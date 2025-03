L'énergie géothermique avancée pourrait répondre à près de deux tiers de la demande de nouveaux centres de données d'ici à 2030, selon une analyse du groupe Rhodium

Le potentiel de l'énergie géothermique pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données

Croissance actuelle de la demande des centres de données et prévisions pour l'avenir

Construire de nouveaux moyens de production : La réponse la plus courante pour répondre à la demande croissante dans le secteur de l'électricité est la construction de nouveaux générateurs connectés au réseau. Les États-Unis ont ajouté en moyenne un peu moins de 40 GW de production et de stockage d'énergie à l'échelle du service public chaque année depuis 2019, la grande majorité de cette nouvelle production provenant de sources sans émissions comme le solaire, l'éolien et les batteries. Mais la nouvelle production est confrontée à des défis, notamment de longues files d'attente pour l'interconnexion, de longs délais pour l'approvisionnement en équipements (y compris les panneaux solaires et les turbines à gaz) et l'incertitude politique. Les ressources sans émission comme l'éolien et le solaire sont intrinsèquement variables, et même si des combinaisons bien planifiées de générateurs et de stockage d'énergie peuvent fonctionner à des facteurs de capacité relativement élevés, elles ne permettent toujours pas d'atteindre la disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 exigée par de nombreux centres de données. Compte tenu des longs délais d'attente pour connecter l'énergie solaire et les batteries au réseau, certaines entreprises technologiques se tournent vers la construction de nouvelles centrales au gaz pour répondre à la demande des centres de données, ce qui va à l'encontre de leurs engagements en matière de décarbonisation. En outre, si les nouvelles capacités de gaz peuvent généralement fonctionner lorsqu'elles sont sollicitées, leur exploitation entraîne des émissions de gaz à effet de serre et de polluants conventionnels. Comme nous l'expliquons dans cette note, la géothermie de nouvelle génération peut fournir de l'électricité propre et ferme, ce qui résout les problèmes auxquels sont confrontés les autres types de nouvelles ressources de production.

Maintenir en ligne la production d'énergie fossile existante : Certains actifs de production d'énergie fossile qui doivent être mis hors service, en particulier les centrales au charbon, pourraient être maintenus sur le réseau et continuer à produire de l'électricité. Comme cette production est déjà construite et connectée au réseau, il n'y aurait que peu ou pas de retard dans l'utilisation de ces actifs pour répondre à la demande des centres de données à court terme. Mais les centrales au charbon produisent des niveaux élevés de gaz à effet de serre et d'émissions polluantes classiques, et la poursuite de leur exploitation va intrinsèquement à l'encontre de la décarbonisation. Redémarrer les centrales nucléaires fermées : Microsoft a fait la une des journaux en signant un accord d'achat d'électricité sur 20 ans avec un réacteur de Three Mile Island. À peu près au même moment, le ministère de l'énergie a finalisé une garantie de prêt pour aider au redémarrage de la centrale nucléaire de Palisades. Selon la centrale nucléaire, le redémarrage des centrales fermées peut prendre un certain temps - la centrale de TMI doit être remise en service en 2028, soit environ quatre ans après l'accord avec Microsoft - mais elle peut être disponible plus rapidement que certaines nouvelles sources d'énergie. Le nucléaire est également une solution intéressante en raison de son facteur de capacité élevé et de l'absence d'émissions de gaz à effet de serre au moment de la production. Cette approche n'est pas non plus bon marché, le propriétaire de TMI, Constellation, ayant indiqué un coût de 1,6 milliard de dollars pour remettre la centrale en service, et il n'y a qu'environ 8 GW d'installations récemment fermées qui pourraient être remises en service de manière réalisable. Construire des ressources hors réseau : Pour éviter les longs délais liés à la connexion au réseau des nouveaux générateurs et des nouveaux centres de données, les développeurs de centres de données peuvent également envisager des solutions énergétiques en dehors du compteur pour répondre à leur propre demande d'électricité. De nouveaux travaux intéressants proposent que des micro-réseaux solaires hors réseau puissent rapidement répondre à la nouvelle demande d'électricité des centres de données avec des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre relativement faibles et à des coûts relativement compétitifs.

Le rôle et les promesses de l'énergie géothermique

En grappe : Jusqu'à récemment, l'emplacement des centres de données était déterminé par quelques facteurs clés, notamment la proximité d'une connexion au réseau de fibre optique, la proximité d'autres centres de données pour minimiser les temps de latence et la disponibilité de terrains sur lesquels construire. Cela a conduit à un regroupement important des centres de données dans des endroits tels que la Virginie du Nord, New York et sa banlieue, la région de la baie de San Francisco, Atlanta, Phoenix et plusieurs villes du Texas. Dans le cadre de notre approche de la croissance de la demande historique, nous supposons que cette tendance se poursuit et nous calculons la croissance des centres de données régionaux en fonction de la capacité installée actuelle des centres de données, des projections commerciales de la croissance du marché régional, des projets hyperscale spécifiques annoncés et de la proximité d'un nœud de fibre optique. En utilisant cette approche, nous trouvons 28 marchés avec au moins 100 MW de croissance projetée de la demande en centres de données, avec les plus fortes concentrations dans de nombreux endroits mentionnés ci-dessus. Les cinq marchés les plus porteurs selon cette approche sont la Virginie du Nord, Phoenix, Dallas, Atlanta et Las Vegas.

EGS refroidie par voie humide , où la production électrique est supposée être plate et où aucune optimisation du débit ou ressource supplémentaire n'est nécessaire.

, où la production électrique est supposée être plate et où aucune optimisation du débit ou ressource supplémentaire n'est nécessaire. EGS à refroidissement sec avec batteries optionnelles sur site , où la surconstruction de la centrale géothermique, un fonctionnement flexible et des batteries installées sur site aplatissent le profil de production électrique, qui serait autrement variable en raison des changements de température de l'air.

, où la surconstruction de la centrale géothermique, un fonctionnement flexible et des batteries installées sur site aplatissent le profil de production électrique, qui serait autrement variable en raison des changements de température de l'air. EGS à refroidissement sec avec batteries et énergie solaire optionnelles sur site, qui ajoute le potentiel d'installations solaires sur site pouvant aller jusqu'à 300 MW pour compléter le profil de production de l'EGS.

