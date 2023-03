Elon Musk désire mettre fin aux combustibles fossiles

Les surveillances juridiques s’accentuent sur le constructeur de véhicules électriques Tesla

Les analystes étaient impatients de voir un nouveau modèle Tesla - plus précisément, une Tesla beaucoup moins chère, qui pourrait rendre la marque de véhicules électriques la plus populaire d'Amérique accessible à un éventail beaucoup plus large d'acheteurs. Grande était la suprise, Elon Musk a révélé la troisième partie du « plan directeur » de Tesla, dans lequel l'entreprise mènera l'effort mondial pour éliminer les combustibles fossiles et convertir le monde aux énergies durables. Le plan a été présenté lors d'un événement destiné aux investisseurs qui s'est tenu mercredi à la Gigafactory de la société à Austin, au Texas.Le plan directeur 3 comprend l'ajout d'énergie renouvelable au réseau existant, la production d'un plus grand nombre de véhicules électriques, l'installation de pompes à chaleur dans les maisons et les bâtiments, l'utilisation de la livraison de chaleur à haute température et de l'hydrogène pour les applications industrielles, et la construction d'avions et de bateaux alimentés de manière durable. Le plan de Musk est de créer « une civilisation de l'énergie durable ».Au lieu d'une nouvelle voiture luxueuse, l'entreprise s'est penchée sur le changement climatique et a plaidé en faveur d'une transition mondiale accélérée en faveur de l'abandon des combustibles fossiles, avec un grand nombre de véhicules électriques et de batteries, les produits phares de Tesla, comme éléments clés.C'est une bonne chose pour une entreprise qui a toujours vanté ses mérites écologiques, mais Wall Street aurait préféré une nouvelle voiture. L'action Tesla a fortement chuté après les heures de négociation. Pour certains analystes, si Musk avait bien de choses en tête à propos de la planète Terre, il n’en reste pas moins vrai que c’était, d'une certaine manière, du Tesla tout craché.Tesla prévoit qu'il faudra 10 000 milliards de dollars d'investissements pour créer cet avenir durable alimenté par des énergies renouvelables. Musk a déclaré que ce n'était « pas un gros chiffre par rapport à l'économie mondiale ».La réalisation de cette vision passe en grande partie par l'augmentation de la capacité de stockage d'énergie dans le monde, qui pourrait atteindre 240 TWh. Au cours de l'événement, les dirigeants de Tesla ont déclaré que cela pouvait être réalisé sans avoir besoin d'extraire une quantité importante de minerai. Musk a affirmé que l'entreprise n'aurait besoin que de moins de 30 % de tout le nickel présent sur Terre. Elle aurait également besoin de fer, mais Musk ne s'inquiète pas, alléguant qu'il s'agit du métal le plus abondant de la planète.Musk ajoute que l'infrastructure nécessaire, y compris l'énergie éolienne et solaire, occupera « moins de 0,2 % » de la surface de la Terre. Les détails sont encore peu nombreux sur la façon dont tout cela est censé se concrétiser, mais Musk a promis de publier bientôt un livre blanc décrivant le plan. « Je voulais vraiment qu'aujourd'hui ne concerne pas seulement les investisseurs de Tesla qui possèdent des actions, mais vraiment tous ceux qui investissent dans la Terre », a déclaré Musk avec optimisme.L'événement, qui a duré près de trois heures, n'a pas donné d'informations spécifiques sur les nouveaux véhicules. La société a toutefois évoqué deux véhicules mystérieux qui n'ont pas été dévoilés dans les images de présentation, dont l'un est clairement une petite voiture et l'autre ressemble à un petit camion commercial.Tesla a déjà radicalement modifié le débat sur le climat, en incitant l'industrie automobile à adopter les véhicules électriques. Le nouveau « plan directeur » s'étend au-delà du secteur automobile pour évoquer la décarbonisation du réseau électrique mondial ainsi que de l'ensemble de l'industrie, du transport maritime et du transport aérien, également.Musk a ouvert l'événement en affirmant que le monde peut rapidement