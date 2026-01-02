L'administration Trump a demandé à une autre centrale à charbon de rester ouverte au-delà de sa date de fermeture pour continuer à alimenter les data centers IA des big tech

L'administration Trump a demandé à une autre centrale à charbon de rester ouverte, ordonnant cette fois-ci aux propriétaires d'une unité de production d'électricité du Colorado de la maintenir en service au-delà de sa date de fermeture. Les propriétaires de la centrale devront réparer une vanne défectueuse qui a mis hors service l'unité 1 de 446 mégawatts de la centrale électrique le 19 décembre. Les responsables du Colorado ont critiqué la décision de l'administration Trump, la qualifiant de préjudiciable pour les consommateurs d'électricité.
Ladoption de lintelligence artificielle (IA) sest imposée rapidement dans divers secteurs dactivité, transformant fondamentalement la manière dont les entreprises opèrent et interagissent avec leur environnement. Cependant, cette ascension fulgurante nest pas sans son lot de répercussions, notamment en ce qui concerne la consommation dénergie. La hausse de la demande en électricité causée par cette technologie a en effet conduit certains fournisseurs dénergie basés aux États-Unis à reconsidérer leur projet de fermeture des vieilles centrales au charbon.
En outre, les centres de données pour l'IA se retrouvent obliger de relancer les vieilles centrales à charbon afin de répondre à l'appétit énergétique de l'IA. Les prix élevés du gaz naturel et d'autres énergies moins polluantes poussent les opérateurs de centres de données vers cette option à forte intensité carbone. Ce changement compromet les engagements pris par les géants de la technologie en faveur de la neutralité carbone.
Récemment, l'administration Trump a demandé à une autre centrale à charbon de rester ouverte, ordonnant cette fois-ci aux propriétaires d'une unité de production d'électricité du Colorado de la maintenir en service au-delà de sa date de fermeture. Le respect de cette décision coûtera cher à la Tri-State Generation and Transmission Association et aux autres propriétaires de la centrale électrique de Craig Station, dans le nord-ouest du Colorado. Les propriétaires de la centrale devront réparer une vanne défectueuse qui a mis hors service l'unité 1 de 446 mégawatts de la centrale électrique le 19 décembre, a déclaré Tri-State dans un communiqué.
L'ordre du secrétaire à l'Énergie Chris Wright fait suite aux récentes mesures prises par le ministère de l'Énergie pour maintenir ouvertes les centrales à charbon de l'Indiana, de l'État de Washington et du Michigan, malgré les efforts de leurs propriétaires pour les fermer. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la volonté du président Donald Trump de relancer l'industrie charbonnière américaine à un moment où de nombreux services publics se tournent vers des sources d'énergie moins coûteuses et moins polluantes, telles que le gaz naturel et les énergies renouvelables. Dans le même temps, l'administration a bloqué les énergies renouvelables, y compris l'énergie éolienne.
Le générateur de 45 ans situé dans le Colorado, l'un des trois de la centrale de Craig Station, devait fermer à la fin de l'année 2025. « En tant que coopérative à but non lucratif, nos membres supporteront les coûts liés au respect de cette décision, à moins que nous ne trouvions un moyen de partager ces coûts avec les acteurs de la région », a déclaré Duane Highley, PDG de Tri-State, dans un communiqué.
Les propriétaires de la centrale électrique prévoyaient depuis 2016 de fermer l'unité 1 pour des raisons économiques et afin de se conformer à « de nombreuses exigences étatiques et fédérales ». Cependant, le générateur doit rester opérationnel pour faire face à une pénurie d'électricité et de production électrique dans le nord-ouest des États-Unis, a écrit Wright dans l'ordonnance d'urgence de mardi maintenant l'unité en service. « L'administration Trump s'est engagée à réduire les coûts énergétiques et à assurer la sécurité des familles américaines », a déclaré Wright dans un communiqué.
Wade Gerber, qui travaille à la centrale électrique, a déclaré que cette annonce ne changeait pas grand-chose pour la région charbonnière du Colorado, qui connaît une transition à long terme visant à abandonner les combustibles fossiles, pilier de l'économie locale. Il considère que Craig, une ville d'environ 9 000 habitants, est prise au milieu d'une bataille politique vertigineuse. « Que va faire cette administration ? Que va faire la prochaine administration ? Va-t-elle faire du charbon une ressource à long terme ? Non, probablement pas », a déclaré Gerber.
Gerber a récemment ouvert une distillerie qui approvisionne le bar à cocktails que sa femme possède juste à côté, et prévoit de commencer à distribuer ses produits à plus grande échelle en 2026. « J'ai déjà dit à mes deux patrons que si la situation venait à se détériorer, même légèrement, je leur remettrais ma démission avec un préavis de deux semaines », a déclaré Gerber.
Les responsables du Colorado ont critiqué la décision de l'administration Trump, la qualifiant de préjudiciable pour les consommateurs d'électricité. « Il est inacceptable d'imposer ces coûts inutiles aux contribuables », a déclaré le sénateur démocrate américain Michael Bennet dans un communiqué. La centrale électrique a été achevée en 1980. Ses unités n° 2 et n° 3 devraient être mises hors service en 2028. Le combustible de la centrale est extrait de la mine Trapper située à proximité, qui devrait également fermer.
L'IA fait désormais partie intégrante de notre quotidien, mais son utilisation croissante a engendré un coût climatique énorme. Selon Jon Ippolito, professeur à l'université du Maine, une instruction générative (prompt) complexe consommerait jusqu'à 210 fois plus d'énergie qu'une recherche Google sans IA, et une vidéo IA de 3 secondes consommerait 15 000 fois plus d'énergie. Alors que la demande en IA augmente, les experts avertissent que cette technologie met à rude épreuve les réseaux électriques, intensifie les risques climatiques et soulève des questions sur l'utilisation durable de cette technologie.