La géothermie peut jouer un rôle majeur pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données

Favoriser la croissance de la géothermie pour répondre à la demande des centres de données

Une voie prometteuse

La demande croissante d'électricité provenant des nouveaux centres de données, en particulier sous l'effet de la croissance explosive de l'intelligence artificielle (IA), est rapidement devenue un sujet important dans les cercles de l'énergie et de la technologie. Bien que l'on ne sache pas exactement quelle pourrait être l'ampleur de ce boom de la demande, il est clair que les compagnies d'électricité et les décideurs politiques prennent au sérieux la possibilité de cette croissance et envisagent une série de solutions pour répondre à ce besoin croissant.Le maintien du leadership américain en matière d'IA - une priorité majeure du gouvernement fédéral, toutes administrations confondues - repose en partie sur la garantie d'une quantité d'électricité suffisante pour répondre à la croissance de la charge des nouveaux centres de données. Les grandes entreprises technologiques ont des objectifs ambitieux en matière de gaz à effet de serre et d'électricité propre, ce qui signifie que cette nouvelle croissance de la charge doit provenir de sources propres.La géothermie de nouvelle génération présente un certain nombre d'avantages pour répondre à cette nouvelle croissance de la charge, notamment un facteur de capacité élevé, une large dispersion géographique et la quantité d'énergie souterraine disponible à exploiter. Dans cette note, nous estimons la part de la demande électrique des centres de données qui pourrait être couverte par la géothermie au cours de la prochaine décennie. Il existe de nombreuses technologies géothermiques prometteuses de nouvelle génération ; nous nous concentrons sur l'utilisation des systèmes géothermiques améliorés (EGS) derrière le compteur en raison de leur large disponibilité géographique ainsi que de la disponibilité publique des données de modélisation.Nous constatons que si les modèles de croissance des centres de données suivent les tendances historiques de regroupement, la géothermie pourrait répondre économiquement à 64 % de la croissance attendue de la demande d'ici le début des années 2030, selon nos hypothèses de base. Si les centres de données s'installent dans les zones disposant des meilleures ressources géothermiques, la géothermie a le potentiel de répondre à toute la croissance prévue de la demande des centres de données à des prix de 31 à 45 % inférieurs à ceux d'une approche groupée.Les décideurs politiques, les entreprises technologiques et les développeurs géothermiques doivent agir rapidement pour atteindre la vitesse et l'échelle requises pour répondre à cette opportunité, et nous décrivons les changements politiques, tels que l'amélioration des processus d'autorisation, qui seraient nécessaires pour y parvenir. La géothermie pourrait être une solution clé pour répondre aux besoins croissants en électricité des centres de données.La croissance rapide de la demande d'électricité des centres de données est rapidement apparue comme un défi majeur auquel le secteur américain de l'électricité doit faire face aujourd'hui. Cette augmentation de la demande provient en grande partie de la construction et de l'utilisation de centres de données pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle (IA) et la fourniture de services d'IA, en particulier sous la forme d'IA générative comme ChatGPT, xAI, Meta AI, Google Gemini et Microsoft Copilot.Combinée à d'autres sources de croissance de la charge électrique, cette augmentation de la demande pourrait repousser les limites du réseau électrique, les services publics et les opérateurs de réseau devant faire face à la nécessité de connecter une grande quantité de nouvelles capacités de production et de maintenir l'équilibre du système après des décennies de croissance de la charge pratiquement nulle.Au cours des dernières années, la consommation d'électricité dans les centres de données a augmenté rapidement, mais à partir d'une base relativement restreinte. Comme indiqué dans une publication du Lawrence Berkeley Lab (LBL) de décembre 2024 sur l'utilisation de l'énergie dans les centres de données, plusieurs organisations ont estimé la croissance historique récente de la demande d'électricité des centres de données et ont trouvé des taux de croissance annuels composés (TCAC) de l'ordre de 20-25 % au début des années 2020. En d'autres termes, la part de la consommation totale d'électricité aux États-Unis provenant des centres de données est passée d'environ 2 % en 2020 à environ 4,5 % en 2024 - bien qu'il soit difficile d'obtenir des chiffres exacts en raison du manque de données cohérentes (figure 1).L'incertitude est encore plus grande quant à l'ampleur de la croissance de la demande des centres de données à l'avenir. Le même rapport du LBL sur les centres de données prévoit que la demande totale d'électricité des centres de données pourrait augmenter pour représenter 7 à 12 % de la demande totale d'électricité d'ici 2028, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 15 à 35 % par rapport à aujourd'hui. De nombreux groupes, dont des organismes de recherche, des sociétés de conseil et des banques d'investissement, ont produit un éventail plus large d'estimations pour la croissance jusqu'en 2030, allant d'un TCAC relativement modeste de 5 % à un niveau de croissance soutenu de 35 % ou plus, aligné sur l'extrémité supérieure de la projection du LBL.Les principales sources d'incertitude dans l'estimation de la consommation future d'électricité des centres de données comprennent la capacité des centres de données à accéder réellement à l'électricité dont ils auraient besoin pour fonctionner - le sujet de cette note - ainsi que la disponibilité des puces d'IA, le potentiel de gains d'efficacité dans les centres de données (en particulier pour les utilisations finales à forte consommation d'énergie telles que le refroidissement), le potentiel de gains d'efficacité des modèles dans la formation et l'inférence (l'utilisation de modèles pour fournir des services d'IA), la quantité de projets spéculatifs ou doublement comptabilisés dans les calculs de prévision de la demande, la mesure dans laquelle les développeurs de modèles qui suivent rapidement fournissent des services d'IA à moindre coût qui sapent les modèles commerciaux des développeurs de modèles pionniers, et le niveau d'investissement global et soutenu dans le secteur.L'émergence récente de DeepSeek et d'o3-mini, qui revendiquent des coûts de formation et une consommation d'électricité nettement inférieurs à ceux des modèles précédents, éclaire une autre partie de la conversation en cours : un modèle plus efficace signifie-t-il nécessairement une moindre consommation totale d'électricité, ou simplement un accès plus abordable et