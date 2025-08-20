Plus de 8 000 personnes ont contacté le régulateur de l'énergie Ofgem pour empêcher Tesla de fournir de l'énergie aux ménages britanniques, en raison de l'« agenda politique » du milliardaire Elon Musk

Plus de 8 000 personnes ont contacté l'autorité de régulation de l'énergie Ofgem pour empêcher Tesla de fournir de l'énergie aux ménages britanniques. Les citoyens ont cité le « programme politique clair » du propriétaire milliardaire Elon Musk comme raison de l'objection.
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et un entrepreneur international connu pour avoir dirigé Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et le département de l'efficacité gouvernementale (DOGE). Elon Musk est la personne la plus riche du monde depuis 2021, Forbes ayant estimé sa valeur nette à 424,7 milliards de dollars américains en mai 2025.
Cette opposition publique fait suite à plusieurs réactions hostiles à l'encontre du milliardaire. Au cours des derniers mois, les manifestations contre Elon Musk ont touché les concessionnaires Tesla du monde entier, appelant les citoyens à cesser d'acheter des véhicules Tesla et à se désengager de l'entreprise. Ces manifestations se sont intensifiées en réponse à la nomination d'Elon Musk au DOGE, qui, selon ses détracteurs, lui donne accès à des données sensibles et lui confère une influence politique disproportionnée.
Le mois de juillet dernier, Tesla a demandé une licence à l'Ofgem pour fournir de l'électricité aux foyers et aux entreprises en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles dès l'année 2026.
Suite à cette initiative, le groupe de campagne Best for Britain a invité le public à écrire à l'Ofgem, en déclarant que Elon Musk n'est pas une personne « apte et appropriée » à avoir « un pied dans nos services essentiels ».
Elon Musk a en effet déjà manifesté son soutien à la fois au président américain Donald Trump et au militant d'extrême droite Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon.
Jusqu'à présent, au moins 8 462 personnes ont utilisé l'outil en ligne du groupe pour déposer des objections auprès de l'Ofgem.
« Nous avons tous été aux premières loges de l'influence néfaste de Musk, qui a transformé Twitter en un incubateur de la haine de droite, promouvant des théories conspirationnistes sans fondement et aidant Trump à obtenir un second mandat en tant que président des États-Unis - ce qui continue à changer notre monde de manière profondément dangereuse », a déclaré Naomi Smith, directrice générale de Best of Britain.
« Les Britanniques s'opposent à juste titre à ce que Musk s'approche de notre approvisionnement en électricité. C'est pourquoi nous encourageons un plus grand nombre de personnes à faire connaître leur point de vue avant vendredi en utilisant notre outil en ligne pour écrire à Ofgem et dire qu'ils s'opposent à cette prise de pouvoir - cela ne prend que 2 minutes ».
Le public a ainsi jusqu'au vendredi 22 août pour écrire à l'Ofgem au sujet de la demande de Tesla, lorsque l'autorité de régulation décidera d'accorder ou non à Tesla une licence de fourniture d'électricité.
Il est intéressant de rappeler que Tesla participe au marché britannique de l'énergie depuis 2020, date à laquelle elle a obtenu une licence pour produire de l'électricité. Le constructeur de voitures électriques possède également une activité dans le domaine de l'énergie solaire et du stockage sur batterie. Aux États-Unis, Tesla fournit déjà de l'électricité à Tesla depuis trois ans.
Cette demande intervient dans un contexte de baisse de la demande pour les véhicules électriques de Tesla en Europe au cours des derniers mois. Les chiffres de l'industrie montrent une chute de près de 60 % du nombre de nouvelles immatriculations de Tesla au Royaume-Uni en juillet, par rapport à l'année précédente.
La récente réaction du public à l'égard de Tesla souligne à quel point la réputation et le leadership d'une entreprise influencent la confiance des consommateurs. L'avenir de Tesla reste incertain : son action a chuté de plus de moitié depuis décembre 2024, ses concessionnaires ont été victimes d'actes de vandalisme et ses modèles obsolètes peinent à rivaliser avec ceux de concurrents tels que BYD.
Le communiqué du groupe de campagne Best for Britain est présenté ci-dessous :
Plus de 8 000 personnes ont écrit à l'autorité britannique de régulation de l'énergie pour s'opposer à une demande d'entrée de Tesla sur le marché britannique de l'énergie.
La semaine dernière, il a été rapporté que l'entreprise dirigée par Elon Musk avait demandé à fournir de l'électricité aux ménages britanniques en concurrence avec les fournisseurs actuels tels que British Gas et Octopus, bien que si la licence de Tesla est accordée, l'entreprise ne pourra fournir que de l'électricité et pas d'autres combustibles.
La nouvelle s'est avérée controversée parmi les citoyens britanniques préoccupés par l'histoire d'Elon Musk, qui a utilisé ses intérêts commerciaux pour promouvoir de dangereuses théories du complot et soutenir des personnalités radicales et d'extrême droite. Il a fait des commentaires explicites sapant le gouvernement britannique et a des antécédents de pratiques commerciales contraires à l'éthique, ignorant les régulateurs et subvertissant les droits des travailleurs.
En réponse, Best for Britain a lancé une campagne encourageant les gens à écrire à l'Ofgem pour s'opposer à cette décision au motif que Musk n'est pas une personne « apte et appropriée » à exercer une influence sur un secteur aussi important au Royaume-Uni, soulignant que les militants d'extrême droite au Royaume-Uni exploitent déjà le coût élevé de l'énergie pour gagner des électeurs.
Son outil en ligne a aidé 8 462 personnes à faire part de leurs préoccupations à l'Ofgem, dont plus de 6 000 l'ont fait dans les premières 24 heures de la campagne. Best for Britain encourage d'autres personnes à faire de même avant la date limite de réception des commentaires fixée par l'Ofgem au vendredi 22 août. L'Ofgem décidera alors d'accorder ou non la licence.
