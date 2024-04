Face à cette tendance alarmante, il est nécessaire de trouver des solutions pour réduire l'empreinte environnementale des centres de données, d'autant plus que la phase de construction représente une part importante de leur empreinte carbone globale.L'une des solutions identifiées est le centre de donnée modulaire, également connu sous le nom de « POD ». Ces conteneurs éco-conçus et préconfigurés offrent une grande efficacité énergétique grâce à des technologies telles que le refroidissement liquide direct, qui réduit la consommation d'énergie de 50 % par rapport au refroidissement par air. Les PODs ont également un très faible encombrement et ne nécessitent pas de travaux de construction ou de rénovation à forte intensité de carbone. Ils sont également flexibles, évolutifs, sûrs et résistants.En outre, l'informatique doit être effectuée aussi près que possible du lieu où les données sont générées, "à la périphérie", afin de réduire davantage l'empreinte énergétique des centres de données en éliminant la nécessité de faire transiter les données vers un point traditionnellement éloigné.En somme, l'enquête de l'ARCEP souligne l'importance de trouver des solutions pour réduire l'empreinte environnementale des centres de données, et les centres de données modulaires et l'informatique à la périphérie sont des pistes prometteuses pour y parvenir. Il est essentiel que l’ensemble des acteurs du numérique prennent des mesures concrètes pour réduire leur impact environnemental et contribuer à un numérique plus durable.