plus répandu aux services d'IA entraînant une demande beaucoup plus importante pour l'inférence d'IA - un exemple du paradoxe de Jevons.Un autre facteur lié à la composition des futurs centres de données est l'équilibre entre l'apprentissage de l'IA et l'inférence. Les approches actuelles de développement de modèles exigent qu'un modèle soit formé dans un seul centre de données, de sorte qu'un modèle plus grand et plus performant nécessite un centre de données plus grand et une augmentation plus concentrée de la croissance de la charge. Une fois qu'un modèle est formé, les appels d'inférence sont flexibles et n'ont pas besoin d'être concentrés géographiquement. Si les futures approches de l'IA sont davantage axées sur l'inférence que sur la formation, comme c'est le cas avec DeepSeek, le niveau de la demande d'électricité pourrait être à peu près le même, mais la flexibilité et la dispersion relative de cette charge pourraient permettre d'y répondre plus facilement.Les prévisions des services publics et des exploitants de réseaux constituent une source couramment citée pour les prévisions de croissance de la charge très élevées. Bien que ces projections soient des données importantes à prendre en compte et qu'elles puissent être particulièrement utiles pour mettre en lumière les points d'étranglement régionaux, il convient également de faire preuve de prudence. Les prévisions des services publics concernant l'augmentation future de la demande des centres de données peuvent surestimer le niveau de croissance dans l'ensemble, car les développeurs de centres de données peuvent envisager d'implanter leurs installations à plusieurs endroits, ce qui entraîne un double comptage au niveau national.Malgré l'incertitude quant au niveau absolu de la croissance de la demande d'électricité des centres de données, certaines choses sont claires. Tout d'abord, le maintien du leadership américain en matière d'IA est une priorité politique majeure et bipartisane - les administrations Biden et Trump ont toutes deux publié des décrets dans ce sens.Deuxièmement, les grandes entreprises technologiques qui sont à l'origine de l'essor de l'IA, notamment Amazon, NVIDIA et Meta, ont pris des engagements en matière de gaz à effet de serre (GES) et d'électricité propre. Quelques entreprises, dont Microsoft et Google, ont des objectifs plus ambitieux, à savoir fonctionner avec 100 % d'électricité propre sur une base horaire d'ici à 2030. Les grands acheteurs d'électricité bénéficient d'un plus grand nombre d'options pour se procurer de l'électricité propre afin de respecter leurs engagements, d'autant plus que certaines entreprises ont vu les émissions liées à leur consommation d'électricité augmenter récemment. Continuer à acheter de l'électricité sans carbone à partir de toutes les sources peut aider ces entreprises à progresser vers ces objectifs, et s'approvisionner en électricité à partir de sources propres à haute disponibilité, comme la géothermie, peut également faciliter la réalisation de ces objectifs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Enfin, la demande des centres de données est loin d'être la seule source de croissance pour l'électricité. L'accélération de l'électrification dans les secteurs des transports et des bâtiments, l'adoption de technologies électrifiées dans l'industrie, ainsi que l'ensemble du parc immobilier et la croissance économique sont autant de facteurs qui font augmenter la demande d'électricité. Dans le cadre de la politique actuelle, nous avons précédemment estimé que la demande totale d'électricité aux États-Unis augmenterait de 24 à 29 % en 2035 par rapport aux niveaux de 2023, et que les centres de données ne représentaient qu'environ un quart de cette croissance. Au-delà de 2035, des technologies naissantes mais gourmandes en électricité, telles que la capture directe de l'air et l'hydrogène électrolytique, pourraient entraîner une croissance encore plus rapide de la demande. Dans ce contexte, il est utile en soi de déterminer comment répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données, mais il s'agit également d'un test important à court terme pour évaluer le potentiel de la géothermie à répondre à la croissance de la demande à long terme tout en continuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'électricité.Il existe une multitude de solutions potentielles pour répondre à la forte croissance des besoins en électricité des centres de données ou pour l'atténuer, chacune d'entre elles présentant des avantages et des difficultés. Voici une liste non exhaustive de ces solutions :Selon toute vraisemblance, une combinaison de plusieurs de ces solutions sera nécessaire pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données ainsi qu'à d'autres nouvelles sources de charge. Dans la suite de cette note, nous examinons l'utilisation de la production d'énergie géothermique en aval du compteur pour fournir de l'électricité aux centres de données à grande échelle - une approche prometteuse qui a le potentiel de jouer un rôle important pour répondre à cette croissance de la charge.L'énergie géothermique exploite d'énormes quantités de chaleur sous la surface de la Terre pour faire tourner une turbine qui produit de l'électricité ou pour fournir directement du chauffage et de la climatisation. La géothermie est une source de production d'électricité particulièrement prometteuse en raison de sa nature renouvelable, de ses émissions de gaz à effet de serre faibles ou nulles et de sa grande disponibilité. Les centrales géothermiques ont généralement un facteur de capacité de 90 % ou plus, ce qui signifie qu'elles peuvent produire de l'électricité de manière quasi constante. C'est un complément utile aux autres technologies renouvelables comme l'éolien et le solaire qui produisent de l'électricité sur une base variable.Aujourd'hui, le réseau électrique américain dispose d'une capacité géothermique nominale d'environ 4 gigawatts (GW). Cette capacité se trouve entièrement dans les États de l'Ouest et est fortement concentrée en Californie et au Nevada. Toutes les centrales géothermiques en activité aux États-Unis sont basées sur la technologie hydrothermique conventionnelle, dans laquelle des puits sont forés pour produire de l'eau chaude ou de la vapeur à partir de réservoirs naturellement perméables situés jusqu'à quelques kilomètres sous terre. Le fluide produit est utilisé pour faire tourner une turbine afin de produire de l'électricité et est généralement réinjecté dans le sous-sol, en totalité ou en partie. Dans les centrales à vapeur sèche, le fluide à haute température est produit sous forme de vapeur pure et envoyé directement dans une turbine pour produire de l'électricité, avant d'être évacué directement dans l'atmosphère ou refroidi et condensé en liquide pour être réinjecté dans le réservoir. Dans les centrales à vapeur instantanée, le fluide