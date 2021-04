Google a annoncé mardi qu’il a de nouveau couvert 100 % de sa consommation électrique mondiale par des achats d'énergie renouvelable. Le géant de la recherche et de la publicité en ligne couvre sa consommation mondiale d’électricité depuis 2017 , et ce, grâce à des achats de l'énergie à plus de 50 projets d'énergie renouvelable, selon un billet de blog publié par Urs Hölzle, vice-président senior de l'infrastructure Cloud chez Google.La société dispose maintenant d'une capacité de 5,5 gigawatts, ce qui équivaut à environ un million de toits solaires. Ces achats sont rendus possibles grâce à un engagement d’environ 4 milliards de dollars de l’entreprise, la plupart de ces projets ayant été mis en service l'année dernière, a indiqué Google. L'entreprise a ajouté qu'elle s'efforçait également de faire en sorte que la génération de secours des centres de données fonctionne sur des batteries, et qu'elle faisait progresser ses projets de suivi de l'énergie propre en fonction du temps, ce qui permettrait à ses clients de choisir les régions les moins émettrices de carbone pour leurs services.Les centres de données, qui alimentent les services de Cloud Computing, sont essentiels pour toute une série de technologies et de services à faible émission de carbone, mais ils sont également gourmands en énergie, puisqu'ils représentaient, selon les estimations, 1 % de la consommation mondiale d'électricité en 2019, une proportion qui devrait augmenter au cours des prochaines décennies.Google a annoncé ces progrès dans le cadre de la Journée de la Terre, le 22 avril, une campagne de sensibilisation aux questions environnementales qui existe depuis 1970. pour l’occasion, les géants de la technologie ont présenté leurs progrès pour rendre l'infrastructure qui fournit le courrier électronique, les applications de productivité, le commerce électronique et les jeux moins nocifs pour l'environnement.« Le chemin vers les 100 % commence par la réduction de la quantité d'énergie que nous utilisons en premier lieu. Des chercheurs ont récemment découvert que la consommation d'électricité des centres de données dans le monde est restée pratiquement inchangée au cours de la dernière décennie, alors que les besoins informatiques ont augmenté de 550 %. Et Google est à l'origine de cette tendance : par rapport à il y a cinq ans, nous fournissons désormais environ sept fois plus de puissance de calcul avec la même quantité d'énergie électrique », a déclaré Hölzle.Hölzle a précisé en 2018 que 100 % de couverture de consommation mondiale d'électricité ne signifiait pas que Google utilise exclusivement de l’énergie renouvelable. « Nous disons que nous avons « nivelé » notre consommation d'énergie, car il n'est pas encore possible de « propulser » une entreprise de notre envergure par une énergie renouvelable à 100 % », avait dit Hölzle après la première année de 100 % de compensation.Mais, annonçant les derniers progrès réalisés, Sundar Pichai, a rappelé mardi l'objectif actuel de l'entreprise, qui est de fonctionner entièrement sans carbone d'ici 2030, plutôt que de compenser son empreinte carbone.« D'ici dix ans, notre objectif est que chaque centre de données, région de Cloud et campus de bureaux de Google fonctionne à l'électricité propre chaque heure de chaque jour », a écrit Pichai dans une mise à jour. Selon Pichai, cinq sites de centres de données au Danemark, en Finlande, dans l'Iowa, dans l'Oklahoma et dans l'Oregon fonctionnent désormais « à près de ou à 90 % d'énergie sans carbone ».Dans son billet de blog, Sundar Pichai a déclaré que son objectif était de « montrer l'exemple » dans ses activités afin de contribuer à « construire un avenir sans carbone pour tous ». « Je n'ai jamais été aussi optimiste quant à notre capacité collective - en tant que gouvernements, entreprises et individus - à nous rassembler et à tracer une voie plus durable pour notre planète ».Le géant de la technologie a dévoilé une nouvelle vague de contenus qu'il prévoit de diffuser sur YouTube afin de contribuer à la sensibilisation à la crise climatique et à ses solutions, avec des grands noms tels que Sir David Attenborough, le milliardaire philanthrope et fondateur de Microsoft Bill Gates, et l'acteur hollywoodien Joseph Gordon-Levitt. