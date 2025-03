Amazon, Google d'Alphabet et Meta Platforms ont déclaré qu'ils soutenaient les efforts visant à au moins tripler l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050, en tant que grands consommateurs d'énergie.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 202 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les centres de données utilisent d'énormes quantités d'énergie pour faire fonctionner et refroidir leurs serveurs. Selon un rapport de juin 2024 , la consommation électrique mondiale des centres de données aura plus que doublé d'ici à 2026, consommant la même quantité d'électricité que le Japon. Le rapport met en garde contre le fait que la part de la consommation mondiale d'électricité utilisée par les centres de données pourrait passer de 2 % aujourd'hui à plus de 20 % d'ici à 2030.Face à ces prévisions, les géants de la technologie se tournent vers l'énergie nucléaire. Un nouveau rapport révèle que les entreprises technologiques, notamment Amazon, Google d'Alphabet et Meta Platforms, ont signé un engagement à soutenir les efforts visant à au moins tripler l'énergie nucléaire dans le monde d'ici 2050. Cet engagement a été adopté pour la première fois en décembre 2023 par plus de 20 pays, dont les États-Unis, lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique. Des institutions financières telles que Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont soutenu cet engagement en 2024.Cet engagement n'est pas contraignant, mais il met en évidence le soutien croissant à l'expansion de l'énergie nucléaire parmi les grandes industries, la finance et les gouvernements. Amazon, Google et Meta sont des moteurs de plus en plus importants de la demande d'énergie aux États-Unis, car ils construisent des centres d'intelligence artificielle. Le secteur technologique se tourne vers l'énergie nucléaire après avoir conclu que les énergies renouvelables ne suffiraient pas à elles seules à fournir une énergie suffisamment fiable pour répondre à leurs besoins énergétiques. Cependant, Microsoft et Apple n'ont pas signé la déclaration.Les géants de la technologie et d'autres grands consommateurs d'énergie, Amazon, Google, Meta, Dow, Occidental, Allseas et OSGE, ont signé un engagement soutenant l'objectif de tripler au moins la capacité nucléaire mondiale d'ici à 2050. Les signataires "."L'annonce, lors de CERAWeek 2025 à Houston, Texas, aux États-Unis, de l'engagement des grands utilisateurs d'énergie fait suite à des engagements antérieurs de 31 pays, de 140 entreprises de l'industrie nucléaire et de 14 grandes banques et institutions financières mondiales en faveur de l'objectif de triplement de la capacité nucléaire.Ils reconnaissent "".Ils conviennent également "" et "". Il appelle également "".Lucia Tian, responsable des énergies propres et des technologies de décarbonisation chez Google, a déclaré : "."Brandon Oyer, responsable de l'énergie et de l'eau pour les Amériques chez Amazon Web Services, a déclaré : "Urvi Parekh, responsable de l'énergie mondiale chez Meta, a déclaré : "Edward Stones, vice-président de Dow Energy & Climate Business, a déclaré : "Au cours de l'année écoulée, un nombre croissant d'entreprises consommant de grandes quantités d'énergie - et s'attendant à ce que leurs besoins augmentent - ont annoncé leur intention d'investir dans l'énergie nucléaire pour répondre à leurs besoins tout en réduisant leurs émissions de carbone. La demande croissante d'énergie de l'IA et des centres de données a conduit à la planification ou à la discussion d'un grand nombre de petits réacteurs modulaires et de nouvelles unités nucléaires à grande échelle, ainsi qu'à la reconnaissance croissante par d'autres industries de la possibilité d'utiliser l'énergie et la chaleur produites par le nucléaire pour décarboniser leurs processus industriels.L'engagement initial de tripler la capacité mondiale d'énergie nucléaire a été lancé par la World Nuclear Association en partenariat avec l'Emirates Nuclear Energy Corporation avant le sommet COP28 à Dubaï en 2023. L'énergie nucléaire représente actuellement 9 % de l'électricité mondiale grâce à 439 réacteurs nucléaires en service. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale d'énergie devrait augmenter d'environ 4 % par an.Le dévoilement officiel de l'engagement a eu lieu lors d'un événement de la CERAWeek organisé conjointement par l'Association nucléaire mondiale et Urenco. Sama Bilbao y León, directeur général de l'Association nucléaire mondiale, a déclaré : "".Laurent Odeh, directeur commercial d'Urenco, a déclaré : "Cet engagement est dans la lignée des dernières annonces de Google pour trouver de nouvelles sources d'énergie. Fin décembre 2024, Google avait annoncé investir 20 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et la modernisation des réseaux pour les centres de données d'IA. Selon un rapport, les charges de travail liées à l'IA devraient entraîner une augmentation annuelle de 44,7 % de la consommation d'énergie des centres de données d'ici à 2027. Google vise un financement à 100 % de la mise à niveau du réseau, avec des projets d'énergie propre débutant en 2026.Pensez-vous que cet engagement est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?