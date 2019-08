Apple et Amazon deviennent les principaux utilisateurs de l'énergie solaire aux États-Unis, Surclassant Target et Walmart, selon SEIA 31PARTAGES 5 0 En prenant en compte des projets sur site et hors site, Apple est le premier utilisateur américain de l'énergie solaire pour les entreprises, avec 393 mégawatts (MW) installés, suivi d’Amazon avec 330 MW installés, soit une augmentation de 36 MW à partir de 2017, selon le rapport d’activité « 2018 Solar Means Business Report » de l'Association des industries de l'énergie solaire (SEIA). SEIA représente toutes les organisations qui encouragent, fabriquent, installent et soutiennent le développement de l'énergie solaire à l’échelle nationale aux Etats-Unis.



Selon l’association, Apple a maintenant la capacité solaire installée la plus importante de toutes les entreprises américaines, suivie d'Amazon, alors que les deux sociétés ont fini par surclasser les précédents leaders de l'industrie, Target et Walmart. Toutefois, cette première place d’Apple s’explique par un changement introduit en 2018 par SEIA dans ses critères d’évaluation.





En effet, depuis sept ans, l'organisation trace la carte de l'utilisation de l'énergie solaire aux Etats-Unis et elle a examiné les installations solaires sur site et hors site pour la première fois en 2018, permettant aux entreprises ayant une grande capacité solaire hors site de rééquilibrer l'échelle. Si seules les installations solaires sur site étaient mesurées, Target, Walmart et Prologis continueraient d'être les leaders américains en matière de capacité solaire, Apple arrivant en quatrième position. Apple n'apparaît même pas dans le top 25 lorsqu'on le classe selon le critère du nombre d'installations solaires, qui est dominé par les détaillants qui ont de très nombreux bâtiments à travers le pays. Mais l'organisation a trouvé que l’utilisation totale de l'énergie solaire par les entreprises est importante à considérer.



Apple a passé près d'une décennie à étendre considérablement son utilisation de l'énergie solaire à travers les États-Unis, et l'effort a porté ses fruits. Le géant de Cupertino devient la première entreprise de technologie à occuper la première place dans une enquête annuelle sur l'utilisation de l'énergie solaire dans les entreprises, devant Amazon et Target.



« Avec 393 mégawatts (MW) d'énergie solaire installés, Apple occupe la première place en termes de capacité sur site et hors site », a déclaré SEIA dans son rapport Solar Means Business 2018, « marquant ainsi la première année où une entreprise du secteur technologique se situe en tête du classement ».



Selon le rapport de la SEIA, qui vient d'être publié, Apple a connu une forte hausse, mesurée en mégawatts de puissance solaire installée, Apple atteignant 393,3 MW, contre 329,8 MW pour Amazon. Target, une entreprise de grande distribution, est passée de 203,5 MW en 2017 à 229,7 MW en 2018, et Walmart, une autre entreprise de grande distribution, de 149,4 MW à 208,9 MW. Dans le rapport Solar Means Business 2017, Apple s'est classé quatrième derrière les deux premiers détaillants de briques et de mortier et Prologis, une société d'entrepôts industriels, et Amazon dixième, derrière des détaillants comme Kohls, Costco, Ikea, et Macy's.





Abigail Ross Hopper, PDG de SEIA, a déclaré dans un communiqué :



« Les grandes entreprises investissent de plus en plus dans l'énergie solaire propre et fiable parce qu'elle est économiquement rationnelle ». « Les investissements des entreprises dans l'énergie solaire deviendront encore plus importants à mesure que les entreprises utiliseront l'énergie solaire pour lutter contre le changement climatique, créer des emplois et stimuler les économies locales », a-t-elle ajouté. Elle a poursuivi en disant que « Quand les marques mondiales se tournent vers l'énergie solaire, le reste du monde en prend note, et ce rapport met en évidence la puissance de l'investissement solaire des entreprises ».



Apple a obtenu la première place pour le solaire grâce à ce que SEIA décrit comme « un projet hors site de 130 MW qui a été mis en ligne en Californie » au cours de l’année dernière. De même, Solvay, Fifth Third Bank, Paypal, Digital Reality, Wynn Las Vegas et Facebook ont tous réalisé de grands projets solaires hors site en 2018.





Les installations sur site sont celles d'Apple Park, par exemple, qui comportent des panneaux solaires sur le bâtiment lui-même, tandis que les installations hors site sont des installations de collecte de l'énergie solaire, comme les projets de parcs énergétiques de la société en Illinois et en Virginie.



Apple s’est engagé à lutter contre le changement climatique et à créer un environnement plus sain. En avril 2018, l’entreprise américaine a affirmé que l’ensemble de ses magasins, ses bureaux, ses centres de données, ainsi que les sites en colocation dans 43 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde sont dorénavant



« Nous sommes résolus à laisser derrière nous un monde meilleur. Après des années de travail, nous sommes fiers d’avoir atteint cette étape importante », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « Nous allons continuer de repousser les limites du possible lorsqu'il s'agit des matériaux contenus dans nos produits, de la façon dont nous les recyclons, de nos sites et de notre travail avec nos fournisseurs afin de mettre au point des sources créatives et avant-gardistes d’énergie renouvelable. Nous savons que notre avenir en dépend », a-t-il ajouté.



Google aussi a affirmé l’année dernière avoir acheté et même



Quant à l’entrepreneur Elon Musk, il a exposé en 2017, à l'occasion du National Governors Association Summer Meeting, une conférence des gouverneurs américains, son plan pour



Dans son dernier rapport Solar Means Business, SEIA a indiqué que la croissance de la capacité d'énergie solaire a été le résultat d'un matériel solaire plus abordable et de meilleures options de financement. L’organisation a noté également que plus de la moitié de tout le matériel solaire d'entreprise a été installé au cours des trois dernières années, avec maintenant une capacité électrique annuelle suffisante pour alimenter 1,4 million de foyers, ou pour compenser les livraisons de 200 millions de kilomètres de camions.



