augmenter considérablement la production mondiale d'énergie renouvelable ;

réalimenter le réseau existant avec des énergies renouvelables ;

passer aux véhicules électriques ;

changer la façon dont nous fournissons la chaleur pour certains processus industriels ;

adopter les pompes à chaleur dans le secteur résidentiel, commercial et industriel ;

électrifier la distribution de chaleur à haute température ;

produire durablement de l'hydrogène ;

alimenter les avions et les bateaux avec des carburants durables ;

fabriquer l'économie de l'énergie durable.

Le mercredi 5 avril, Tesla a publié la troisième partie de son plan directeur, un document de 41 pages intitulé "Master Plan Part 3". Il décrit comment, selon l'entreprise, la planète pourrait être entièrement alimentée par des énergies durables. Contrairement aux deux premières parties du plan directeur de Tesla, la troisième partie est beaucoup plus détaillée. Les deux premiers volets, rédigés en 2006 et 2016, n'étaient guère plus que des billets de blogue expliquant comment Tesla allait réaliser des bénéfices en vendant avec succès des voitures électriques de luxe, puis en réinvestissant ces bénéfices dans la production de véhicules toujours plus abordables.La troisième partie examine de manière beaucoup plus approfondie la façon dont le monde et son économie peuvent passer à l'énergie durable, ainsi que les principes mathématiques qui la sous-tendent. Elon Musk, PDG de Tesla, a évoqué pour la première fois ce troisième volet du plan directeur de l'entreprise lors de la journée des investisseurs de Tesla qui s'est tenue en mars, mais ses explications n'étaient pas totalement claires. Toutefois, Musk avait déclaré que Tesla publierait un livre blanc avec plus de détails sur les calculs, les sources d'information et les hypothèses. C'est désormais chose faite et le document contient beaucoup de chiffres.Le document envisage une économie mondiale entièrement électrifiée, dans laquelle les combustibles fossiles sont largement exclus. Il calcule ensuite le moyen le plus économique de produire et de stocker suffisamment d'électricité pour répondre à la demande mondiale. La modélisation de Tesla suggère que l'avenir électrifié et durable est techniquement réalisable et nécessite moins d'investissements et moins d'extraction de matériaux que la poursuite de l'économie énergétique non durable d'aujourd'hui. Le constructeur de véhicules électriques a longuement expliqué que ces objectifs peuvent être atteints grâce aux actions décrites suivantes :Selon les calculs de Tesla, tout cela nécessitera un investissement manufacturier de 10 400 milliards de dollars (par rapport aux 14 000 milliards de dollars de dépenses prévues sur 20 ans pour les combustibles fossiles au taux d'investissement de 2022), 240 TW de capacité de stockage d'énergie et 30 TW d'énergie renouvelable. Le document décrit des perspectives optimistes, mais beaucoup restent sceptiques et affirment que l'entreprise vise une chimère. « Il s'agit du même conte de fées, actualisé en fonction de la technologie actuelle, que le Rocky Mountain Institute nous a servi il y a plus de dix ans et même avant », a déclaré un critique du document.« Nous n'atteindrons pas un seul des objectifs de l'Accord de Paris en matière de CO2 d'ici 2100, et encore moins d'ici 2050. Les moteurs à combustion internes ne seront jamais totalement éliminés en dehors de l'Europe occidentale et de quelques États américains. Les véhicules hybrides domineront », ajoute-t-il. En outre, le document contient quelques informations intéressantes. Par exemple, Tesla annonce plusieurs nouvelles catégories de véhicules dans sa flotte, y compris un véhicule "compact", ainsi que ce qui semble être la confirmation de deux options de taille de batterie pour le camion électrique Tesla Semi, appelé Semi Light et Semi Heavy.Le document explique comment les véhicules à autonomie standard, comme les petites voitures et les camions à faible autonomie, peuvent utiliser des batteries à faible densité énergétique comme les batteries LFP (lithium fer phosphate), alors que les véhicules plus grands et à plus grande autonomie, comme les camions et les autobus, nécessitent des batteries à plus forte densité énergétique qui utilisent des cathodes à haute teneur en nickel. Le document présente un tableau récapitulatif des véhicules Tesla avec données intéressantes. La colonne "Tesla Equivalent" décrit les Model 3 et Model Y comme des véhicules de taille moyenne.Cette colonne décrit également les Model S et Model X comme de grandes berlines ou des SUV, et le Tesla Semi comme un poids lourd. Mais il y a d'autres catégories ici, notamment "compact", "fourgonnettes commerciales/passagers" et "bus". Chacune de ces catégories porte la mention "TBD" (à déterminer) dans la colonne "Tesla Equivalent", mais le tableau indique ensuite la taille des batteries et les ventes estimées de véhicules par rapport à un chiffre correspondant à la flotte mondiale existante. La voiture compacte de Tesla fait l'objet de nombreuses rumeurs, est baptisée Model 2 et le prix devrait se situer aux alentours de 29 000 dollars.Tesla indique dans son plan directeur qu'un tel véhicule disposerait d'une batterie de 53 kWh et atteindrait 42 millions de ventes sur un parc mondial de 686 millions de véhicules de ce type. Le tableau, présenté ci-dessus, inclut également un "TBD" à côté du segment "Commercial/Passenger vans", qui, selon Tesla, utiliserait un pack de batteries à haute teneur en nickel de 100 kWh et serait à l'origine de 10 millions des 163 millions de véhicules de ce type actuellement sur les routes. Enfin, il y a le segment des autobus, qui, selon Tesla, utiliserait la chimie des batteries LFP et aurait un pack de 300 kWh.Ces véhicules représenteraient un million de ventes par rapport à un parc mondial de cinq millions de véhicules. Le tableau mentionne également le camion Semi de Tesla, dont la capacité de batterie n'avait pas été divulguée jusqu'à présent. Le camion apparaît deux fois dans le tableau, dans les catégories "camion lourd à courte autonomie" et "camion lourd à longue autonomie". Le premier utilise la chimie LFP dans une batterie de 500 kWh, tandis que le second utilise une technologie à haute teneur en nickel dans une batterie beaucoup plus grande de 800 kWh. Le tableau décrit également le pick-up Cybertruck de Tesla.Source : Tesla Master Plan Part 3 (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du troisième volet du plan directeur de Tesla ?Les prévisions de Tesla sont-elles réalistes ? 