passer aux énergies renouvelables grâce aux batteries (pour stocker l'énergie solaire afin de l'utiliser la nuit, par exemple) et, bien sûr, aux véhicules électriques à batterie. Ce nouveau « plan directeur » fait aussi un clin d'œil aux pompes à chaleur et à l'hydrogène pour les usages industriels.De nombreux chercheurs, analystes et groupes à but non lucratif ont tracé des pistes pour lutter contre le changement climatique. La plupart d'entre eux soulignent que le temps presse et que l'ampleur des changements nécessaires est considérable.Le ton de Musk était plus optimiste. Comme dit précédemment, il a déclaré que Tesla avait fait le calcul et que le changement coûterait 10 000 milliards de dollars, soit moins que ce que le monde dépenserait en combustibles fossiles sur la même période. Sur ce montant, 7 000 milliards de dollars seraient consacrés aux véhicules électriques, le marché que Tesla a révolutionné et qu'il entend dominer dans le monde entier.« Ce jour ne s'adresse pas seulement aux investisseurs de Tesla, mais à tous ceux qui investissent sur cette Terre, a déclaré Musk. La Terre peut et va passer à l'énergie durable, et elle le fera de votre vivant ». Les autres entreprises de Musk, SpaceX et The Boring Company, n'ont pas non plus été mentionnées, alors que Musk avait laissé entendre que le troisième plan directeur viserait à relier ses différentes entreprises.Tesla a fait la démonstration d'un nouveau processus de fabrication de véhicules plus efficace, qui sera utilisé pour sa prochaine génération de véhicules. L'entreprise l'appelle le « Unboxed Process » qui permet de construire le véhicule une fois dans la chaîne de montage et de ne peindre que les pièces qui doivent l'être. Le constructeur automobile affirme également que l'unité de propulsion de la prochaine génération n'utilisera pas de minéraux de terres rares.Les deux plans directeurs précédents de Tesla ont été pour la plupart des succès ou des échecs. Si l'entreprise a pu atteindre la plupart des objectifs fixés dans le premier plan, publié en 2006, le second reste largement à réaliser.Ce plan, qui a été publié en 2016 sous le titre effronté « Part Deux », indiquait que Tesla créerait une activité solaire florissante, lancerait de multiples nouveaux véhicules dans toutes les catégories principales, atteindrait une autonomie complète et lancerait un réseau de robotaxi permettant aux propriétaires de véhicules de gagner jusqu'à 30 000 dollars par an.Alors que Tesla a lancé son activité de toits solaires, les installations ont été lentes. Certains clients se sont plaints d'énormes majorations de prix. Et l'entreprise a revu ses ambitions à la baisse, ses revenus restant relativement stables.Tesla a tout de même lancé deux nouveaux véhicules depuis la publication de son deuxième plan directeur : le Tesla Semi et le Cybertruck. Les livraisons du Tesla Semi ont commencé à la fin de l'année dernière, et le Cybertruck est toujours prévu pour cette année - selon le concepteur principal de Tesla, Franz von Holzhausen, présent sur scène lors de l'événement. Musk a déclaré que la production en série de ce camion au design étrange commencerait en 2024.Pendant ce temps, les plans de Tesla pour les véhicules entièrement autonomes sont incertains. Alors que les opérateurs de services audiovisuels comme Waymo et Cruise accumulent les kilomètres avec leurs robotsaxis sans conducteur, Tesla a adopté une approche différente en proposant à des centaines de milliers de clients une option à 15 000 dollars appelée « Full Self-Driving ». Malgré son nom trompeur, FSD n'est qu'un système partiellement autonome de niveau 2 qui nécessite une surveillance constante de la part du conducteur.Il y a deux ans, un conseiller en réglementation de Tesla a déclaré que le système « Full Self-Driving » resterait manuel , après que Tesla a admis que sa technologie de conduite est un système de niveau 2.