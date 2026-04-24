D'après un nouveau rapport publié par Wired, plus de 3 000 nouveaux centres de données sont actuellement en projet ou déjà en construction rien qu'aux États-Unis. À eux seuls, onze centres de données, tous alimentés par des centrales à gaz et des générateurs, pourraient émettre plus de 129 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, soit plus que l'ensemble du Maroc. Alors, quel serait l'impact de 300 fois le Maroc sur la planète ?
Une grande partie de l'énergie qui devrait être produite pour les projets de centres de données examinés proviendra d'installations en aval du compteur, c'est-à-dire de centrales qui alimentent uniquement le centre de données et contournent le réseau électrique général. Ces centrales dédiées sont devenues très populaires, face aux tensions sur le réseau général et au rejet du public lorsque les Big Tech font grimper les factures d'énergie locales.
Donald Trump a récemment signé un décret encourageant les entreprises à financer leurs propres infrastructures plutôt que de se raccorder au réseau (bien que ce décret nait rien de vraiment contraignant). Cependant, ces centrales dédiées, qui fonctionnent au gaz naturel, s'avèrent un désastre pour l'environnement.
Le désastre environnemental engendré par les centrales dédiées
Alors que les Big Tech se livrent à une course effrénée pour décrocher dénormes contrats dapprovisionnement en électricité afin de construire des centaines de centres de données à travers le pays, ces projets ne représentent que la partie émergée de liceberg en ce qui concerne le coût climatique potentiel de lessor de lIA. Selon les analystes, les émissions de gaz à effet de serre pourraient atteindre un seuil critique dans un proche avenir.
Michael Thomas, fondateur du cabinet d'études sur les énergies propres Cleanview, suit de près les permis d'émission de gaz pour les centres de données à travers le pays. Il qualifie l'électricité « derrière le compteur » d'accélération folle des émissions. « C'est comme si nous pensions la révolution industrielle touchait à sa fin, avec l'abandon du charbon et du gaz, et quà présent, un nouveau pic surgissait soudainement », a-t-il expliqué.
« Cela meffraie à bien des égards », a ajouté Michael Thomas. Selon le rapport, les projets de centres de données des grandes entreprises pourraient générer des émissions importantes. Cela inclut notamment 11,5 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an pour un seul projet Microsoft au Texas, et le projet Stargate, qui s'étend sur le Texas et le Nouveau-Mexique, qui devrait émettre plus de 24 millions de tonnes de CO2 chaque année.
La réserve, pour autant qu'il y en ait une, est que les chiffres relatifs aux émissions se concentrent sur ce que les entreprises ont été autorisées à émettre, et non nécessairement sur ce qu'elles émettent réellement. Mais les centres de données sont plus susceptibles que d'autres projets d'atteindre les limites maximales de ce qui leur est autorisé à mesure que la demande augmente. Et ce, à condition que ces acteurs respectent les plafonds fixés.
L'infrastructure de xAI rejette plusieurs agents cancérigènes
La société xAI du milliardaire Elon Musk a eu recours à des turbines à méthane dans son centre de données Colossus, situé à Memphis, dans le Tennessee, bien que l'entreprise n'ait pas obtenu les autorisations nécessaires. Le permis autorisait xAI à installer 15 turbines. Mais le Southern Environmental Law Center (SELC), un organisme juridique à but non lucratif, a révélé qu'au moins 24 turbines à gaz avaient été installées sur le site.
Selon les conditions du permis, xAI sera toujours autorisée à émettre d'énormes quantités de pollution, notamment 87 tonnes de NOx générateurs de smog, 94 tonnes de monoxyde de carbone, 85 tonnes de composés organiques volatils, 73 tonnes de particules et près de 14 tonnes de polluants atmosphériques très dangereux, dont 9,8 tonnes de formaldéhyde, un agent cancérigène connu. L'entreprise est tenue de tenir ses propres registres d'émissions.
Le permis, qui expirera le 2 janvier 2027, impose à l'entreprise d'Elon Musk d'installer et d'exploiter la meilleure technologie de contrôle disponible (BACT) d'ici au 1er septembre afin de garantir que les émissions ne dépassent pas certaines limites. Selon les autorités, tout manquement à cette obligation pourrait entraîner des mesures d'exécution de la part de l'Agence pour la protection de l'environnement ou du département de la Santé du comté de Shelby.
Mais les habitants de Memphis insistent pour que le ministère de la Santé enquête sur xAI en vue d'éventuelles mesures coercitives....
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