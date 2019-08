Des entreprises américaines demandent à Apple et à Amazon de mettre les travailleurs et la planète avant les profits Une approche approuvée par certains investisseurs 0PARTAGES 10 0 Des marques mondiales ont prêté leur concours aux efforts visant à exercer une pression morale, politique et économique sur les grandes entreprises pour qu'elles adoptent des pratiques plus éthiques alors que la recherche du profit aurait contribué à une série de feux de forêt qui ravageaient la forêt amazonienne. Les images dramatiques de l’incendie dans la jungle ont incité plus de 30 multinationales, dont Patagonia, The Body Shop et Ben & Jerry's, à s’exprimer contre la dégradation de l’environnement dans le but de réaliser des profits alors que de grandes entreprises empoisonnent la planète en encourageant la destruction des habitats tout en alimentant le réchauffement climatique mondial. .





Dans une annonce d'une page décrivant leur position dans le New York Times, les dirigeants de certaines des plus grandes entreprises mondiales, notamment Apple et Amazon, ont été exhortés de placer les travailleurs et la planète avant les profits. Ils ont été appelé à adopter des moyens plus éthiques de faire des affaires en se fixant des objectifs plus vastes, tels que la protection des travailleurs et de la planète.



La lettre a été adressée directement au groupe de lobbying BRT, qui comprend 181 des plus grandes entreprises opérant depuis les États-Unis. Elle vise à tirer parti de la décision historique prise par le BRT le 19 août 2019 de modifier sa définition du « but d'une société » qui était de gagner de l'argent pour les actionnaires pour inclure des objectifs plus larges tels que prendre soin du personnel et de l'environnement.



« Nous faisons partie d'une communauté de B Corporation qui défendent le capitalisme des parties prenantes », a déclaré la lettre ouverte. « Nous sommes des entreprises performantes qui répondent aux normes les plus strictes en matière d’impact positif vérifié pour nos travailleurs, nos clients, nos fournisseurs, les communautés et l’environnement. Nous fonctionnons avec un meilleur modèle de gouvernance d'entreprise - ce qui nous donne, et pourrait vous donner, un moyen de lutter contre le court terme et la liberté de prendre des décisions pour équilibrer profit et objectif ».





La certification dite "B Corp" (aussi connue comme certification "B Lab" ou "B Corporation") est une certification octroyée aux sociétés commerciales (à but lucratif) répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public. Cette certification est attribué par B Lab, un organisme sans but lucratif établi aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Pour se voir octroyer la certification et ensuite la préserver, une société doit obtenir une note minimale de 80 points (sur 200) sur le standard international qui est accessible dans l'outil en ligne "B Impact Assessement".



Considéré comme un label de commerce équitable pour les entreprises, le mouvement B Corp se décrit comme un « mouvement mondial de personnes utilisant le monde des affaires comme une force du bien ». Les sociétés certifiées B Corp s'engagent à mettre l'accent autant sur les préoccupations sociales et environnementales que sur les profits.



Andrew Kassoy, le cofondateur de B Lab, l'organisation caritative chargée de développer le mouvement B Corp, a déclaré que la déclaration de BRT avait été un « moment à célébrer ».



Selon lui, : « C’est un changement culturel important de voir des représentants de certaines des plus grandes multinationales américaines qui reconnaissent le problème de la primauté des actionnaires [gagner le plus d’argent possible pour les investisseurs]. Cela ne produit pas le bon type de progrès économique, de lutte contre les inégalités ou le changement climatique, comme nous le souhaiterions ».



Le changement radical dans le mantra des entreprises américaines survient des décennies après la philosophie de l’économiste lauréat du prix Nobel Milton Friedman, qui date de 1970, selon laquelle « la responsabilité sociale des entreprises est d’accroître leurs profits ». Kassoy a estimé que ce changement était une bonne nouvelle. Il a déclaré mettre au défi le BRT de prendre des mesures et d'aller au-delà des mots de sa déclaration.