produit est entièrement ou partiellement liquide et est dépressurisé après avoir été amené à la surface, ce qui le transforme partiellement en vapeur, qui est ensuite utilisée de la même manière que dans une centrale à vapeur sèche. Dans les centrales à cycle binaire, le fluide reste généralement liquide tout au long du processus, car il transfère l'énergie thermique à un autre fluide de travail avant d'être réinjecté sous terre dans le cadre d'un circuit fermé. Les technologies conventionnelles de production d'énergie hydrothermale sont bien démontrées et disponibles dans le commerce, mais elles sont limitées par la prévalence de conditions géologiques appropriées.En revanche, les technologies géothermiques de la prochaine génération peuvent être déployées de manière rentable dans une plus grande partie du pays, car elles ne dépendent pas de ces conditions naturelles du sous-sol. Alors que les installations de surface sont souvent similaires à celles utilisées dans les centrales géothermiques conventionnelles, les technologies de nouvelle génération utilisent des techniques avancées de forage et d'ingénierie des réservoirs pour permettre l'extraction de chaleur géothermique à partir de formations rocheuses qui n'abritent pas naturellement de réservoirs hydrothermaux.Cette note se concentre sur l'utilisation des systèmes géothermiques améliorés (EGS), un type de géothermie de nouvelle génération, dans lequel la fracturation hydraulique et les techniques de forage horizontal sont utilisées pour créer des fractures à travers lesquelles un fluide peut être injecté pour être réchauffé par les formations rocheuses chauffées de la Terre. L'EGS ne nécessitant pas de réservoir hydrothermal naturellement perméable comme la géothermie conventionnelle, elle est capable d'exploiter la chaleur sur de plus grandes étendues du globe. Comme dans le cas de la géothermie classique, ce fluide est produit à la surface pour générer de l'électricité avant d'être réinjecté. Des développements prometteurs au Frontier Observatory for Research in Geothermal Energy (FORGE) du ministère américain de l'énergie et sur des puits forés par la société géothermique Fervo ont montré des améliorations rapides des temps de forage pour l'EGS, réduisant ainsi le coût du forage de ces puits. Les données provenant de ces sources permettent également une analyse technico-économique solide du potentiel EGS.L'EGS n'est pas la seule nouvelle technologie géothermique prometteuse pour répondre aux besoins futurs en électricité. Bien qu'ils sortent du cadre de cette note, les systèmes géothermiques en circuit fermé (CLSG), parfois appelés systèmes géothermiques avancés (AGS), sont un autre type de technologie géothermique de la prochaine génération. Dans les systèmes CLGS, le fluide de travail circule dans une série de boucles souterraines avant d'être produit à la surface, au lieu de circuler ouvertement dans les fractures souterraines. Une analyse récente du ministère américain de l'énergie a montré que la géothermie de nouvelle génération peut atteindre une capacité installée de 90 à 300 GW d'ici à 2050, ce qui représente une expansion substantielle par rapport au niveau actuel. Cela ne représente qu'une petite partie du potentiel technique du pays, avec 7 TW de capacité accessible à des profondeurs inférieures à 5 km et plus de 70 TW accessibles à toutes les profondeurs, soit environ un huitième du potentiel géothermique mondial total.Dans cette analyse, nous quantifions la capacité de production d'électricité des centrales géothermiques derrière le compteur qui pourrait être utilisée pour répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données à grande échelle. Bien que cela ne représente qu'une partie de la demande des centres de données et une solution géothermique pour répondre à cette demande, nous pensons que cette approche démontre le potentiel de la géothermie pour plusieurs raisons.Premièrement, la majeure partie de la croissance future de la demande d'électricité des centres de données devrait provenir de la formation et de l'inférence de l'IA dans les centres de données à grande échelle - les plus grands centres de données exploités par les grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon, Google et Microsoft - et il est donc essentiel de répondre à ce besoin pour que les États-Unis conservent leur leadership dans ce domaine. Deuxièmement, si nous nous concentrons sur les déploiements derrière le compteur, c'est parce que les installations géothermiques sont sujettes aux mêmes retards d'interconnexion au réseau que ceux évoqués ci-dessus pour d'autres types de ressources, avec 1,7 GW de nouvelle capacité en attente d'un accord d'interconnexion - ce qui représente une augmentation potentielle de 40 % de la capacité géothermique totale installée aux États-Unis. En évitant cette longue attente et en se branchant directement sur les centres de données qui ont besoin d'électricité, il est possible d'accélérer considérablement la vitesse à laquelle les nouvelles capacités de production peuvent desservir cette charge. L'énergie géothermique est particulièrement bien positionnée pour les applications derrière le compteur en raison de sa nature propre et ferme et de ses faibles besoins en surface.Notre analyse comporte deux éléments clés : déterminer où les centres de données seront construits et, par conséquent, où l'électricité doit être fournie ; et déterminer dans quelle mesure l'électricité géothermique peut répondre à ce besoin.Depuis Taking Stock 2024, Rhodium Group suit les prévisions de croissance des centres de données et élabore des projections géographiquement granulaires à incorporer dans notre modélisation. Pour cette analyse, nous utilisons une version révisée du scénario de forte croissance de Taking Stock qui se traduit par une demande de pointe totale des centres de données d'environ 80 GW en ligne en 2030, ce qui représente un TCAC de 22 % par rapport aux niveaux de 2022. Nous supposons qu'environ 27 GW de cette croissance de la demande proviennent d'installations à grande échelle. Comme nous l'avons vu plus haut, la projection de la demande future des centres de données est très incertaine et nous ne prétendons pas avoir une boule de cristal. Néanmoins, nous pensons que ce niveau de demande nous fournit un point de départ analytique utile pour ce projet, et nous estimons quelle part de cette demande peut être satisfaite par de nouvelles capacités géothermiques au début des années 2030.Pour tester la valeur de la géothermie dans un éventail d'environnements décisionnels potentiels pour les développeurs de centres de données, nous construisons trois approches différentes de la distribution géographique de ces installations :Pour déterminer dans quelle mesure la géothermie peut répondre aux besoins en électricité de ces centres de données, nous commençons par estimer le coût et la disponibilité