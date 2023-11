Je suis heureux de vous faire part d'une étape importante dans le parcours sans carbone de Google. Aujourd'hui, nous avons annoncé que notre projet d'énergie géothermique améliorée, le premier du genre, est



Il y a deux ans, Google et Fervo Energy ont signé le premier accord d'entreprise au monde portant sur l'énergie géothermique améliorée. Nous n'étions pas certains que l'approche de Fervo puisse fonctionner à l'échelle commerciale, mais nous étions enthousiasmés par le potentiel de la technologie géothermique améliorée pour permettre le développement des ressources géothermiques dans davantage de régions à travers le monde.



Après avoir testé avec succès la technologie de Fervo cet été, notre projet produit maintenant de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, ce qui aide Google à réduire les émissions de ses centres de données dans le Nevada et ouvre la voie à l'expansion de l'énergie géothermique améliorée. Regardez comment cela fonctionne :





Il s'agit d'une preuve de la façon dont les acheteurs d'énergie propre peuvent aider à développer, démontrer et commercialiser les technologies d'électricité propre dont nous avons besoin pour décarboniser complètement les systèmes électriques dans le monde entier. Au début de l'année, nous avons publié un livre blanc expliquant pourquoi ces technologies sont essentielles pour compléter les énergies renouvelables variables, comme l'éolien et le solaire, et pour parvenir de manière rentable à



Félicitations à Tim Latimer et à l'équipe de Fervo Energy, ainsi qu'à mes collègues de Google qui ont mené ce projet de sa conception à sa réalisation, notamment Maud Texier, Adam Forni, Ignacio Fernandez Stearns, Alina Gurova, Amanda Peterson Corio, Will Conkling, Briana Kobor, Mark Caine, Corina Standiford et Abby Bauer.



Michael Terrell

Directeur principal pour l'énergie et le climat chez Google Je suis heureux de vous faire part d'une étape importante dans le parcours sans carbone de Google. Aujourd'hui, nous avons annoncé que notre projet d'énergie géothermique améliorée, le premier du genre, est désormais opérationnel et contribue à alimenter le réseau qui dessert nos centres de données dans le Nevada en électricité propre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.Il y a deux ans, Google et Fervo Energy ont signé le premier accord d'entreprise au monde portant sur l'énergie géothermique améliorée. Nous n'étions pas certains que l'approche de Fervo puisse fonctionner à l'échelle commerciale, mais nous étions enthousiasmés par le potentiel de la technologie géothermique améliorée pour permettre le développement des ressources géothermiques dans davantage de régions à travers le monde.Après avoir testé avec succès la technologie de Fervo cet été, notre projet produit maintenant de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, ce qui aide Google à réduire les émissions de ses centres de données dans le Nevada et ouvre la voie à l'expansion de l'énergie géothermique améliorée. Regardez comment cela fonctionne :Il s'agit d'une preuve de la façon dont les acheteurs d'énergie propre peuvent aider à développer, démontrer et commercialiser les technologies d'électricité propre dont nous avons besoin pour décarboniser complètement les systèmes électriques dans le monde entier. Au début de l'année, nous avons publié un livre blanc expliquant pourquoi ces technologies sont essentielles pour compléter les énergies renouvelables variables, comme l'éolien et le solaire, et pour parvenir de manière rentable à une énergie sans carbone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Félicitations à Tim Latimer et à l'équipe de Fervo Energy, ainsi qu'à mes collègues de Google qui ont mené ce projet de sa conception à sa réalisation, notamment Maud Texier, Adam Forni, Ignacio Fernandez Stearns, Alina Gurova, Amanda Peterson Corio, Will Conkling, Briana Kobor, Mark Caine, Corina Standiford et Abby Bauer.Directeur principal pour l'énergie et le climat chez Google

