Le rôle des certificats d’énergie renouvelable

Des méthodes de calcul différentes

Les besoins énergétiques de l'IA ne poussent pas la tendance à la baisse

₂

₂

2

Vers une prise de conscience et des actions concrètes ?

₂

₂

Ces dernières années, les grandes entreprises technologiques ont vanté leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, alors que leur consommation d'énergie et d'eau a atteint des niveaux historiques, principalement en raison de la demande liée à leurs produits et services d'intelligence artificielle.Mais une nouvelle analyse réalisée par The Guardian montre que les coûts réels de la technologie pourraient être bien plus élevés.Selon les calculs de l'organe de presse britannique, entre 2020 et 2022, les émissions réelles des centres de données appartenant aux entreprises Google, Microsoft, Meta et Apple sont probablement environ 662 % (7,62 fois) plus élevées que ce qui est officiellement déclaré.Amazon est en fait le plus grand émetteur des « Big Five », mais l'entreprise a été exclue des calculs parce que son modèle d'entreprise rend difficile l'isolement des données nécessaires : « Amazon est de loin le plus gros émetteur des cinq grandes entreprises technologiques - les émissions du deuxième plus gros émetteur, Apple, représentaient moins de la moitié de celles d'Amazon en 2022. Toutefois, Amazon n'a pas été pris en compte dans le calcul ci-dessus parce que son modèle d'entreprise différent rend difficile l'isolement des chiffres d'émissions spécifiques aux centres de données de l'entreprise ».Pourtant, les cinq géants de la technologie ont revendiqué la neutralité carbone, même si Google a admis dans son rapport environnemental 2020 que les émissions de l'entreprise avaient augmenté de près de 50 % par rapport à 2019. Amazon est l'entreprise la plus récente à l'avoir fait, affirmant en juillet qu'elle avait atteint son objectif avec sept ans d'avance et qu'elle avait réduit ses émissions brutes de 3 %. La consommation totale d'électricité des centres de données de l'entreprise a augmenté de 17 % rien qu'en 2023.« Il s'agit d'une comptabilité créative », a expliqué un représentant d'Amazon Employees for Climate Justice, un groupe de défense composé d'employés actuels d'Amazon qui ne sont pas satisfaits de l'action de leur employeur en matière de climat. « Amazon - malgré toutes les relations publiques et la propagande que vous voyez sur ses fermes solaires, sur ses camionnettes électriques - augmente son utilisation de combustibles fossiles, que ce soit dans les centres de données ou dans les camions diesel ».Selon les chercheurs, la comptabilité créative permet aux entreprises de prétendre à la neutralité carbone. Les entreprises achètent généralement des certificats d'énergie renouvelable, mais le problème est que l'énergie renouvelable n'a pas besoin d'être consommée par leurs installations réelles.En d'autres termes, les entreprises technologiques utilisent des certificats d'énergie renouvelable pour calculer les émissions « basées sur le marché ». Mais les émissions « basées sur la localisation », c'est-à-dire les émissions réelles générées par la zone où sont situés les centres de données, sont beaucoup plus précises, indique The Guardian :« Les outils les plus importants de cette "comptabilité créative" en ce qui concerne les centres de données sont les certificats d'énergie renouvelable, ou REC. Il s'agit de certificats qu'une entreprise achète pour montrer qu'elle achète de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables pour couvrir une partie de sa consommation d'électricité - le hic, c'est que l'énergie renouvelable en question ne doit pas nécessairement être consommée par les installations de l'entreprise. En effet, le site de production peut se trouver n'importe où, d'une ville à l'autre ou d'un océan à l'autre.« Les REC sont utilisées pour calculer les émissions « basées sur le marché » ou les chiffres officiels des émissions utilisés par les entreprises. Si l'on exclut les REC et les compensations de l'équation, on obtient les "émissions basées sur la localisation", c'est-à-dire les émissions réelles générées dans la zone où les données sont traitées.« La tendance de ces émissions est inquiétante. Si ces cinq entreprises constituaient un seul pays, la somme de leurs émissions "géolocalisées" en 2022 les placerait au 33rang des pays les plus émetteurs, derrière les Philippines et au-dessus de l'Algérie ».De nombreux experts du secteur des centres de données reconnaissent également que les mesures basées sur la localisation sont plus honnêtes que les chiffres officiels basés sur le marché.