des centrales géothermiques sur le territoire continental des États-Unis. Ensuite, nous comparons le coût nivelé des centrales géothermiques derrière le compteur avec le tarif de détail de l'électricité que le centre de données paierait autrement. Nous constatons qu'il existe une opportunité économique lorsque le coût de l'EGS est égal ou inférieur au tarif de détail attendu, majoré d'une prime écologique attendue. Nous n'exécutons pas un modèle d'expansion de capacité complet pour mettre en concurrence les centrales géothermiques derrière le compteur avec d'autres ressources connectées au réseau ; nous trouvons plutôt des endroits où les centrales géothermiques derrière le compteur seraient en concurrence avec les prix prévus pour le réseau.Pour élaborer un ensemble de projections à haute résolution géographique concernant le coût et la disponibilité futurs des EGS, nous utilisons un modèle de coût de projet EGS révisé par des pairs qui incorpore les données de coût et de performance de projets de démonstration EGS récents afin de produire des projections de coût technologique à court terme empiriquement fondées dans le cadre d'hypothèses de conception de réservoir spécifiques. Nous utilisons ce modèle de coûts pour construire une courbe d'offre nationale de centrales géothermiques représentant les coûts des projets à court terme (vers 2030-2035) dans le cadre d'un scénario de développement technologique de base. Les coûts estimés incluent l'impact des crédits d'impôt à l'investissement prévus par la loi sur la réduction de l'inflation.Les données de température en profondeur à haute résolution spatiale sont un élément essentiel de ce modèle de coût. Tout au long de cette note, nous présentons les résultats obtenus en utilisant deux sources différentes pour ces données. L'un des ensembles de données que nous utilisons provient de la carte des opportunités d'exploration géothermique (GeoMap) du projet InnerSpace, qui utilise les températures de surface et les ensembles de données de température de fond de trou corrigés et non corrigés, combinés à un modèle thermique lithosphérique récemment développé pour définir les gradients de température et prédire les températures à des profondeurs de 1 à 5 km sur le territoire continental des États-Unis. Pour plus de détails sur les méthodologies employées, se référer à Fullea et al. (2021), au manuel d'utilisation de GeoMap et à l'outil GeoMap. Nous utilisons également les données de température en profondeur d'un article récemment publié par Aljubran et Horne, chercheurs à Stanford, qui utilisent des données d'entrée similaires (mais pas identiques) et une approche de réseau neuronal graphique pour prédire les températures à des profondeurs de 0 à 7 km sur le territoire continental des États-Unis. Nous restreignons les deux ensembles de cartes de température avec les zones d'exclusion du développement géothermique développées pour le rapport GeoVision du DOE et d'autres contraintes d'utilisation des terres, y compris l'exclusion des zones où les pentes de la surface terrestre sont trop abruptes pour permettre la construction de centres de données co-localisés.Les ressources en champ proche étant des perspectives prometteuses pour le développement à court terme de l'EGS, nous calculons également les courbes d'approvisionnement pour ces ressources à des profondeurs de 2 à 5 km sur la base d'une estimation récente des ressources en champ proche sur neuf grands sites hydrothermaux connus dans l'ouest des États-Unis. Les ensembles de données de température en profondeur du projet InnerSpace et de Stanford sont produits à l'aide de méthodologies qui supposent que le flux de chaleur se produit par conduction à travers la roche. Le jeu de données du projet InnerSpace intègre également l'advection dans sa modélisation, ce qui l'emporte sur le modèle de conduction dans les zones de volcanisme. En raison de ces différences d'approche, nous avons utilisé le modèle de conduction de Project InnerSpace pour les ressources ne se trouvant pas dans le champ proche et nous avons utilisé l'approche décrite ci-dessus pour tous les développements de centrales géothermiques dans le champ proche.Le profil de sortie et le coût d'une centrale géothermique sont sensibles aux hypothèses sur la méthode de refroidissement utilisée, mais nous supposons que la demande des centres de données est stable. Ainsi, nous utilisons une version du modèle d'expansion de capacité GenX pour développer la capacité des centrales géothermiques et des autres ressources sur site nécessaires pour alimenter une courbe de charge plate des centres de données dans différentes régions du pays selon trois approches :Les courbes d'offre finales pour chaque ensemble de données température-profondeur comprennent à la fois le coût et la capacité EGS développable pour chaque nœud de réseau de surface et chaque profondeur dans l'ensemble de données température-profondeur. Le cas échéant, le coût de ces courbes d'offre comprend également tous les coûts supplémentaires associés aux ressources sur site (c'est-à-dire les batteries, l'énergie solaire) au-delà des centrales géothermiques.Enfin, pour chaque ressource EGS et chaque scénario de demande des centres de données, nous examinons les courbes d'offre EGS par rapport aux régions de demande des centres de données afin d'identifier les options de déploiement qui peuvent supporter la charge projetée au moindre coût. Nous comparons ces coûts aux futurs tarifs d'électricité prévus qui seraient payés par ces centres de données s'ils étaient développés et connectés au réseau. Pour ce faire, nous utilisons les futurs tarifs d'électricité de Taking Stock 2024, notre projection actuelle du système énergétique, auxquels nous ajoutons une prime verte de 0 à 50 % en fonction du scénario.Dans tous les scénarios envisagés, nous constatons que la géothermie derrière le compteur pourrait répondre à une grande partie de la demande lorsqu'elle est associée à de nouveaux centres de données de grande envergure. La mesure dans laquelle c'est le cas varie en fonction de la stratégie d'implantation utilisée pour la construction des centres de données ainsi que des caractéristiques des installations géothermiques, que nous analysons ci-dessous.En supposant que l'implantation des centres de données suive un schéma similaire à celui du passé, dans lequel de grandes grappes de centres de données se développent en fonction de la proximité de la population, des terrains disponibles et du réseau de fibre optique, nous estimons que 55 à 64 % de la croissance prévue pour les installations hyperscale pourrait être couverte par la géothermie derrière le compteur, ce qui représente 15 à 17 GW de nouvelles capacités de centres de données et de géothermie.La géothermie peut répondre à 100 % de la croissance prévue de la demande des centres de données dans 13 des 15 plus grands marchés en