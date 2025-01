Google signe avec la startup Varaha le plus important contrat d'achat d'élimination du carbone à partir de la biomasse pour l'élimination de 100 000 tonnes de dioxyde de carbone d'ici à 2030

Notre équipe est ravie que Google ait choisi d'investir dans la mission de Varaha, qui consiste à mobiliser les petits exploitants agricoles pour éliminer le carbone de l'atmosphère à l'échelle planétaire. Les petits exploitants agricoles gèrent 12 % des terres agricoles du monde, y compris dans certaines des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les efforts déployés par Varaha pour renforcer les moyens de subsistance des petits exploitants grâce à la finance carbone reposent en grande partie sur l'innovation numérique. Le rôle de Google, à la pointe de la technologie et du leadership en matière d'action climatique, accélérera le travail de Varaha, qui consiste à mettre en place l'infrastructure numérique, physique et commerciale nécessaire à l'élimination du carbone par les petits exploitants, en Inde et au-delà. Notre équipe est ravie que Google ait choisi d'investir dans la mission de Varaha, qui consiste à mobiliser les petits exploitants agricoles pour éliminer le carbone de l'atmosphère à l'échelle planétaire. Les petits exploitants agricoles gèrent 12 % des terres agricoles du monde, y compris dans certaines des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les efforts déployés par Varaha pour renforcer les moyens de subsistance des petits exploitants grâce à la finance carbone reposent en grande partie sur l'innovation numérique. Le rôle de Google, à la pointe de la technologie et du leadership en matière d'action climatique, accélérera le travail de Varaha, qui consiste à mettre en place l'infrastructure numérique, physique et commerciale nécessaire à l'élimination du carbone par les petits exploitants, en Inde et au-delà.

"Aujourd'hui, chez Charm Industrial, nous sommes ravis d'annoncer un nouvel achat de 100 000 tonnes d'élimination du carbone auprès de Google. Ce partenariat élargi est le plus important achat de biochar de tous les temps et tire parti de l'approche polygénérationnelle unique de Charm en matière d'élimination du carbone".

Google annonce aujourd'hui deux accords d'achat à long terme pour aider à développer le biochar en tant que solution d'élimination du carbone. Nous nous associons à Varaha et à Charm pour acheter 100 000 tonnes de biochar à chaque entreprise d'ici à 2030. Il s'agit des accords les plus importants conclus à ce jour pour l'élimination du carbone par le biochar.



Ces accords permettront d'éliminer 200 000 tonnes de carbone pour aider Google à atteindre son objectif d'émissions nettes zéro et à catalyser la production de biochar à une échelle permettant d'aider la planète à atténuer le changement climatique.



Grâce à ces partenariats avec Varaha et Charm, nous ajoutons le biochar à la boîte à outils croissante des solutions d'élimination du carbone soutenues par Google (telles que l'amélioration de l'altération des roches et la capture directe de l'air), et en complément de nos efforts continus pour lancer le domaine de l'élimination du carbone par le biais de Frontier et Symbiosis.

