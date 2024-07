Google LLC est une multinationale américaine et une entreprise technologique axée sur la publicité en ligne, la technologie des moteurs de recherche, l'informatique en nuage, les logiciels informatiques, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée d'"" et figure parmi les marques les plus précieuses au monde en raison de sa domination du marché, de sa collecte de données et de ses avantages technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle.Il y a trois ans, Google s'est fixé un plan ambitieux pour lutter contre le changement climatique en atteignant le niveau "", c'est-à-dire en ne rejetant pas plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'il n'en élimine d'ici à 2030. Mais un rapport publié par l'entreprise montre qu'elle est loin d'avoir atteint cet objectif. Au lieu de diminuer, ses émissions ont augmenté de 13 % en 2023 par rapport à l'année précédente. Par rapport à l'année de référence 2019, les émissions ont grimpé de 48 %.Google a invoqué l'intelligence artificielle et la demande qu'elle exerce sur les centres de données, qui nécessitent d'énormes quantités d'électricité, pour expliquer la croissance de l'année dernière. La production d'électricité par la combustion de charbon ou de gaz naturel émet des gaz à effet de serre, notamment du dioxyde de carbone et du méthane, qui réchauffent la planète et provoquent des conditions météorologiques plus extrêmes.L'entreprise a pris l'un des engagements les plus importants de l'industrie en matière de climat et a été considérée comme un leader.Lisa Sachs, directrice du Columbia Center on Sustainable Investment, a déclaré que Google devrait faire davantage pour s'associer à des entreprises plus propres et investir dans le réseau électrique. "", a-t-elle déclaré.Kate Brandt, responsable du développement durable chez Google, a déclaré à l'agence de presse Associated Press : "" "", a ajouté Mme Brandt.Selon certains experts, l'expansion rapide des centres de données nécessaires à l'alimentation de l'IA menace l'ensemble de la transition vers l'électricité propre, un élément important de la lutte contre le changement climatique. En effet, un nouveau centre de données peut retarder la fermeture d'une centrale électrique qui brûle des combustibles fossiles ou inciter à en construire une nouvelle.Les centres de données sont non seulement gourmands en énergie, mais ils nécessitent également des lignes de transmission à haute tension et d'importantes quantités d'eau pour rester froids. Ils sont également bruyants. Ils sont souvent construits là où l'électricité est la moins chère, et non là où les énergies renouvelables, telles que l'éolien et le solaire, constituent une source d'énergie essentielle.Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'électricité pour les centres de données et l'IA pourrait doubler d'ici à 2026.Les plans de développement durable d'autres grandes entreprises technologiques sont également remis en cause par la prolifération des centres de données. Ils ont entraîné une augmentation des émissions de Microsoft de 29 % par rapport au niveau de référence de 2020, a indiqué l'entreprise dans un rapport sur la durabilité environnementale publié en mai.Les entreprises technologiques font valoir que si l'IA contribue au changement climatique, elle aide également à y remédier. Dans le cas de Google, cela pourrait se traduire par l'utilisation de données pour prédire les futures inondations ou rendre le trafic plus efficace afin d'économiser de l'essence.Amanda Smith, scientifique principale au sein de l'organisation à but non lucratif Project Drawdown, a déclaré que ceux qui utilisent l'IA, qu'il s'agisse de grandes entreprises ou d'individus se contentant de créer des mèmes, doivent le faire de manière responsable, c'est-à-dire en n'utilisant l'énergie que lorsqu'elle est bénéfique pour la société. "", a ajouté M. Smith. "."Les émissions de Google ont augmenté l'année dernière, en partie parce que l'entreprise a consommé plus d'énergie : 25 910 gigawattheures de plus, soit une augmentation par rapport à l'année précédente et plus du double des heures d'énergie consommées quatre ans plus tôt. Un gigawattheure correspond à peu près à l'énergie produite en une heure par une centrale électrique desservant plusieurs centaines de milliers de foyers.L'aspect positif est que l'augmentation de la consommation de Google s'accompagne d'une augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables.En 2020, l'entreprise a déclaré qu'elle répondrait à ses énormes besoins en électricité en utilisant uniquement des énergies propres chaque heure de chaque jour d'ici à 2030, et ce dans le monde entier. L'année dernière, Google a déclaré avoir utilisé en moyenne 64 % d'énergie sans carbone pour ses centres de données et ses bureaux dans le monde entier. L'entreprise a déclaré que ses centres de données sont en moyenne 1,8 fois plus efficaces sur le plan énergétique que les autres centres du secteur.Mme Sachs a félicité Google pour son ambition et son honnêteté, mais elle a ajouté qu'elle espérait "" l'énergie propre dans le contexte de la crise climatique, "".Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'objectif net zéro de Google est crédible ou pertinent ?