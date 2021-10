Audrey Lee a dirigé l'engagement de Microsoft, qui a récemment rejoint la Fondation LF Energy.Dans une interview avec Swapnil Bhartiya de TFiR, Audrey Lee a parlé des objectifs de décarbonisation de l'électricité de Microsoft et de l'opportunité de collaborer avec les membres de LF Energy.Madame Lee a noté qu'aucune entité, pas même une force comme Microsoft, ni les clients ou les services publics, ne peut à elle seule relever les défis auxquels il faut faire face.Pour faire sa part, Microsoft s'est engagé à ce que, d'ici 2030, 100 % de sa consommation d'électricité, 100 % du temps, soit compensée par des achats d'énergie sans carbone.C'est un effort que toutes les entreprises doivent faire pour transformer nos économies et sauver la planète. Remplacer les moteurs - y compris les combustibles fossiles - qui font tourner notre économie mondiale n'est pas seulement une opportunité précompétitive, mais une marche coopérative pour arrêter le changement climatique et les menaces sociales et économiques désastreuses qu'il promet. Les membres de LF Energy sont convaincus qu'il y a de l'or au bout de cet arc-en-ciel où l'innovation ne détruit pas le capital, mais permet de faire plus avec moins.Selon Lee, Microsoft "ne peut pas contrôler les résultats par nous-mêmes", et il ne peut pas contrôler la façon dont l'électricité est produite. Microsoft peut toutefois collaborer avec d'autres pour influencer la manière dont elle achète l'électricité et pour progresser vers la décarbonisation de l'ensemble du réseau électrique.Cette exploitation de l'innovation, du pouvoir et de l'état d'esprit collectifs est la raison de l'existence de LF Energy. La décarbonisation n'est plus un luxe, ni même un choix, et elle ne doit pas être considérée comme un avantage concurrentiel réservé à certains. C'est un élément indispensable pour créer un avenir durable pour tous. Et toutes les entreprises, toutes les organisations, tous les secteurs de l'économie doivent s'y mettre. Des milliards de dollars seront dépensés pour transformer l'économie, et les titans de l'industrie doivent montrer la voie.LF Energy nourrit les projets open source les plus pointus pour permettre cette mission. En s'associant à d'autres, dont Microsoft, ces technologies peuvent voir le jour plus rapidement et se répandre ensuite dans l'industrie de l'énergie.Comme le note le Dr Lee dans son interview, LF Energy est aussi un forum pour aider à encourager les changements dans les environnements réglementaires afin qu'ils accueillent eux aussi les investissements et les changements technologiques.Les services publics de l'énergie sont aujourd'hui comme les monopoles des télécommunications d'il y a quelques décennies. Les télécoms ont saisi les opportunités de l'internet et se sont transformées. Les services publics de l'énergie se trouvent aujourd'hui dans un précipice similaire, tout comme les régulateurs qui les supervisent. Une transformation est également nécessaire au niveau de la réglementation, afin que les politiques encouragent, et non entravent, les investissements technologiques.Il est impératif que les entreprises, les organisations et les responsables gouvernementaux, c'est-à-dire nous tous, participent à cet effort afin que les progrès se fassent à la vitesse nécessaire pour relever le défi.Que les solutions résident dans les nouvelles technologies, les nouvelles mentalités, les nouvelles réglementations ou, plus probablement, dans les trois et dans un tas d'autres facteurs, LF Energy y participera.Source : LF Energy Que pensez-vous de ce partenariat ?L'objectif 100/100/0 de Microsoft vous semble-t-il réalisable ?