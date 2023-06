Les ordinateurs immergés d'Intel fonctionnent comme ils le feraient sur un rack de serveurs sec, car ils ne baignent pas dans l'eau, même si cela y ressemble. Ils baignent dans une huile synthétique qui ne conduit pas l'électricité. Les ordinateurs ne tombent donc pas en panne.En fait, ils prospèrent, car le fluide absorbe la chaleur des ordinateurs qui travaillent dur, bien mieux que l'air. C'est la même raison pour laquelle une casserole chaude refroidit beaucoup plus rapidement si vous la trempez dans l'eau que si vous la laissez sur le feu.Les centres de données devenant de plus en plus puissants, les ordinateurs génèrent tellement de chaleur que leur refroidissement consomme des quantités d'énergie exorbitantes. Les systèmes de refroidissement peuvent consommer autant d'électricité que les ordinateurs eux-mêmes. Intel et d'autres grandes entreprises technologiques conçoivent donc des systèmes de refroidissement liquide qui pourraient consommer beaucoup moins d'électricité, dans l'espoir de réduire d'un tiers les coûts énergétiques des centres de données, tout en réduisant l'impact des installations sur le climat. Il s'agit d'un changement radical de mentalité pour les centres de données, qui représentent déjà 2 % de la consommation totale d'électricité aux États-Unis...Les sceptiques mettent en garde contre la difficulté ou le coût prohibitif de la rénovation des centres de données existants pour les adapter au refroidissement liquide. Les partisans de ce changement, dont Intel, affirment qu'une transition est impérative pour répondre à la soif croissante d'énergie des centres de données. "", a déclaré Jen Huffstetler, responsable de la durabilité des produits chez Intel...Les ordinateurs plus froids peuvent être regroupés plus étroitement dans les centres de données, car ils n'ont pas besoin d'espace pour la circulation de l'air. Les fabricants d'ordinateurs peuvent regrouper les puces plus étroitement sur la carte mère, ce qui permet d'augmenter la puissance de calcul dans le même espace. Enfin, le refroidissement par liquide pourrait réduire considérablement les coûts environnementaux et économiques des centres de données. Les systèmes conventionnels de refroidissement par évaporation des centres de données nécessitent d'énormes volumes d'eau et d'énormes quantités d'électricité...De nombreuses autres entreprises technologiques soutiennent également le refroidissement par immersion. Google, Facebook et Microsoft contribuent tous au financement de la recherche sur le refroidissement par immersion dans l'État de l'Oregon... Le moment est peut-être enfin venu pour les exploitants de centres de données d'abandonner le refroidissement par air au profit d'une solution beaucoup plus efficace. Mme Huffstetler, d'Intel, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le refroidissement par liquide se généralise dans les trois à cinq prochaines années.Source : The Oregonian Qu'en pensez-vous ?Trouvez-vous ces informations utiles et pertinentes ?Pensez-vous que ce procédé de refroidissement permettra de faire face à l'augmentation de la consommation d'énergie des centres de données ? Si oui, dans quelle mesure ?Selon vous, les décideurs devraient-ils être plus proactifs dans le financement et le soutien des changements technologiques permettant d'obtenir une meilleure efficacité énergétique des datacenters ?