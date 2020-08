Microsoft vise le zéro déchet d'ici 2030 dans sa dernière initiative environnementale Le géant de la technologie annonce de nouveaux objectifs en matière de recyclage et de durabilité 0PARTAGES 3 0 Microsoft présente les détails de son troisième domaine d'action en matière de développement durable : la réduction des déchets. Le géant du cloud et des logiciels basé à Redmond, dans l'État de Washington, a annoncé mardi qu'il se fixait pour objectif d'atteindre zéro déchet d'ici 2030 pour sa production directe de déchets. Pour faire face à sa création de déchets, Microsoft déclare qu'il prévoit de réduire presque autant de déchets qu'il en produit en réutilisant, en réorientant ou en recyclant ses solides, son compost, ses produits électroniques, ses produits de construction et de démolition et ses déchets dangereux.





Selon un communiqué de presse de Microsoft, la société vise à réduire « au moins 90 % des déchets solides destinés aux décharges et à l'incinération de ses campus et centres de données » ainsi qu'à « fabriquer des appareils de surface 100 % recyclables, utiliser des emballages 100 % recyclables (dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique) et parvenir à réaliser au moins 75 % de déviation des déchets de construction et de démolition pour tous les projets ».



La société déclare : « ce travail s'appuie sur nos efforts continus de réduction des déchets qui ont débuté en 2008 et qui ont abouti à la certification "zéro déchet" de notre campus de Puget Sound et de nos centres de données de Boydton, en Virginie, et de Dublin ». Et cette initiative comprend des efforts sur plusieurs fronts.



Nouveaux centres circulaires



Pour répondre à la demande croissante de services en cloud de Microsoft, la société affirme que l'empreinte de son centre de données, et les 3 millions de serveurs et de matériel connexe qui l'alimentent, doivent s'étendre. Les serveurs ont une durée de vie moyenne de cinq ans et contribuent au problème croissant des déchets électroniques dans le monde, selon Microsoft. Pour relever ce défi, Microsoft indique qu'il construit des centres circulaires Microsoft, les premiers du genre, pour réutiliser et recycler les serveurs et le matériel.



La société affirme que les centres seront situés sur ses nouveaux campus et régions de grands centres de données. « En utilisant l'apprentissage automatique, nous traiterons les serveurs et le matériel qui sont mis hors service sur place. Nous trierons les pièces qui peuvent être réutilisées et réutilisées par nous, nos clients ou vendues. Nous utiliserons nos apprentissages sur la réutilisation, le démontage, le remontage et le recyclage avec les équipes de conception et de la chaîne d'approvisionnement pour aider à améliorer la durabilité des générations futures de matériel », déclare la société.



Microsoft affirme que son projet pilote Microsoft Circular Center à Amsterdam a permis de réduire les temps d'arrêt du centre de données et d'augmenter la disponibilité des pièces de serveur et de réseau pour la réutilisation interne de la société et le rachat par ses fournisseurs. Il a également réduit le coût du transport et de l'expédition des serveurs et du matériel vers les installations de traitement, ce qui a permis de réduire les émissions de carbone. « Nous nous attendons à ce que les centres circulaires de Microsoft augmentent la réutilisation de nos serveurs et composants jusqu'à 90 % d'ici 2025 », déclare l’entreprise.



Faire des investissements



Microsoft a annoncé qu'il investit 30 millions de dollars dans les fonds de Closed Loop Partners, une entreprise qui finance la recherche et les entreprises travaillant sur la réduction des déchets grâce à une conception, une fabrication et un recyclage plus écologiques des biens. Un investissement qui a pour but d’aider à accélérer l'infrastructure, l'innovation et les modèles commerciaux pour la numérisation de la chaîne d'approvisionnement, la collecte des déchets électroniques, la réduction des déchets alimentaires et le recyclage des produits de l'industrie afin de construire une économie plus circulaire à l'échelle.



« Nous prévoyons d'utiliser les enseignements tirés de notre partenariat, avec Closed Loop Partners, pour informer les initiatives d'économie circulaire de Microsoft dans nos appareils et nos chaînes de valeur en cloud, en particulier les emballages, les déchets électroniques et le détournement des déchets des décharges », déclare la société.



Éliminer les plastiques à usage unique



Microsoft signale qu'il cherche également à relever les défis des plastiques à usage unique. L'entreprise élimine les plastiques de ses emballages interentreprises pour tous les produits primaires de Microsoft et dans ses centres de données d'ici 2025. Cela comprendra les films plastiques, les emballages des produits primaires et les emballages de ses actifs informatiques.





