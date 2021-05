normes : se mettre d'accord sur les normes, les meilleures pratiques et les modèles pour la création de logiciels écologiques ;

Avis de quelques responsables de la tech au sujet de la GSF

L'annonce a été faite par la Green Software Foundation (GSF), le 25 mai sur le site Internet de l'organisation. « La Green Software Foundation est née d'un désir et d'un besoin mutuels de collaboration au sein du secteur des logiciels. Les organisations qui partagent un engagement envers le développement durable et qui s'intéressent aux principes de développement de logiciels verts sont encouragées à rejoindre la Fondation afin de contribuer au développement du domaine de l'ingénierie logicielle verte, de contribuer aux normes du secteur et de travailler ensemble à la réduction des émissions de carbone », a déclaré la GSF sous son blog.Selon les responsables de l’association, la GSF est une organisation à but non lucratif dont la mission est de créer un écosystème fiable de personnes, de normes, d'outils et de meilleures pratiques pour la création de logiciels écologiques. La fondation a pour projet d’intervenir dans les domaines suivants :Plus tôt cette année, précisément en février, une initiative similaire a été mise sur pied par IBM et une douzaine d'autres entreprises. En effet, IBM et une douzaine d'autres entreprises deviennent les membres fondateurs du MIT Climate and Sustainability Consortium (MCSC). Ensemble, leur mission sera d'accélérer la mise en œuvre, à l’échelle mondiale, de solutions pour faire face à la menace du changement climatique.Rappelons que, déjà en 2020, face aux menaces de l’ancien président américain Donald Trump de quitter l’accord de Paris sur le climat, les CEO de la tech se sont réunis autour d’un mouvement visant à rester dans l'accord de Paris sur le climat peu importe la décision de l’ex président des États-Unis. Le milliardaire de la tech et entrepreneur en série Elon Musk avait également menacé de quitter le conseil consultatif de la Maison-Blanche si Trump venait à se retirer de cet accord. « Je ne sais pas ce qu’il adviendra de l’accord de Paris sur le climat, mais j’ai fait tout mon possible pour conseiller le président des États-Unis directement, par le biais d’autres personnes à la Maison-Blanche et via des réunions du Conseil, que nous devons rester », a-t-il écrit dans un tweet.Dans un spot publicitaire, 10 des plus grands PDG des États-Unis, y compris Jamie Dimon de JP Morgan Chase, Jeffrey Immelt de General Electric, et encore Elon Musk ont apporté leur soutien au pacte sur le climat, estimant que cela sera profitable à l’industrie manufacturière des États-Unis et à la création d’emplois.Alors qu'Amazon annonce un fonds de 2 milliards de dollars pour investir dans des entreprises de produits, services et technologies de construction afin de décarboniser l'économie et de protéger la planète, Bill Gates le fondateur de Microsoft a annoncé son soutien financier au développement d’une technologie d’atténuation des rayons du soleil. La manœuvre consistant à pulvériser la poussière dans l'atmosphère vise à les réfléchir hors de l’atmosphère terrestre et de déclencher un effet de refroidissement global.Aujourd'hui, à l'occasion de la conférence annuelle (virtuelle) Build Developers de Microsoft, Microsoft, GitHub, Accenture, ThoughtWorks et la Fondation Linux ont poussé leurs réflexions sur les sujets de climat de chaque session et de chaque table ronde. En réfléchissant à l'avenir du secteur des logiciels, elles ont décidé de contribuer à construire un avenir meilleur, un avenir plus durable, à la fois en interne dans leurs organisations et en partenariat avec les leaders du secteur dans le monde entier.« Les centres de données du monde entier représentant 1 % de la demande mondiale d'électricité, et les projections prévoyant une consommation de 3 à 8 % au cours de la prochaine décennie, il est impératif que nous abordions ce problème en tant qu'industrie », soutient Microsoft. « Pour nous aider dans cette entreprise, nous sommes heureux d'annoncer la création de la Green Software Foundation un organisme à but non lucratif fondé par Accenture, GitHub, Microsoft et ThoughtWorks, établi avec la Linux Foundation et la Joint Development Foundation Projects LLC pour créer un écosystème fiable de personnes, de normes, d'outils et de pratiques de pointe pour la création de logiciels écologiques », précise l’entreprise du milliardaire Bill Gates. Voici, ci-dessous, les objectifs de la Fondation Green Software :Paul Daugherty, directeur général du groupe Technologie et directeur de la technologie chez Accenture, a déclaré : « la durabilité est notre plus grande responsabilité, et cette décennie est celle où les organisations doivent tenir leurs promesses d'améliorer nos communautés et notre planète. Accenture est fier d'être un membre fondateur de la Green Software Foundation et nous sommes impatients de collaborer avec d'autres organisations pour faire évoluer la culture de l'ingénierie logicielle afin que la durabilité soit intégrée dès la conception, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions de carbone de l'informatique et ayant un impact positif sur l'environnement ».Erica Brescia, directrice de l'exploitation de GitHub, a déclaré : « nous imaginons un avenir où les logiciels sans carbone sont la norme – où le développement, le déploiement et l'utilisation des logiciels contribuent à la solution climatique mondiale sans que chaque développeur doive être un expert. GitHub est fier d'être un membre fondateur de la Green Software Foundation et nous restons engagés dans la construction d'un foyer écologiquement durable pour tous les développeurs ».Mike Dolan, directeur général et vice-président senior de la Fondation Linux, a déclaré : « l'industrie du logiciel et la communauté des logiciels libres ont à la fois la possibilité et la capacité de construire une infrastructure numérique avec le moins d'impact possible sur notre environnement. Nous sommes heureux de soutenir la Green Software Foundation et sa mission de construire un écosystème neutre pour la collaboration sur les normes, les outils et les meilleures pratiques pour les logiciels verts ».Brad Smith, président de Microsoft, a ajouté : « le consensus scientifique est clair : le monde est confronté à un problème urgent de carbone. Il faudra que nous travaillions tous ensemble pour créer des solutions innovantes afin de réduire radicalement les émissions. Aujourd'hui, Microsoft s'associe à des organisations qui prennent au sérieux un avenir écologiquement durable pour favoriser l'adoption du développement de logiciels verts afin d'aider nos clients et partenaires du monde entier à réduire leur empreinte carbone ».source : GSF Quel est votre avis sur la Green Software Foundation ?Quels commentaires faites-vous de l'association entre Microsoft, GitHub, Accenture, ThoughtWorks et la Fondation Linux pour placer le développement durable au cœur de l'ingénierie logicielle ?