la décision des employés des quatre grandes entreprises de technologie de participer à la grève du climat le 20 septembre ?Quel commentaire faites-vous de l’absence de réaction de la part des travailleurs d’Apple ?Pensez-vous que les actions auront un impact significatif immédiat sur les pratiques de ces entreprises qui contribuent à la crise climatique actuelle ?