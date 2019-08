Lisa Jackson

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que sa société ferait un don pour aider à préserver l’Amazonie après les incendies qui ont ravagé la région.« C’est dévastateur de voir les incendies et les destructions ravager la forêt amazonienne, l’un des écosystèmes les plus importants du monde. Apple fera un don pour aider à préserver sa biodiversité et à restaurer l’indispensable forêt amazonienne en Amérique latine ».Cook n'a pas révélé d'autres détails sur le don que son entreprise envisageait de faire.Les scientifiques ont déjà enregistré plus de 74 000 incendies au Brésil cette année, soit près du double des 40 000 incendies enregistrés en 2018. Il s'agit également du nombre d'incendies le plus élevé enregistré depuis le début du suivi des chercheurs en 2013.Le président brésilien Jair Bolsonaro a déployé 44 000 soldats samedi pour renforcer la lutte contre les incendies après avoir été critiqué pour la manière dont il a géré la situation. Il avait auparavant minimisé les préoccupations au sujet des incendies en les qualifiant de « sensationnalistes ».C'est dans cette situation que des entreprises américaines ont demandé au groupe de lobbying BRT, qui comprend 181 des plus grandes entreprises opérant depuis les États-Unis parmi lesquelles Apple et Amazon, d'adopter des moyens plus éthiques de faire des affaires en se fixant des objectifs plus vastes, tels que la protection des travailleurs et de la planète.« Nous faisons partie d'une communauté de B Corporation qui défendent le capitalisme des parties prenantes », a déclaré la lettre ouverte. « Nous sommes des entreprises performantes qui répondent aux normes les plus strictes en matière d’impact positif vérifié pour nos travailleurs, nos clients, nos fournisseurs, les communautés et l’environnement. Nous fonctionnons avec un meilleur modèle de gouvernance d'entreprise - ce qui nous donne, et pourrait vous donner, un moyen de lutter contre le court terme et la liberté de prendre des décisions pour équilibrer profit et objectif ».L'Amazonie représente plus de la moitié de la forêt tropicale humide restante sur la planète, et on la surnomme souvent les « poumons de la planète ». Mais la déforestation est devenue un problème de plus en plus important au cours des 40 dernières années, selon la BBC.Le changement climatique est une question importante pour Tim Cook et le PDG s'est fait entendre sur son impact dans le passé. Plus récemment, il a abordé le sujet dans son discours de lancement à l’Université Tulane en mai. « Je ne pense pas que nous puissions parler de qui nous sommes en tant que personnes et de ce que nous nous devons les uns aux autres sans parler du changement climatique », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.Il a également appelé personnellement le président Donald Trump dans l'espoir de le convaincre de ne pas se retirer de l'accord sur le climat de Paris en 2017. En novembre dernier , Lisa Jackson, la « Head of environment, policy and social initiatives » d'Apple, a tenu un discours bien rodé en déclarant qu’une entreprise pouvait continuer à faire des profits tout en étant responsable envers l'environnement.« L'air que nous respirons et la planète que nous laissons à nos enfants n'appartiennent à aucun parti, ni à aucune idéologie. Ils appartiennent à tout le monde et les gouvernements devraient être les alliés de notre travail. Chez Apple, nous avons soutenu les accords de Paris sur le climat et nous continuerons de le faire ».« Il n'y a pas d’incompatibilité entre une planète en bonne santé et une bonne santé financière » , a déclaré Jackson. « C'est un faux problème que chacun de nous doit rejeter ».Jackson a rappelé à l'auditoire les réalisations d'Apple en matière d'environnement. Elle a évoqué l'utilisation par la société d'énergie 100% propre dans toutes ses installations, les techniques de l'aluminium recyclé utilisées pour construire son dernier MacBook, son investissement dans l'énergie propre en Chine et son engagement à essayer de passer de toute sa chaîne d'approvisionnement à l'énergie renouvelable.« Avec le bon dévouement, grâce à votre innovation, nous pouvons protéger l'usine et investir dans notre avenir, tout en gérant une entreprise prospère », a déclaré Jackson. « Nous pouvons bien nous en tirer en faisant du bien ».Source : Tim Cook Que pensez-vous de cette initiative ?