Le concept utilise des turbines éoliennes existantes pour alimenter des centres de données sur le site, tandis que des câbles de fibre optique fournissent une connexion internet constante. La planification d'un tel projet a commencé il y a 10 ans, a déclaré M. Dubberke, lorsque WestfalenWIND a réalisé que le réseau électrique était trop faible pour gérer les énormes capacités d'électricité produites par ses éoliennes pendant les heures de pointe, ce qui a entraîné l'arrêt de leurs parcs éoliens en raison de problèmes de sécurité du réseau. WindCORES estime que l'électricité inutilisée produite pendant cette période pourrait alimenter un tiers de tous les centres de données allemands.Sa solution a consisté à contourner l'intermédiaire (le réseau) et à alimenter les serveurs informatiques directement à l'intérieur des grandes tours d'éoliennes en béton. Chaque tour mesure 13 mètres de large et peut potentiellement contenir des racks de serveurs d'une hauteur maximale de 150 mètres. Étant donné que la zone est principalement constituée d'espaces vides, M. Dubberke qualifie ce concept de "logique". Selon M. Dubberke, 85 à 92 % en moyenne de l'énergie nécessaire au fonctionnement d'un centre de données windCORES provient directement de l'éolienne hôte. En l'absence de vent, l'électricité est obtenue à partir d'autres sources renouvelables, notamment des parcs solaires et des centrales hydroélectriques, par l'intermédiaire du réseau électrique. "La moyenne des centres de données allemands est de 430 grammes de CO2 par kilowattheure", a-t-il déclaré. "Pour windCORES, ce chiffre n'est que de 10 grammes par kilowattheure.Depuis son lancement, windCORES a acquis environ 150 clients par le biais de solutions de colocation et d'informatique en nuage, qu'il s'agisse de très petites entreprises en phase de démarrage ou de sociétés plus importantes et mieux établies, telles que Zattoo, une plateforme de streaming TV suisse neutre en carbone, qui compte plusieurs millions d'utilisateurs mensuels. Zattoo a rejoint windCORES en 2020, lorsqu'elle a déménagé l'un de ses six centres de données dans une éolienne à Paderborn. Actuellement, 218 chaînes sont encodées avec windCORES, et d'ici la fin de l'année prochaine, l'entreprise espère déplacer davantage de serveurs existants dans le parc éolien, ce qui en fera le principal centre de données de Zattoo. WindCORES a récemment ouvert un deuxième site plus grand, appelé "windCORES II", dans le parc éolien de Huser Klee à Lichtenau, en Allemagne. Construit pour un nouveau grand client automobile de Munich (dont le nom n'a pas encore été révélé), il s'étend sur trois niveaux et mesure environ 20 mètres de haut.