Des forages profonds pour une énergie propre

Mardi 28 novembre, Google et le développeur géothermique Fervo Energy ont déclaré que les électrons ont commencé à circuler à partir de cette installation unique en son genre au début du mois. Le projet de 3,5 mégawatts, appelé Project Red, fournit désormais de l'électricité directement à la compagnie d'électricité NV Energy, basée à Las Vegas.Cette annonce intervient plus de deux ans après que Google et Fervo ont signé un accord d'entreprise pour développer la centrale "géothermique améliorée". Contrairement aux centrales géothermiques classiques, qui exploitent la chaleur présente à proximité de la surface de la terre, la société Fervo, basée à Houston, utilise des techniques de forage avancées pour accéder à des ressources plus profondes ou plus difficiles à atteindre que les sources d'eau chaude ou les geysers.L'achèvement du projet pilote est une étape importante dans l'effort mondial croissant pour exploiter la chaleur de la terre.Aux États-Unis, l'énergie géothermique ne fournit qu'environ 3 700 mégawatts (3,7 gigawatts) d'électricité, soit 0,4 % de la production totale d'électricité américaine l'année dernière. Mais selon le ministère américain de l'énergie, la géothermie pourrait fournir 90 gigawatts d'énergie ferme et flexible au réseau électrique américain d'ici 2050, en supposant que des systèmes améliorés comme celui de Fervo s'imposent comme une option d'énergie renouvelable largement répandue.Le projet de Fervo a une capacité relativement faible, suffisante pour alimenter environ 2 600 foyers américains en même temps. Néanmoins, cela représente plus d'électricité que n'importe lequel des quelque 40 systèmes géothermiques améliorés existant dans le monde, selon l'entreprise.Google a déclaré avoir conclu cet accord en mai 2021 dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. L'année précédente, le géant des moteurs de recherche s'est fixé pour objectif de faire fonctionner l'ensemble de ses centres de données et de ses bureaux gourmands en énergie dans le monde entier avec une "énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7" d'ici à 2030, un objectif qui nécessite non seulement d'acheter de l'énergie renouvelable, mais aussi d'accélérer le développement de technologies énergétiques novatrices.", a écrit Michael Terrell, directeur principal de l'énergie et du climat chez Google, dans un billet de blog daté du 28 novembre.", a-t-il ajouté, précisant que Google "".Google a refusé de donner des détails financiers sur son accord avec Fervo ou sur le coût de l'électricité produite par Project Red.Les ressources géothermiques sont disponibles pratiquement partout sous terre et représentent une source potentiellement importante d'électricité propre et de chaleur industrielle. Pourtant, la plupart de ces ressources sont trop profondes ou techniquement trop complexes pour être atteintes de manière rentable à l'aide des méthodes traditionnelles.Fervo, qui a levé plus de 180 millions de dollars depuis 2017, fait partie des dizaines d'entreprises aux États-Unis et dans le monde qui s'efforcent de développer des moyens plus faciles et moins coûteux pour libérer ce potentiel géothermique.La startup utilise des techniques de forage horizontal et des outils de détection à fibre optique glanés dans l'industrie pétrolière et gazière. Les techniciens créent des fractures dans les roches dures et imperméables que l'on trouve loin sous la surface de la terre, puis les remplissent d'eau et de fluides de travail. Les roches très chaudes chauffent ces liquides, produisant finalement de la vapeur qui actionne des turbines électriques. L'idée est de créer des réservoirs géothermiques dans des endroits où les ressources naturelles ne sont pas disponibles.Ces dernières années, des projets de géothermie améliorée dans une poignée d'autres pays ont été interrompus après avoir déclenché des tremblements de terre et ébranlé les villes environnantes. Depuis lors, les entreprises ont redoublé d'efforts pour surveiller et atténuer la sismicité induite. Fervo a déclaré avoir adopté un protocole élaboré par le ministère de l'environnement pour éviter de provoquer des événements sismiques sur les sites de ses projets.La startup a commencé à forer dans le comté de Humboldt, au Nevada, au début de l'année 2022. Le projet Red devait initialement être une installation de 5 mégawatts qui devait entrer en service l'année dernière.Sur le site géothermique, deux puits atteignent une profondeur de 7 700 pieds et se connectent ensuite à des conduits horizontaux qui s'étendent sur une longueur de 3 250 pieds (990,6 mètres). L'équipe de Fervo fait couler le fluide dans le réservoir artificiel du projet, où le liquide peut atteindre des températures allant jusqu'à 376 degrés Fahrenheit (191 degrés Celsius). En juillet, Fervo a annoncé qu'elle avait réalisé avec succès un essai de puits grandeur nature dans le Nevada, qui a confirmé la viabilité commerciale de sa technologie de nouvelle génération.Environ quatre mois plus tard, sa première centrale électrique est officiellement opérationnelle.", a déclaré Sarah Jewett, vice-présidente de la stratégie de Fervo, dans un courriel adressé à Canary Media.Grâce à l'accord conclu avec Google, "", a-t-elle ajouté.Pour stimuler la capacité géothermique des États-Unis, le ministère de l'Énergie (DOE) s'est fixé pour objectif de réduire le coût de l'électricité produite par les systèmes géothermiques améliorés à 45 dollars par mégawattheure d'ici à 2035, soit une baisse de 90 % par rapport aux prix actuels. Fervo produit actuellement de l'énergie à un coût "significativement" plus élevé que l'objectif du DOE, a déclaré Tim Latimer, PDG de l'entreprise, à Utility Dive en juillet. Il a néanmoins précisé que la startup était en bonne voie pour atteindre 45 $/MWh dans les années à venir, à mesure qu'elle développera sa technologie.À cet égard, Fervo a déjà commencé à construire une centrale géothermique de 400 mégawatts dans le comté de Beaver, dans l'Utah, appelée Cape Station. Cet été, Fervo a commencé à forer le premier de ce qui deviendra 100 puits géothermiques pour le projet, qui devrait commencer à fournir de l'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au réseau en 2026 et atteindre une production à grande échelle en 2028, a déclaré M. Jewett.Google, pour sa part, a déclaré qu'il continuerait à travailler avec Fervo et d'autres entreprises pour accélérer la commercialisation des technologies avancées en matière d'énergie propre. En septembre, le géant de la technologie a formé un partenariat avec Project InnerSpace, une organisation à but non lucratif qui vise à étendre l'utilisation de l'énergie géothermique dans le monde entier. Google a déclaré qu'il mettrait à disposition ses données et ses logiciels pour aider à développer un outil de cartographie et d'évaluation des ressources géothermiques mondiales.", a déclaré Jamie Beard, directeur exécutif de Project InnerSpace, dans une déclaration antérieure concernant le partenariat avec Google.Annonce du projet d'énergie géothermique améliorée de Google (Publication LinkedIn de Michael Terrel, Directeur principal pour l'énergie et le climat chez Google)Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette initiative de Google est pertinente et cohérente ?Que pensez-vous du rôle de grandes entreprises comme Google dans la collaboration avec des start-ups innovantes pour accélérer la commercialisation de technologies énergétiques propres ?