utilisant l'approche de refroidissement la plus prometteuse (figure 3), et elle peut répondre à au moins 15 % des besoins en électricité dans 20 des 28 marchés nationaux. La plupart des opportunités se trouvent dans l'Ouest, mais la géothermie peut fournir de l'énergie pour une partie ou la totalité de la croissance même dans les marchés en croissance du centre et de l'est des États-Unis, y compris le cluster Washington, DC/Virginie du Nord, Chicago, Columbus, OH, et Memphis. Parmi les principaux marchés en croissance, seules les villes d'Atlanta et de New York ne sont pas très prometteuses pour la géothermie au compteur.La mesure dans laquelle la géothermie peut répondre à la demande croissante des centres de données dans l'approche groupée est sensible aux hypothèses concernant la prime verte qu'un développeur de centre de données est prêt à payer pour de l'électricité propre et ferme et la méthode de refroidissement utilisée. Dans notre scénario de base, que nous présentons ci-dessus, nous supposons que les centres de données paient une prime verte de 20 % au-dessus du tarif de détail régional de l'électricité auquel ils seraient autrement confrontés. Il en résulte un coût moyen pondéré national de l'électricité (LCOE) pour la nouvelle capacité géothermique de 78-85 $/MWh, bien qu'il y ait des variations régionales considérables. Les prix moyens régionaux se situent entre 49 et 111 $/MWh. Ces prix se situent généralement dans la fourchette des prix des récents accords d'achat d'électricité géothermique.Dans le cadre du scénario de prime verte de 20 %, la différence entre les niveaux de déploiement national est principalement due à des prix légèrement plus élevés pour l'approche de refroidissement par voie humide sur le marché de Phoenix, ce qui fait que certaines installations géothermiques potentielles ne sont plus compétitives d'un point de vue économique (figure 4). Un consentement à payer plus élevé, représenté dans ce cas par une prime verte de 50 %, entraîne des augmentations constantes du déploiement économique de la géothermie dans tous les scénarios de refroidissement. Avec une prime de 50%, tous les sites géothermiques disponibles qui fournissent une capacité à la hauteur de la demande attendue des centres de données sont utilisés. À l'inverse, avec une prime verte de 0 %, le déploiement de la géothermie n'est plus rentable sur plusieurs marchés clés, en particulier Phoenix et la région de Washington DC/Northern Virginia, ce qui se traduit par une baisse de 38 à 55 % du déploiement de la géothermie.Lorsque les développeurs de centres de données prennent des décisions d'implantation basées sur l'utilisation des meilleures ressources géothermiques disponibles, comme décrit ci-dessus dans les approches d'implantation basées sur la géothermie et sur la géothermie plus la fibre, nous constatons que la géothermie pourrait facilement répondre à toutes les prévisions de croissance de la charge des centres de données au début des années 2030.En choisissant de construire des centres de données dans des régions où ils peuvent exploiter les ressources géothermiques de la plus haute qualité dans le cadre d'une approche d'auto-approvisionnement, les développeurs et les opérateurs de centres de données sont confrontés à des coûts encore plus bas pour l'électricité géothermique. Le coût moyen pondéré de l'électricité (LCOE) des nouvelles capacités géothermiques construites dans les centres de données selon les approches d'implantation géothermique et géothermique plus fibre est inférieur de 31 à 45 % au LCOE de l'approche d'implantation groupée (figure 5). L'intégration de sites EGS proches du champ entraîne une réduction supplémentaire de 1 à 6 % des LCOE. Comme nous l'avons vu plus haut, les LCOE de la géothermie dans l'approche des sites groupés se situent déjà dans la partie inférieure des tarifs de détail régionaux moyens ; le fait de suivre la meilleure ressource géothermique dans les approches axées sur la géothermie et sur la géothermie plus la fibre est clairement gagnant sur le plan économique.Comme dans les résultats de l'approche groupée, la majeure partie du déploiement dans le cadre des approches géothermique et géothermique-plus-fibres se concentre sur les États clés de l'Ouest, notamment la Californie, le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Nevada et l'Oregon (figure 6). Ces États figurent toujours parmi les cibles les plus importantes pour le déploiement de la géothermie, quel que soit le scénario d'implantation ou la carte de température en profondeur utilisés. Les différences d'hypothèses concernant le type de refroidissement, l'utilisation des ressources géothermiques en champ proche et les températures en profondeur sont à l'origine de la variance entre les scénarios au sein des États. En fonction de ces hypothèses, certaines régions du pays, qui ont été moins concernées par le développement géothermique, semblent également prometteuses, notamment les États du Midwest tels que l'Indiana et l'Ohio, ainsi que le Texas.L'énergie géothermique peut être utilisée pour faire plus que produire de l'électricité. L'utilisation de la géothermie pour assurer le refroidissement direct des centres de données peut réduire la demande globale des centres de données, réduisant ainsi le défi que représente la sécurisation de l'approvisionnement en électricité. Actuellement, la plupart des grands centres de données utilisent des systèmes de refroidissement adiabatiques ou liquides ainsi que des refroidisseurs à air ou à eau pour le refroidissement des locaux. Ces systèmes, qui fonctionnent en grande partie à l'électricité, ont des capacités de refroidissement à grande échelle, mais peuvent également avoir une demande d'énergie élevée - jusqu'à 40 % de la consommation totale d'énergie du centre de données. Les centres de données d'IA en particulier génèrent plus de chaleur que les centres de données traditionnels, car les GPU qui y sont utilisés nécessitent plus d'énergie par rack et dégagent donc plus de chaleur. Cette augmentation de la chaleur nécessite des systèmes de refroidissement plus efficaces pour maintenir la consommation d'énergie à un niveau aussi bas que possible tout en protégeant les équipements sensibles.L'utilisation directe de la ressource géothermique, plutôt que sa conversion en électricité pour alimenter les approches de refroidissement traditionnelles, est prometteuse, et une série d'approches géothermiques innovantes ont la capacité de refroidir les systèmes des centres de données. Les pompes à chaleur géothermiques, qui exploitent les températures constamment fraîches que l'on trouve entre quelques mètres et quelques centaines de pieds sous la surface, utilisent un réseau de tuyaux souterrains pour refroidir efficacement l'eau ou un fluide de travail et assurer le refroidissement des composants informatiques d'un centre de données. La présence