Les centres de données, ces infrastructures essentielles au fonctionnement de l’ère numérique, sont au cœur d’une controverse majeure. Selon une analyse, entre 2020 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données appartenant à des géants de la technologie comme Google, Microsoft, Meta et Apple étaient environ 662% plus élevées que ce qu’ils ont déclaré officiellement. Cette révélation soulève des questions cruciales sur la transparence et la responsabilité environnementale de ces entreprises.Récemment, Google a annoncé qu'il avait signé les plus importants accords d'élimination du carbone à base de biochar, avec deux nouveaux contrats de 100 000 tonnes pour l'achat de crédits d'élimination du carbone auprès des sociétés Varaha (Inde) et Charm Industrial (Californie), pour un total de 200 000 tonnes d'ici à 2030.Le biochar, ou charbon biologique, est produit en chauffant de la biomasse, telle que des résidus forestiers, du bois ou des déchets de culture, en l'absence d'oxygène, créant ainsi une forme stable de carbone qui, une fois enfouie dans le sol, permet la séquestration du carbone pendant des siècles, en plus d'améliorer la fertilité des sols.Fondée en 2022, Varaha se spécialise dans les solutions basées sur la nature, en mettant l'accent sur la collaboration avec les petits exploitants agricoles pour aider à éliminer le carbone de l'atmosphère à l'échelle planétaire, avec pour mission de séquestrer 1 milliard de tonnes de CO2 sur les terres des petits exploitants.L'installation de l'entreprise au Gujarat, lancée en 2023, utilise Prosopis juliflora, une espèce ligneuse envahissante, comme matière première pour la pyrolyse à haute température en biochar, qui est ensuite appliqué comme amendement du sol pour enrichir la fertilité, les petits exploitants étant impliqués dans la collecte de la matière première de la biomasse et dans l'application du biochar dans les champs agricoles. Outre l'élimination du carbone et l'amélioration de la fertilité des sols, le projet permet également de lutter contre l'invasion de l'espèce, qui perturbe les écosystèmes locaux en épuisant les eaux souterraines et en supprimant la flore indigène.Parmi les autres avantages de l'accord soulignés par Varaha, citons la démonstration de la viabilité de l'élimination du carbone par les petits exploitants, la création d'une demande de biochar physique par l'éducation des agriculteurs et le soutien à la recherche sur l'utilisation d'espèces envahissantes comme matières premières, Google prévoyant de s'associer à Varaha pour examiner les effets de l'élimination de Prosopis en Inde.Dans un communiqué annonçant le nouvel accord, Madhur Jain, cofondateur et PDG de Varaha, a déclaré :Charm a commencé ses activités en 2021 et s'est principalement concentrée sur la production et la séquestration de bio-huile, en utilisant des plantes pour capturer le CO2 de l'atmosphère, en collectant les résidus agricoles des récoltes ou de la gestion des feux de forêt, en convertissant la biomasse en bio-huile par pyrolyse, et en pompant la bio-huile sous terre dans des puits réglementés par l'EPA, où elle s'enfonce et se solidifie sur place.Grâce à ce nouvel accord, Charm commencera à proposer du biochar comme produit supplémentaire, associé à la séquestration de la biohuile, en soulignant les différents attributs des deux approches, la biohuile permettant une séquestration du carbone à plus long terme, tandis que le biochar offre des avantages pour l'écosystème.Cet accord est le deuxième conclu entre Google et Charm, après un accord portant sur la bio-huile conclu en 2023 avec la coalition Frontier, qui achète des produits destinés à l'élimination du carbone.Le PDG de Charm, Peter Reinhardt, a déclaré pour l'annonce :Ces accords sont les derniers d'une série d'accords d'achat d'élimination du carbone à grande échelle par Google, suite à un engagement annoncé en mars par l'entreprise de contracter au moins 35 millions de dollars de crédits d'élimination du carbone sur une période de 12 mois.Si l'accord de Google avec Varaha semble important, il est minuscule par rapport aux émissions de carbone du géant de la technologie. Le rapport environnemental 2024 de Google révèle que les émissions de carbone ont en fait augmenté de 48 % depuis 2019 et de 13 % par rapport à 2023. Google invoque la demande accrue de centres de données et les "" comme l'une des principales raisons de l'augmentation des émissions de carbone malgré les engagements environnementaux antérieurs. La consommation électrique des centres de données a en effet augmenté de 17 % rien qu'en 2023 et représente désormais 25 % du total. La chaîne d'approvisionnement représente 75 % des émissions totales de l'entreprise.Pour remédier à cette situation, Google a dévoilé des plans de collaboration avec des partenaires pour développer des gigawatts d'énergie renouvelable, de stockage de batteries et de mise à niveau du réseau pour soutenir ses centres de données d'IA. Google prévoit d'investir 20 milliards de dollars dans les énergies renouvelables pour alimenter les centres de données d'IA. Le 10 décembre 2024, le géant de la technologie a annoncé un partenariat stratégique avec Intersect Power et TPG Rise Climate pour "", en utilisant de l'énergie sans carbone.Concernant ce contrat d'achat de biochar, Randy Spock, responsable de l'élimination du carbone chez Google, a déclaré :Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?