Le mouvement B Corp prend de l'ampleur alors que la crise climatique, conjuguée à la montée des inégalités, a amené les chefs d'entreprise à s'interroger sur leur succès au 21ème siècle. À ce jour, 2933 entreprises dans le monde issues de 150 secteurs d'industries et provenant de 64 pays sont devenues B Corps après avoir achevé un processus de certification. Le chef Jamie Oliver a récemment révélé son ambition de certifier B Corp son empire commercial.





Une approche que des investisseurs, employés et clients approuvent



Les dirigeants des entreprises certifiées B Corp ont été soutenus par des investisseurs, des employés et des clients:



« Les investisseurs ne se sont jamais demandé pourquoi nous faisions ce que nous faisions, pas plus que la structure juridique de notre société de prévoyance. Je suis tout à fait à l'aise avec le fait que nous sommes une société d'utilité publique et une société certifiée B Corp, et j'en suis vraiment fier. Je pense que cela aide notre entreprise car je crois que les gens - en particulier les plus jeunes - considèrent les entreprises et le secteur privé comme faisant partie d’un écosystème plus vaste »

—Boy Allbirds co-fondateur et co-PDG Joey Zwillinger



« Nous vivons dans un monde où les entreprises sont responsables de plus de 60% de la pollution de notre air, de notre eau et de notre terre. Pourtant, les entreprises assument très peu de responsabilités. Je pense que la communauté B Corp rassemble ces entreprises partageant les mêmes idées pour devenir une plus grande force pour le bien dans le monde. … Cette idée que les entreprises sont en quelque sorte séparées du reste de la vie, qu'elles n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de l'environnement, qu'elles n'ont aucune responsabilité vis-à-vis du bien social, c'est de la totale connerie. C’est une façon totalement dépassée de penser au monde. C’est l’une des choses qui me donne vraiment espoir en ce mouvement [B Corp], car non seulement il fournit une structure juridique, qui n’existait pas auparavant… mais il fournit également une communauté et un processus de certification légitime. »

—Barc Patagonia PDG Rose Marcario



« Je pensais que les gens penseraient que c’est cool, mais je ne savais pas que cela arrêterait les autres et les inciterait immédiatement à travailler avec nous. Notre collaboration avec les universités a également été remarquable. Et ce n'est pas seulement la mission de la génération Y. Les personnes des générations plus anciennes l’adoptent également et souhaitent travailler avec nous. Notre décision, en tant que cofondateurs, de devenir un organisme de bienfaisance a pris, sans exagérer, 10 minutes. Nous savions que c'était la bonne chose à faire ».

- Brett Hurt, co-fondateur de B Corp data.world



Source : billet B Corp, Fast Company



Et vous ?



Que pensez-vous de cette approche ?



le risque actuel c'est la libération d’élément nutritif dans l'océan qui risque de faire proliférer des algues rouges sur les cotes... algues rouge qui certaines rejettes du cyanure MAIS absorbe en contre partie beaucoup de polluant dans l'eau et du CO2. Les ONG oublie de nous le dire comme par hasard...

je sais pas si le président Brésilien di vrai mais les ONG sont loins d'etre honnete en Europe on connais des ONG qui secours les réfugié en mer prenne des migrants sur le sol d'afrique.

Donc j'ai des doutes sur les responsables de ces incendies.

Je ne peut malheureusement pas aller sur le terrain pour juger, je suis trop débordé en ce moment. 0 1 les incendies actuels en Amazonie n'aurons/n'ont aucun impacts sur le réchauffement climatique, c'est une goutte d'eau dans un vase.le risque actuel c'est la libération d’élément nutritif dans l'océan qui risque de faire proliférer des algues rouges sur les cotes... algues rouge qui certaines rejettes du cyanure MAIS absorbe en contre partie beaucoup de polluant dans l'eau et du CO2. Les ONG oublie de nous le dire comme par hasard...je sais pas si le président Brésilien di vrai mais les ONG sont loins d'etre honnete en Europe on connais des ONG quiprenne des migrants sur le sol d'afrique.Donc j'ai des doutes sur les responsables de ces incendies.Je ne peut malheureusement pas aller sur le terrain pour juger, je suis trop débordé en ce moment.

