Google LLC est une multinationale américaine et une entreprise technologique spécialisée dans la publicité en ligne, la technologie des moteurs de recherche, le cloud computing, les logiciels informatiques, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée d'"entreprise la plus puissante du monde" et figure parmi les marques les plus précieuses au monde en raison de sa domination du marché, de sa collecte de données et de ses avantages technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alphabet Inc., la société mère de Google, est l'une des cinq grandes entreprises technologiques, aux côtés d'Amazon, d'Apple, de Meta et de Microsoft.Ces dernières années, Google s'est engagé à atteindre l'objectif de zéro émission nette pour l'ensemble de ses "opérations et de sa chaîne de valeur" d'ici 2030. Toutefois, selon le rapport environnemental 2024 de Google, les émissions de carbone ont en fait augmenté de 48 % depuis 2019 - et de 13 % par rapport à l'année dernière.Google invoque la demande accrue de centres de données et les "émissions de la chaîne d'approvisionnement" comme l'une des principales raisons de l'augmentation des émissions de carbone malgré les engagements environnementaux antérieurs. La consommation électrique des centres de données a en effet augmenté de 17 % rien qu'en 2023 et représente désormais 25 % du total. La chaîne d'approvisionnement représente 75 % des émissions totales de l'entreprise.Toutefois, Google a déclaré qu'elle "travaillait dur" pour réduire les émissions de carbone et qu'elle mettait en avant l'amélioration de l'infrastructure et l'efficacité des unités de traitement Tensor (TPU) de six générations, qui offrent une efficacité énergétique de 67 %, comme un futur domaine de réduction de la consommation d'énergie.Cela pourrait réduire de 100 fois l'énergie nécessaire à l'entraînement des modèles d'IA et, par conséquent, les émissions associées "jusqu'à 1 000 fois". Les dernières méthodes seraient déjà utilisées, ce qui pourrait contribuer à soulager l'infrastructure de Google et les centres de données associés.Google affirme que jusqu'à 64 % de sa consommation actuelle d'énergie provient de sources sans carbone, notamment de centres de production d'énergie géothermique. Selon ce rapport, des contrats d'achat de près de 4 gigawatts d'énergie propre ont également été signés en Australie, en Belgique et au Texas, ce qui représente le plus grand nombre de contrats en un an.D'autres réductions de la consommation de plastique à usage unique ont également été observées dans des appareils tels que la série Pixel. Depuis 2023, presque tous les emballages sont désormais exempts de 99 % de plastique, les Pixel 8 et 8 Pro étant emballés dans des matériaux 100 % exempts de plastique."Les zones difficiles à décarboniser" telles que l'Asie-Pacifique où l'énergie sans carbone est moins facilement disponible est une autre explication de Google pour expliquer l'absence de progrès significatifs au cours des cinq dernières années. Toutefois, Google a promis de continuer à réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre en utilisant une IA quelque peu gourmande en énergie. Dans le cadre de services tels que Google Maps, des modèles sont utilisés pour améliorer la gestion du trafic et réduire les émissions des véhicules.Avec le lancement de Gemini et d'autres projets d'IA associés, Google devra faire davantage pour s'assurer que les émissions de carbone sont maîtrisées, conformément à son engagement public d'atteindre un taux net de zéro dans un délai de six ans seulement. Reste à voir comment cela se passera.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les raisons évoquées par Google pour justifier l'augmentation de ses émissions en carbone sont crédibles ou pertinentes ?Pensez-vous que Google sera en mesure de respecter ses engagements de zéro émission d'ici à 2030 ?