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif plus large de Google de toucher un milliard de personnes par le biais de produits tels que YouTube, Maps et le moteur de recherche de la société, afin de les aider à faire des choix durables dans leur vie quotidienne.« Le changement climatique présente une variété de défis énormes et compliqués qui nécessitent de toute urgence l'attention du monde et une action collective », a déclaré Susanne Daniels, responsable mondiale du contenu original pour YouTube. « Conformément à l'engagement de longue date de Google en faveur de l'action climatique, YouTube est fier d'annoncer des partenariats clés et une liste croissante de contenus originaux qui permettront à notre public mondial massif d'accéder à des contenus attrayants axés sur le développement durable. Nous nous engageons à produire encore plus de projets susceptibles d'informer les internautes, de les inciter à agir et, en fin de compte, d'améliorer nos chances d'assurer un avenir plus durable à notre planète ».Pour mesurer sa progression d'utilisation des énergies renouvelables, Google Cloud a présenté, en mars, un nouvel indice, accessible au public, qui donne une indication de l'approvisionnement en énergie sans émission de carbone des régions Cloud à travers le monde. Cet indice donne au client une idée du pourcentage de temps moyen durant lequel son application pourra fonctionner sans énergie fossile, et Google propose à ses clients de choisir un data center qui émet moins de carbone.Google n'est pas le seul à rendre son infrastructure plus propre. Son rival Amazon a annoncé cette semaine qu'il lançait neuf nouveaux projets d'énergie éolienne et solaire à l'échelle d'un service public au Canada, en Espagne, en Suède, aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans le cadre de son message pour la Semaine de la Terre. Ces projets fournissent de l'énergie renouvelable aux bureaux d'Amazon, à ses centres de traitement des commandes, à ses magasins Whole Foods Market et aux centres de données d'Amazon Web Services (AWS).Amazon affirme être désormais le plus grand acheteur d'énergie renouvelable en Europe, avec plus de 2,5 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable, soit suffisamment pour alimenter plus de deux millions de foyers européens par an. Amazon a donné le coup d'envoi de son plus grand projet d'énergie renouvelable en février avec un parc éolien en mer situé à environ 20 kilomètres des côtes néerlandaises. La mise en service est prévue pour 2023 ; Amazon vise également à utiliser 100 % d'énergie renouvelable d'ici 2030.Amazon est en train de créer un système solaire avec stockage d'énergie dans l’Imperial Valley en Californie qui produira 100 mégawatts (MW) d'énergie solaire, soit assez pour alimenter 28 000 foyers pendant un an. Il comprend une capacité de stockage de 70 MW. La société soutient également un projet d'énergie éolienne en Oklahoma, dans le comté de Murray, capable de produire 118 MW d'énergie.Google, Adobe et Hewlett Packard soutiennent un effort de lobbying de la Clean Air Task Force et de l'Environmental Defense Fund pour que le gouvernement fédéral américain passe totalement aux sources d'électricité propres. Le gouvernement dépense chaque année 500 milliards de dollars en électricité.Dans le cadre de son engagement pour lutter contre le changement climatique et créer un environnement plus sain, Apple a annoncé en 2018 que ses magasins, bureaux, centres de données, ainsi que les sites en colocation dans 43 pays, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l’Inde de la firme américaine Apple étaient désormais alimentés à 100 % par de l’énergie propre Sources : Google Cloud Que pensez-vous des progrès enregistrés par Google dans la réalisation de son objectif de passer au vert d'ici 2030 ?Cinq sites de centres de données de Google fonctionnent maintenant avec 90 % d'énergie sans carbone. Qu’en pensez-vous ?