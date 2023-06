Envoyé par Meta Envoyé par Notre programme climatique est aligné sur l'initiative Science Based Targets (SBTi) et guidé par les données scientifiques les plus récentes sur ce qui est nécessaire pour passer à un avenir sans carbone. Nous continuerons à réduire nos émissions des champs d'application 1 et 2 conformément à la science climatique en augmentant l'efficacité de nos opérations et en conservant 100 % d'énergie renouvelable. En 2020, nous avons atteint un niveau net de zéro émission de GES dans nos activités directes (champs d'application 1 et 2) en réduisant nos émissions de 94 % par rapport aux niveaux de 2017.

Soutenir les projets d'élimination du carbone

Le métavers a un impact réel sur l'environnement

Un crédit carbone représente une tonne de CO2. C’est la définition physique du crédit carbone. Malgré tout, sa définition juridique n’est pas toujours la même en fonction du marché sur lequel s’échange ce crédit carbone. De la sorte, il correspond soit à l’émission soit à la réduction d’une tonne de CO2. C’est un outil qui permet de favoriser la transition énergétique. Un crédit carbon est donc unité qui peut se vendre et s’acheter. Il est l’équivalent d’une tonne de CO2 évitée ou séquestrée. Ce crédit carbone a été mit en place dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les acteurs peuvent donc se les échanger, en fonction d’une émission trop élevé ou non.L’accord conclu par Meta est présenté comme une avancée positive pour la lutte contre le changement climatique et pour l’image de Meta, qui fait face à des critiques sur ses pratiques éthiques et sociales. Toutefois, il convient de questionner la pertinence et l’efficacité des crédits carbone comme outil de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Meta a investi dans des initiatives d'élimination du carbone dans le cadre de son objectif d'atteindre des émissions nettes nulles en 2030.Sachant qu'il sera très difficile de réduire certaines de nos émissions d'ici à 2030, Meta promet de soutenir des projets qui éliminent l'équivalent en carbone des émissions que nous ne serons pas en mesure de réduire d'ici là. Ses projets d'élimination du carbone sont vérifiés par un tiers, préviennent les impacts négatifs et donnent la priorité à la justice climatique et à l'équité.Cet objectif couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, qui s'aligne sur les normes de l'initiative Science-Based Targets (SBTi). Pour Tracy Johns, responsable du programme de réduction des émissions de carbone de Meta, les crédits carbone sont l'un des moyens permettant à l'entreprise d'atteindre ses objectifs ambitieux en matière d'émissions nettes zéro. Elle a particulièrement insisté sur le fait que :« Grâce à des partenariats et des projets soigneusement sélectionnés, comme l'achat de crédits carbone avec Aspiration, nous visons à gérer et à minimiser notre impact sur l'environnement tout en accélérant notre chemin vers le zéro net d'une manière responsable et évolutive. » Meta a choisi Aspiration pour cet accord particulier en raison de ses normes élevées en matière d'évaluation des solutions naturelles d'élimination du carbone. Aspiration s'assure que les projets carbone qu'elle soutient sont de haute qualité et que les crédits d'élimination du carbone sont vérifiables.Pour ce faire, l'entreprise californienne spécialisée dans le développement durable exige que les projets présentent des avantages environnementaux et sociaux. Elle applique des critères stricts de qualité, de légitimité et de responsabilité en s'associant à des développeurs de projets de premier plan et à des vérificateurs indépendants. En un coup d'œil, voici l'approche d'Aspiration en matière de délivrance de crédits carbone : Pour ce faire, l'entreprise californienne spécialisée dans le développement durable exige que les projets présentent des avantages environnementaux et sociaux. Elle applique des critères stricts de qualité, de légitimité et de responsabilité en s'associant à des développeurs de projets de premier plan et à des vérificateurs indépendants.En 2021, Meta a soutenu des projets d'élimination du carbone au Kenya et au Mexique qui représentent plus de 200 000 tonnes de séquestration du carbone dans les forêts et les sols. On estime que près de 2 milliards d'adultes ne savent rien ou presque du changement climatique. Dans le même temps, la désinformation sur le changement climatique continue de se répandre en ligne et hors ligne.Cette réalité a conduit à la création du Centre des sciences du climat (CSC) en 2020. Le CSC facilite l'accès à des informations scientifiques et dynamiques sur le climat afin de sensibiliser et d'inciter davantage de personnes à agir. Meta travaille avec les principales organisations mondiales de science du climat pour s’assurer que les informations qu’elle présente sont opportunes et exactes.Notons des projets financés par Aspiration, qui peuvent avoir des impacts négatifs sur les droits humains, la biodiversité ou la souveraineté des communautés locales. Le récit adopte donc un ton plutôt favorable et optimiste, sans nuancer ni approfondir les enjeux complexes liés au marché du carbone.Le termeest en quelque sorte devenu un mot à la mode depuis que Facebook a changé son nom en "Meta" en 2021, mais en résumé, il s'agit de la convergence des mondes virtuels, augmentés et numériques, selon Fortune. Des plateformes telles que Sandbox, Mirandus et Decentraland permettent aux utilisateurs d'interagir numériquement. Bien qu'il soit possible d'explorer le métavers à l'aide d'un ordinateur ordinaire, nombreux sont ceux qui optent pour des appareils de réalité virtuelle tels que l'Oculus de Facebook.Si pour certains, le métavers présente des aspects environnementaux positifs, [avec la réduction du nombre de voyages d'affaires et de loisirs qui a pour conséquence de qui diminuera la pollution], pour d’autres par contre la technologie innovante de Meta a aussi des inconvénients. Selon Data Quest, les analystes craignent que le métavers n'entraîne un afflux d'émissions de gaz à effet de serre. La technologie de la réalité virtuelle et les centres de données utilisent l'IA et les services en cloud, qui requièrent de grandes quantités d'énergie.Une étude récente estime que la formation d'un seul modèle d'IA pourrait générer 626 000 livres de dioxyde de carbone, soit plus de cinq fois la quantité de gaz à effet de serre émise par une voiture au cours de sa durée de vie. Le « cloud gaming », nécessaire à la RV, pourrait également augmenter les émissions de carbone d'ici à 2030. En outre, les images haute résolution seront de plus en plus nécessaires, ce qui ne fera qu'augmenter la consommation d'énergie.Des centres de données comme Facebook et Microsoft ont promis d'atteindre des émissions nettes nulles, mais cela signifie probablement qu'au lieu de passer à des moyens d'énergie plus propres, l'entreprise se contentera de faire de vagues « investissements environnementaux ». Et comme le développement continu de la RV encourage les gens à acheter de nouvelles technologies, cela signifie un afflux de déchets électroniques, qui polluent nos sols, nos nappes phréatiques et nos décharges.Pour réduire l’impact du métaverse sur l’environnement, il faut adopter des pratiques durables, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables, l’optimisation des performances des serveurs et des appareils, la promotion de l’économie circulaire et la sensibilisation des utilisateurs. Le métaverse peut aussi être un outil pour favoriser la transition écologique, en offrant des expériences immersives qui inspirent les gens à protéger la planète.

Peut-on mettre en doute la crédibilité et la transparence des engagements de neutralité carbone pris par Meta et d'autres entreprises du secteur technologique ?Quels sont les avantages et les inconvénients des solutions de compensation carbone basées sur la nature par rapport aux solutions technologiques ?Quelles sont les alternatives possibles pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre liées au métavers ?Quelles sont les responsabilités des entreprises, des gouvernements et des utilisateurs pour limiter les effets négatifs du métavers sur la planète ?