Le développement de l'IA par Google a entraîné une hausse de 37 % de sa consommation d'électricité en 2025, mais Google cherche à compenser les émissions de ses centres de données IA grâce aux énergies propres

Sous l'effet de l'expansion rapide de l'intelligence artificielle (IA), la consommation d'électricité de Google a augmenté de 37 % en 2025, soit la hausse annuelle la plus importante jamais enregistrée à ce jour, selon le dernier rapport environnemental de l'entreprise. Bien que Google affirme avoir couvert l'intégralité de sa consommation d'électricité à partir d'énergies 100 % renouvelables, l'entreprise reconnaît que l'expansion rapide de son infrastructure d'IA devance la décarbonisation du réseau électrique. Une situation qui souligne le défi que représente la conciliation entre la croissance rapide de l'IA et les objectifs de développement durable à long terme.
Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies de l'information, la publicité en ligne, les moteurs de recherche, la messagerie électronique, le cloud computing, les logiciels, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'IA. Qualifiée de « société la plus puissante au monde » par certains médias, elle figure parmi les marques les plus valorisées au monde. Alphabet Inc., la société mère de Google, est souvent décrite comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
La consommation d'électricité de Google a augmenté de 37 % en 2025, ce qui représente sa plus forte hausse annuelle enregistrée à ce jour, principalement due à la demande liée à l'IA. Suite à cette augmentation, la consommation totale délectricité de Google a désormais progressé de plus de 250 % depuis 2019. Ces chiffres ont été révélés dans le dernier rapport sur le développement durable de Google.
Cette accélération prolonge une hausse déjà observée au cours des dernières années. Selon son rapport environnemental pour 2025, la consommation électrique des centres de données de Google a plus que doublé en quatre ans, pour atteindre 30,8 millions de mégawatts-heures (MWh) en 2024. L'entreprise avait alors attribué cette hausse à l'augmentation des besoins en puissance de calcul, liée à l'expansion de ses infrastructures, tout en reconnaissant les difficultés à assurer une alimentation en électricité sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Dans son rapport environnemental 2026, Google a indiqué avoir couvert 100 % de sa consommation délectricité par des achats dénergie renouvelable pour la neuvième année consécutive, et avoir réduit ses émissions opérationnelles de 2 % par rapport à lannée précédente. Lentreprise a toutefois reconnu que le développement de son infrastructure dIA « saccélère actuellement plus vite que la décarbonisation du réseau électrique ».
Les émissions liées à la chaîne dapprovisionnement ont constitué un facteur majeur dans le bilan carbone de lentreprise : elles ont augmenté de 25 % par rapport à lannée précédente, la construction des centres de données représentant à elle seule environ 2,3 millions de tonnes déquivalent CO2 en 2025. Lentreprise a attribué cette hausse au fait que ses fournisseurs de semi-conducteurs opèrent sur des réseaux électriques ayant un accès limité aux énergies propres à Taïwan, au Japon, au Vietnam et en Inde.
En 2025, l'entreprise a signé des contrats d'approvisionnement en électricité portant sur plus de 12 GW de nouvelles capacités nettes d'énergie propre, ce qui représente le plus gros volume annuel de son histoire et dépasse le total cumulé de ses achats des deux années précédentes. Parmi les accords majeurs, on peut citer un partenariat avec NextEra Energy pour la remise en service de la centrale nucléaire de Duane Arnold (600 MW) dans lIowa, un accord-cadre de 3 GW portant sur lénergie hydroélectrique dans les zones de réseau PJM et MISO conclu avec Brookfield, ainsi que le plus important contrat dachat dénergie issue de la fusion à ce jour, signé avec Commonwealth Fusion Systems.
Dans son rapport, Google a également indiqué avoir intégré 1 GW de capacité de réponse à la demande dans des contrats à long terme conclus avec des fournisseurs délectricité à travers les États-Unis, ce qui lui permet de déplacer ou de réduire les charges de travail liées à lapprentissage automatique pendant les périodes de tension sur le réseau.
En matière d'efficacité, l'entreprise a annoncé un indice d'efficacité énergétique (PUE) moyen de 1,09 pour l'ensemble de son parc de centres de données en 2025. Elle a également indiqué que l'empreinte énergétique d'une instruction générative textuelle médiane sur Gemini avait été divisée par 33 en 12 mois, bien que la consommation totale ait continué d'augmenter de manière significative.
Par ailleurs, la consommation d'eau a augmenté de 34 %, pour atteindre environ 41,2 milliards de litres, ce qui représente une hausse significative pour l'entreprise. Pour pallier cette situation, Google a indiqué avoir restitué environ 29 milliards de litres deau en 2025 grâce à 165 projets de gestion responsable menés dans 97 bassins versants, ce qui équivaut à environ 78 % de sa consommation deau douce. Lentreprise vise à terme à atteindre un taux de restitution de 120 % et un bilan hydrique positif pour lensemble de ses activités dici 2030.
Alors que Google cherche à réduire l'empreinte carbone de ses infrastructures d'IA, le groupe mise également sur des sources d'énergie alternatives pour accompagner la croissance de ses centres de données. En octobre 2024, l'entreprise a ainsi conclu un accord pour la construction de sept petits réacteurs nucléaires qui fourniront de l'électricité à ses centres de données d'IA. L'accord prévoit la mise en service d'un premier réacteur d'ici 2030, suivie de déploiements supplémentaires jusqu'en 2035, pour une capacité totale de 500 MW.
Google a également étudié d'autres solutions bas carbone pour alimenter ses infrastructures. En mars 2026, l'entreprise a annoncé la construction d'un centre de données de 1,9 GW dans le Minnesota, qui reposera sur 1 600 MW d'énergie éolienne et solaire, ainsi que sur 300 MW de stockage par batteries fer-air offrant jusqu'à 100 heures d'autonomie. Destiné à soutenir les charges de travail liées à l'IA et au cloud, ce site s'étendra sur 194 hectares. Google financera les infrastructures électriques nécessaires ainsi que les coûts énergétiques associés. Toutefois, ce projet fait déjà face à une opposition locale fondée sur des préoccupations environnementales et énergétiques.
Source : Rapport environnemental 2026 de Google
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