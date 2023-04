Comme beaucoup de choses dans notre ère moderne, le pari de l'Australie sur les énergies renouvelables a commencé par une vantardise d'Elon Musk sur Twitter. La dernière centrale à charbon d'Australie-Méridionale avait fermé ses portes, laissant cette province de 1,8 million d'habitants fortement dépendante des parcs éoliens et des importations d'électricité en provenance d'une région voisine.Lorsqu'une panne d'électricité sans précédent a amené une grande partie du pays à s'interroger sur la dépendance de l'État à l'égard de l'énergie propre, Tesla s'est vanté - sur Twitter, bien sûr - d'avoir une solution : Il pouvait construire la plus grande batterie au monde, et rapidement. "", a répondu Mike Cannon-Brookes , milliardaire australien spécialisé dans les logiciels et militant pour le climat. " Musk a répondu : "À l'étonnement de beaucoup, Tesla a réussi et aujourd'hui, près de sept ans plus tard, cette batterie et d'autres comme elle sont devenues le pivot d'une transition énergétique d'une rapidité stupéfiante. D'ici le milieu de la prochaine décennie, les grandes centrales au charbon qui produisent environ la moitié de l'électricité australienne fermeront leurs portes. Les centrales à gaz sont également mises hors service et l'énergie nucléaire est interdite. L'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique restent donc les principales options pour l'avenir du pays après le charbon. "", a déclaré Audrey Zibelman, ancienne directrice de l'Australian Energy Market Operator (AEMO), l'agence qui gère le réseau, et aujourd'hui conseillère auprès d'Alphabet X. "Il pourrait s'agir du plus grand projet de construction de centrales électriques en Australie depuis l'électrification des années 1920 et 1930. Et, en cas de succès, elle pourrait être reproduite dans les 80 % de la population mondiale qui vivent dans ce que l'on appelle la ceinture solaire - qui comprend l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, le sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est, explique le professeur Andrew Blakers, expert en énergies renouvelables et en technologie solaire à l'Australian National University. Cela contribuerait grandement à enrayer le changement climatique.La construction de batteries de stockage n'est qu'un élément essentiel du projet national, et l'AEMO, entre autres, craint que les centrales au charbon ne ferment avant qu'il n'y ait suffisamment d'électricité supplémentaire. L'Australie doit multiplier par neuf sa capacité éolienne et solaire à l'échelle du réseau d'ici à 2050. La connexion de toute cette production et de tout ce stockage au réseau nécessitera davantage d'investissements. Au total, le coût pourrait s'élever à 320 milliards de dollars australiens (215 milliards de dollars), et l'argent commence à affluer : Brookfield Asset Management Ltd, Macquarie Group Ltd et les milliardaires Andrew Forrest et Cannon-Brookes ont tous été impliqués dans des transactions énergétiques qui ont fait la une des journaux ces derniers mois. Le nouveau soutien gouvernemental aux énergies renouvelables a également amélioré le sentiment des investisseurs, selon le Clean Energy Investor Group, qui comprend des développeurs de projets et des financiers.Source : Opérateur du marché australien de l'énergieQuelle lecture en faites-vous ?Pourquoi, selon vous, M. Musk a décidé de se lancer dans ce projet ?Pensez-vous que des initiatives similaires devraient-être encouragées dans d'autres pays ?