La consommation énergétique croissante de l'IA suscite de plus en plus de préoccupations. Ami Badani, directrice du markéting chez le fabricant de puces Arm Holdings, a déclaré que l'industrie doit rapidement trouver un moyen de réduire drastiquement les besoins énergétiques de l'IA. Selon elle, l'IA pourrait engloutir un quart de l'électricité produite aux États-Unis d'ici 2030 si elle ne se défait pas de sa dépendance énergétique. Elle ajoute également que l'IA devra d'abord apprendre à vivre selon les moyens de la société avant de prétendre vouloir la transformer.Selon les récentes prévisions, l'IA et l'IA générative (GenAI) entraîneront une augmentation rapide de la consommation d'électricité des centres de données au cours des deux prochaines années atteignant une croissance de 160 %. En conséquence, Gartner prévoit que 40 % des centres de données d'IA existants seront limités sur le plan opérationnel par la disponibilité de l'électricité d'ici 2027.", a déclaré Bob Johnson, VP Analyst chez Gartner. "Gartner estime que l'énergie nécessaire aux centres de données pour faire fonctionner les serveurs optimisés pour l'IA atteindra 500 térawattheures (TWh) par an en 2027, soit 2,6 fois plus qu'en 2023.", a déclaré Johnson. "Dans un avenir proche, le nombre de nouveaux centres de données et la croissance de la GenAI seront régis par la disponibilité de l'énergie pour les faire fonctionner. Gartner recommande aux organisations de déterminer les risques que les pénuries d'électricité potentielles auront sur tous les produits et services.Le résultat inévitable des pénuries d'électricité imminentes est une augmentation du prix de l'électricité, ce qui augmentera également les coûts d'exploitation des LLM, selon Gartner.", a déclaré Johnson. "Gartner recommande aux organisations d'évaluer leurs plans futurs en anticipant l'augmentation des coûts de l'énergie et de négocier des contrats à long terme pour les services de centres de données à des tarifs raisonnables pour l'énergie. Les organisations devraient également prendre en compte les augmentations significatives des coûts lorsqu'elles élaborent des plans pour de nouveaux produits et services, tout en recherchant des approches alternatives qui nécessitent moins d'énergie.Les objectifs de développement durable sans émission de carbone seront également affectés par les solutions à court terme visant à fournir plus d'énergie, car l'augmentation de la demande oblige les fournisseurs à accroître la production par tous les moyens possibles. Dans certains cas, cela signifie qu'il faut maintenir en activité des centrales à combustibles fossiles dont l'arrêt avait été programmé.", a déclaré Johnson. "Selon Gartner, les centres de données ont besoin d'une alimentation électrique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce que les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne ou solaire ne peuvent pas fournir sans une forme d'approvisionnement alternatif pendant les périodes où elles ne produisent pas d'électricité. Une alimentation fiable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ne peut être générée que par des centrales hydroélectriques, des centrales à combustibles fossiles ou des centrales nucléaires. À long terme, de nouvelles technologies permettant d'améliorer le stockage des batteries (par exemple les batteries sodium-ion) ou l'énergie propre (par exemple les petits réacteurs nucléaires) seront disponibles et permettront d'atteindre les objectifs de développement durable.Gartner recommande aux entreprises de réévaluer leurs objectifs de développement durable en matière d'émissions de CO2 à la lumière des besoins futurs des centres de données et des sources d'énergie pour les prochaines années. Lors du développement d'applications GenAI, il convient de se concentrer sur l'utilisation d'une quantité minimale de puissance de calcul et d'examiner la viabilité d'autres options telles que l'informatique de pointe et les modèles de langage plus petits.Ces prévisions semblent confirmer les inquiétudes des observateurs concernant l'empreinte carbone de l'IA. Les systèmes d'IA nécessitent d'énormes quantités d'énergie et d'eau pour être construits et fonctionner. Et une fois déployés, ils peuvent émettre plusieurs tonnes de dioxyde de carbone (CO2) par jour.La chercheuse en IA Sasha Luccioni avait même déclaré lors d'une récente interview que "", et que les outils d'IA peuvent émettre plusieurs tonnes de CO2 par jour. Elle avertit que l'IA générative consomme 30 fois plus d'énergie qu'un moteur de recherche, et que l'utilisation des chatbots d'IA générative comme outil de recherche en ligne pourrait avoir de graves conséquences sur l'environnement et le climat.: GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?