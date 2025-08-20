Plus de 8 000 personnes ont contacté le régulateur de l'énergie Ofgem pour empêcher Tesla de fournir de l'énergie aux ménages britanniques, en raison de l'« agenda politique » du milliardaire Elon Musk

Plus de 8 000 personnes ont écrit à l'autorité britannique de régulation de l'énergie pour s'opposer à une demande d'entrée de Tesla sur le marché britannique de l'énergie.La semaine dernière, il a été rapporté que l'entreprise dirigée par Elon Musk avait demandé à fournir de l'électricité aux ménages britanniques en concurrence avec les fournisseurs actuels tels que British Gas et Octopus, bien que si la licence de Tesla est accordée, l'entreprise ne pourra fournir que de l'électricité et pas d'autres combustibles.La nouvelle s'est avérée controversée parmi les citoyens britanniques préoccupés par l'histoire d'Elon Musk, qui a utilisé ses intérêts commerciaux pour promouvoir de dangereuses théories du complot et soutenir des personnalités radicales et d'extrême droite. Il a fait des commentaires explicites sapant le gouvernement britannique et a des antécédents de pratiques commerciales contraires à l'éthique, ignorant les régulateurs et subvertissant les droits des travailleurs.En réponse, Best for Britain a lancé une campagne encourageant les gens à écrire à l'Ofgem pour s'opposer à cette décision au motif que Musk n'est pas une personne « apte et appropriée » à exercer une influence sur un secteur aussi important au Royaume-Uni, soulignant que les militants d'extrême droite au Royaume-Uni exploitent déjà le coût élevé de l'énergie pour gagner des électeurs.Son outil en ligne a aidé 8 462 personnes à faire part de leurs préoccupations à l'Ofgem, dont plus de 6 000 l'ont fait dans les premières 24 heures de la campagne. Best for Britain encourage d'autres personnes à faire de même avant la date limite de réception des commentaires fixée par l'Ofgem au vendredi 22 août. L'Ofgem décidera alors d'accorder ou non la licence.