« La comptabilité basée sur la localisation donne une image précise des émissions associées à l'énergie réellement consommée pour faire fonctionner le centre de données. Et Uptime estime qu'il s'agit de la bonne mesure », a déclaré Jay Dietrich, directeur de la recherche sur le développement durable à l'Uptime Institute, un organisme de conseil et de recherche de premier plan dans le domaine des centres de données.Néanmoins, le Greenhouse Gas (GHG) Protocol, un organisme de surveillance de la comptabilité carbone, autorise l'utilisation des REC dans les rapports officiels, bien que la mesure dans laquelle ils devraient être autorisés reste controversée entre les entreprises technologiques et a donné lieu à une bataille de lobbying sur le processus d'élaboration des règles du GHG Protocol entre deux factions.D'un côté, il y a le partenariat Emissions First, dirigé par Amazon et Meta. Il a pour objectif de maintenir les REC dans le processus de comptabilisation, quelle que soit leur origine géographique. Dans la pratique, il ne s'agit que d'une interprétation légèrement plus souple de ce que le protocole GHG permet déjà.La faction opposée, dirigée par Google et Microsoft, soutient qu'il est nécessaire de faire correspondre la production d'énergie renouvelable et la consommation d'énergie des centres de données en fonction du temps et de l'emplacement. Google appelle cela son objectif 24/7, c'est-à-dire son objectif de faire fonctionner toutes ses installations à l'énergie renouvelable 24 heures sur 24, sept jours sur sept d'ici 2030. Microsoft l'appelle son objectif 100/100/0, c'est-à-dire son objectif de faire fonctionner toutes ses installations avec de l'énergie 100 % sans carbone 100 % du temps, en n'achetant aucune énergie à base de carbone d'ici à 2030.Google a déjà progressivement cessé d'utiliser des sources d'énergie renouvelables et Microsoft entend faire de même avec les sources d'énergie renouvelables « dégroupées » (non spécifiques à un lieu) de faible qualité d'ici à 2030.Les différences massives entre les chiffres d'émissions basés sur la localisation et les chiffres officiels montrent à quel point les centres de données sont réellement intensifs en émission carbone et à quel point les chiffres d'émissions officiels des entreprises peuvent être trompeurs.Par exemple, Meta a déclaré que ses émissions officielles pour 2022 s'élevaient à 273 tonnes métriques de CO. Cependant, dans le cadre du système de comptabilisation basé sur la localisation, ce chiffre grimpe à plus de 3,8 millions de tonnes métriques d'équivalent COpour les seuls centres de données.Les chiffres sont similaires pour les autres géants de la technologie, et il est également important de noter qu'ils louent une grande partie de la capacité de leurs centres de données à des opérateurs tiers.Les données du Guardian portent sur la période 2020-2022. Cela signifie que le boom de l'IA, très énergivore, n'avait pas encore commencé.En effet, l'IA est beaucoup plus gourmande en énergie pour les centres de données que les applications classiques basées sur le cloud. Selon Goldman Sachs, le traitement d'une requête ChatGPT nécessite près de 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google, et la demande d'électricité des centres de données augmentera de 160 % d'ici à 2030. L'étude de Morgan Stanley, concurrent de Goldman Sachs, a abouti à des conclusions similaires, prévoyant que les émissions des centres de données s'élèveront à 2,5 milliards de tonnes métriques d'équivalent COd'ici 2030.Face à ces révélations, la question se pose : les géants de la tech peuvent-ils continuer à masquer la réalité de leurs émissions ? La pression monte pour une plus grande transparence et des actions concrètes. Le gouvernement américain a récemment annoncé la création d’un groupe de travail pour répondre aux besoins croissants en infrastructures d’IA.En définitive, il est impératif que les entreprises technologiques adoptent des pratiques plus transparentes et responsables. La lutte contre le changement climatique ne peut se faire sans une évaluation honnête et précise de l’empreinte carbone des centres de données.Quoiqu'il en soit, le gouvernement américain est désormais attentif à ces préoccupations. Après avoir rencontré la semaine dernière des dirigeants d'entreprises technologiques et énergétiques, la Maison Blanche a annoncé la création d'un nouveau groupe de travail chargé de répondre aux besoins croissants de l'infrastructure de l'IA.Sources : The Guardian, Maison Blanche Pensez-vous que les entreprises technologiques devraient être légalement obligées de divulguer leurs émissions réelles de COComment les consommateurs peuvent-ils influencer les pratiques environnementales des géants de la tech ?Quelle est votre opinion sur l’utilisation des certificats d’énergie renouvelable (REC) pour réduire les émissions déclarées ?Croyez-vous que l’essor de l’intelligence artificielle justifie l’augmentation de la consommation énergétique des centres de données ?Quelles mesures concrètes les entreprises technologiques pourraient-elles prendre pour réduire leur empreinte carbone ?Seriez-vous prêt à payer plus pour des services numériques si cela garantissait une réduction significative des émissions de COQuel rôle les gouvernements devraient-ils jouer pour assurer la transparence des émissions des centres de données ?Pensez-vous que des sanctions devraient être imposées aux entreprises qui ne respectent pas les normes environnementales ?En tant qu’utilisateur, quelles actions pouvez-vous entreprendre pour réduire votre propre empreinte carbone liée à l’utilisation des services numériques ?Comment sensibiliser davantage le public aux impacts environnementaux des centres de données ?