d'aquifères peu profonds dans certaines régions peut permettre d'accéder à des températures similaires à des profondeurs moindres. Les refroidisseurs à absorption géothermique utilisent la chaleur géothermique de faible qualité trouvée à des profondeurs inférieures à celles nécessaires à la production d'électricité pour entraîner une réaction chimique qui produit de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau se refroidit lorsqu'elle passe dans un condenseur et refroidit les composants informatiques d'un centre de données par évaporation. Les refroidisseurs à absorption pourraient également utiliser une partie de la chaleur résiduelle du processus EGS plutôt que des puits forés à cet effet. Ces approches pourraient également intégrer d'autres approches émergentes pour refroidir efficacement les centres de données, en particulier l'utilisation du refroidissement liquide pour les puces.L'utilisation de techniques de refroidissement géothermique direct réduit la charge électrique globale d'un centre de données, ce qui permet de réaliser des économies en réduisant la taille du système géothermique qui doit être construit pour produire de l'électricité. Cela réduit le besoin de puits géothermiques profonds et peut avoir un effet substantiel sur le prix global, car les coûts de forage représentent une part importante du prix total des centrales géothermiques. Les pompes à chaleur géothermiques ont également une consommation d'eau relativement faible, car il s'agit souvent de systèmes en circuit fermé. De nombreux grands centres de données utilisant aujourd'hui des refroidisseurs à eau nécessitent des millions de gallons d'eau par an, ce qui pourrait représenter un défi dans certaines régions du pays qui disposent de ressources géothermiques prometteuses mais qui sont soumises à des contraintes en matière d'eau.Les pompes à chaleur géothermiques ne sont pas très répandues, mais elles sont déjà installées aux États-Unis dans des bâtiments résidentiels et commerciaux. L'énergie géothermique a également été utilisée pour le chauffage et le refroidissement de grandes installations telles que des campus universitaires et des centres de recherche. Le coût d'investissement relativement élevé de ces installations par rapport à d'autres méthodes de refroidissement explique en partie le manque d'acceptation, mais les crédits d'impôt et les programmes des services publics peuvent aider à combler cette lacune, en particulier pour les centres de données qui cherchent à réduire la consommation d'électricité et à minimiser les émissions. L'utilisation du refroidissement géothermique direct dans les centres de données à grande échelle est encore récente, même si les entreprises commencent à explorer ces possibilités. D'autres travaux peuvent étudier le cas économique ainsi que les limites possibles, y compris le potentiel de saturation thermique et les limites de l'amélioration de l'efficacité dans certains climats.Cette analyse a permis de déterminer dans quelle mesure la géothermie pourrait jouer un rôle majeur en aidant à répondre à la demande croissante d'électricité provenant des centres de données, étant donné la nature propre et ferme de l'énergie géothermique et l'appétit et la volonté de payer pour une telle énergie de la part des entreprises de centres de données. Les niveaux que nous avons évoqués représentent une augmentation de 2 à 7 fois de la capacité de production d'énergie géothermique installée par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le réseau en moins de 10 ans. En outre, l'accès à l'électricité limite déjà la croissance des centres de données dans certaines régions des États-Unis, et cette contrainte ne fera que croître, surtout si les centres de données se développent au rythme le plus rapide prévu. En d'autres termes, il s'agit d'un problème qu'il faut commencer à traiter dès aujourd'hui. Pour tirer parti de cette opportunité, l'industrie géothermique doit augmenter considérablement la vitesse à laquelle elle peut construire de nouvelles installations ainsi que l'échelle à laquelle ces nouvelles installations sont construites. Des changements de politique à tous les niveaux de gouvernement peuvent contribuer à cette croissance.Le plus grand obstacle à l'accélération du déploiement est la difficulté de la procédure d'autorisation. La construction de projets géothermiques sur des terres fédérales peut prendre de 7 à 10 ans, une grande partie de ce temps étant consacrée à l'obtention de permis et d'approbations de la part de huit agences fédérales ou plus. Les projets situés sur des terres publiques ou privées peuvent prendre presque autant de temps et requièrent l'intervention d'une multitude d'agences locales et d'État, en plus des interactions fédérales potentielles. Outre le fait qu'elles ralentissent le processus de mise en ligne d'un projet, ces longues chaînes d'approbation peuvent également augmenter le coût global d'un projet donné. Et comme moins de projets sont déployés, les possibilités de réduction des coûts grâce à l'apprentissage par la pratique sont également réduites, ce qui contribue également à des coûts plus élevés qu'ils ne le seraient autrement.Les technologies géothermiques de la prochaine génération pourraient être un peu moins affectées par les contraintes liées à l'obtention de permis, car elles permettent de déployer une capacité de production beaucoup plus importante sur un seul site de développement. Néanmoins, la rationalisation des processus d'autorisation au niveau des États et au niveau fédéral afin de minimiser les chevauchements et de faciliter les examens simultanés, dans la mesure du possible, constitueront des étapes importantes pour accélérer la vitesse à laquelle les projets géothermiques peuvent être déployés, tout comme le renforcement de la capacité institutionnelle des agences d'approbation concernées. Il existe des signes précurseurs encourageants de progrès dans ce domaine. La Railroad Commission du Texas a récemment approuvé son premier permis de forage géothermique en l'espace de six mois. Au niveau fédéral, l'administration Trump a ordonné un examen des processus d'autorisation dans le but de supprimer les obstacles et de réduire les délais. Chris Wright, le nouveau secrétaire à l'énergie, donne la priorité à l'innovation et à l'octroi de permis dans le domaine de la géothermie, ainsi qu'à la construction d'infrastructures énergétiques.Plusieurs autres obstacles potentiels liés à l'octroi de permis affectent la capacité de la géothermie à répondre à la demande rapidement et à grande échelle. Lorsque les développeurs géothermiques cherchent à s'étendre au-delà des États dans lesquels ils ont construit des projets par le passé, ils peuvent se heurter à des lois qui n'identifient pas - ou pas clairement - la propriété des ressources géothermiques souterraines. Ces questions de définition peuvent également avoir un impact