« Les fonctionnalités qui composent la partie automatique sont le régulateur de vitesse en fonction du trafic et l'orientation automatique. La capacité de conduite autonome complète (FSD) est une suite de fonctionnalités optionnelle qui s'appuie sur Autopilot et qui est également représentative du niveau 2 de la Society of Automotive Engineers (SAE) », aurait indiqué Eric Williams, avocat associé de la société pour les questions réglementaires, dans un courriel envoyé à un destinataire du California Department of Motor Vehicles (DMV) le 28 décembre 2020.La version bêta de la FSD, officiellement appelée Autosteer on City Streets, fait partie de la suite de fonctionnalités du système avancé d'aide à la conduite (ADAS).« Full Self-Driving » et non d'un composant autonome permettant de conduire les mains libres comme certains pourraient le penser. Cette connotation a exacerbé la confusion suscitée par l’expression "Full Self-Driving" et a provoqué l'envoi d'un courriel par le California DMV. Ce courriel demandait à Tesla de fournir immédiatement des éclaircissements sur la fonctionnalité FSD Beta afin de s'assurer que le constructeur automobile n'effectuait pas de tests sur les routes californiennes sans le permis approprié pour déployer une telle fonctionnalité.Tesla a récemment suspendu les nouvelles installations du FSD après que lal'ait qualifié de « risque d'accident ».De même, la promesse de Musk selon laquelle les propriétaires de Tesla équipés de la FSD seraient en mesure de gagner un revenu passif en envoyant leurs véhicules prendre des passagers de manière autonome dans le cadre d'un service de robotaxi ne s'est pas concrétisée. Au cours des derniers mois, Musk a laissé entendre que Tesla fabriquerait un véhicule robotaxi autonome, ce qui jette un doute sur sa proposition initiale selon laquelle les Teslas en circulation aujourd'hui pourraient bénéficier d'un tel service.Alors que le directeur général Elon Musk a présenté le logiciel de conduite autonome de Tesla comme une vache à lait potentielle pour le plus grand constructeur de voitures électriques du monde, les systèmes avancés d'aide à la conduite de Tesla - et les affirmations de Musk à leur sujet - font l'objet d'une surveillance juridique, réglementaire et publique croissante. Un conducteur a déclaré aux autorités que le logiciel « full-self-driving » de sa Tesla avait freiné de manière inattendue et provoqué un carambolage de huit voitures dans la baie de San Francisco le mois dernier. Neuf personnes ont été traitées pour des blessures legères, dont un mineur qui a été hospitalisé, selon un rapport d'accident de la. Selon un rapport de police rendu public en décembre de l’année dernière, le conducteur de la Tesla Model S de 2021 impliquée dans l’accident a déclaré à la police qu'il était en mode de conduite autonome intégrale (FSD) qui avait mal fonctionné.La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a commencé en juin à publier les données fournies par les constructeurs automobiles sur les rapports d'accidents liés à des systèmes d'aide à la conduite comme le système Autopilot de Tesla. Elle a publié un décret en juin 2021 exigeant des constructeurs automobiles et des entreprises technologiques qu'ils signalent immédiatement tous les accidents impliquant des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des véhicules équipés de systèmes de conduite automatisée testés sur la voie publique.« La surveillance de la NHTSA ne se limite pas aux accidents spécifiés discutés dans l'ordonnance ou aux informations soumises dans le cadre de ses obligations de déclaration. L'examen et l'analyse de la NHTSA incluront toutes les informations et tous les incidents relatifs à tout défaut de sécurité potentiel.De plus, la NHTSA peut prendre d'autres mesures en cas d'accident individuel, notamment en envoyant une équipe d'enquête spéciale sur les accidents et en ordonnant de l'entreprise qu'elle fournisse des informations supplémentaires. La NHTSA peut également ouvrir des enquêtes sur les défauts, le cas échéant ».Source : VidéoQue pensez-vous du nouveau plan directeur d'Elon Musk ? Est-ce véritablement une voie vers un avenir énergétique durable ?Peut-on voir dans le plan de Musk une nouvelle approche pour écouler ses produits ?