sur l'accès d'un développeur aux droits d'eau. En 2023, le Texas a adopté une loi clarifiant la propriété de la chaleur et l'entité régulatrice, fournissant un modèle pour les autres États qui tentent de développer l'industrie.D'autres réglementations étatiques peuvent également entrer en jeu. En particulier, les régulateurs des services publics des États ont généralement un droit de regard sur les ventes d'électricité à l'intérieur de l'État, et l'approche de ce droit de regard varie considérablement d'un État à l'autre. Les États devront peut-être clarifier les lois relatives à la capacité des centres de données à utiliser la production derrière le compteur afin que de tels arrangements ne déclenchent pas la réglementation de la transaction en tant que relation entre le service public et le client.L'expansion rapide de la géothermie, en particulier dans des zones géographiques qui n'ont pas été considérées comme des lieux clés pour le déploiement dans le passé, nécessite l'accès à des données granulaires de haute qualité caractérisant les conditions du sous-sol. Les cartes dont la granularité géographique est moindre risquent de passer à côté de points chauds importants qui pourraient supporter des niveaux significatifs de capacité géothermique. Les efforts visant à collecter ce type de données et à les rendre largement disponibles, comme le développement de la GeoMap du projet InnerSpace, peuvent contribuer à ouvrir de nouvelles zones à prendre en considération, à réduire la durée des premières phases de développement des projets et à permettre une exploration plus fructueuse.La mise en place d'une chaîne d'approvisionnement solide sera également nécessaire pour construire à l'échelle que nous avons trouvée dans notre analyse. Des limitations pourraient survenir en de multiples points de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne la disponibilité du matériel de forage et des tuyaux, la pénurie de turbines et d'autres composants pour la centrale électrique de surface, et même une éventuelle pénurie de main-d'œuvre qualifiée. En ce qui concerne les matériaux, bien que le marché de l'équipement soit actuellement dominé par des producteurs étrangers, les décideurs politiques fédéraux et nationaux pourraient étendre les politiques actuelles, telles que le crédit d'impôt fédéral pour la fabrication avancée, afin de couvrir l'équipement géothermique, ou adopter des politiques au niveau national pour attirer la production locale de ces composants. En ce qui concerne la main-d'œuvre, l'industrie géothermique peut chercher à tirer parti de l'expertise américaine considérable en matière de production de pétrole et de gaz.Le maintien du leadership fédéral dans le domaine de la recherche, du développement et de la démonstration (RD&D) jouera également un rôle essentiel dans l'expansion rapide de la géothermie. Il s'agit notamment de mettre l'accent sur les premières percées en matière de recherche et de développement qui favorisent les innovations dans les domaines du forage, des matériaux et de l'optimisation de la conception des sites. En moyenne, au cours des années fiscales 2021 à 2023, les États-Unis ont investi 116 millions de dollars par an dans la RD&D géothermique améliorée. Le maintien et l'augmentation des niveaux d'investissement annuels ont le potentiel d'accélérer l'innovation géothermique. Le gouvernement fédéral a également un rôle à jouer en soutenant les premières installations de démonstration afin de fournir des données et des enseignements importants et de renforcer la confiance des investisseurs. Ces projets de démonstration devraient idéalement se situer dans un éventail de types de sites géothermiques potentiels, et certains pourraient se concentrer explicitement sur la fourniture d'énergie derrière le compteur, y compris pour les centres de données.Enfin, il est essentiel que le gouvernement fédéral continue à soutenir le déploiement de ces technologies. Aujourd'hui, les installations géothermiques bénéficient de crédits d'impôt qui jouent un rôle important, notamment en améliorant la rentabilité des premiers projets. Ces premières installations sont très importantes, car c'est là que se fait une grande partie de l'apprentissage qui permet de réduire les coûts dans l'ensemble de l'industrie. Si le Congrès ou le Trésor devaient restreindre l'accès à ces crédits, ou les abroger complètement, les premiers projets pourraient avoir du mal à obtenir un financement et à fixer un prix compétitif pour leur production.Dans cette note, nous avons identifié l'opportunité économique convaincante qui existe pour la production d'énergie géothermique derrière le compteur afin de répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données à grande échelle. Dans les régions de l'Ouest traditionnellement associées à la géothermie, mais aussi dans d'autres zones où les centres de données pourraient se développer, la géothermie en aval du compteur peut fournir de manière compétitive une énergie propre et ferme tout en aidant les centres de données à éviter les difficultés liées à la connexion au réseau. L'opportunité peut être encore améliorée en envisageant un refroidissement géothermique direct pour répondre efficacement aux besoins substantiels de refroidissement de ces installations.Mais cette voie est loin d'être garantie, et les développeurs de centres de données, les entreprises technologiques et les développeurs géothermiques doivent commencer à travailler dès aujourd'hui pour réaliser ce potentiel. Une politique de soutien de la part de tous les niveaux de gouvernement sera également essentielle pour atteindre ce résultat.Comme nous l'avons dit plus haut dans cette note, il est extrêmement difficile de prédire la trajectoire de croissance à long terme des centres de données. Mais travailler à associer les centres de données et la géothermie représente une stratégie sans regret, quelle que soit cette trajectoire. Si la croissance des centres de données dépasse nos attentes les plus folles, la géothermie est disponible pour répondre à une grande partie de cette croissance - et il y a beaucoup de marge de manœuvre pour répondre à une charge encore plus importante que ce que nous avons anticipé avec des économies favorables. D'un autre côté, si la croissance de la charge des centres de données s'essouffle, une plus grande expérience dans la construction d'installations géothermiques et dans l'expansion de l'industrie peut aider la ressource à se positionner pour jouer un rôle essentiel dans la transition énergétique plus large. Dans les deux cas, la richesse des ressources géothermiques aux États-Unis, qui représentent un huitième du potentiel technique mondial, ainsi que les investissements précoces dans la géothermie de nouvelle génération pour aider à réduire les coûts, peuvent aider les États-Unis à maintenir leur leadership mondial dans le domaine de la géothermie.