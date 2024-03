La production mondiale de déchets électroniques augmente cinq fois plus vite que le recyclage documenté des déchets électroniques, selon le quatrième rapport du Global E-waste Monitor (GEM) des Nations unies.Selon le rapport de l'Union internationale des télécommunications (UIT) et de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR), les 62 millions de tonnes de déchets électroniques produites en 2022 rempliraient environ 1,55 million de camions de 40 tonnes, ce qui équivaudrait à faire le tour de l'équateur avec des camions pare-chocs contre pare-chocs. Cependant, seuls 22,3 % de la masse des déchets électroniques de l'année ont été correctement collectés et recyclés en 2022, ce qui laisse une valeur de 62 milliards de dollars de ressources naturelles récupérables non comptabilisées et accroît les risques de pollution au niveau mondial.Le recyclage des déchets électroniques ne répond actuellement qu'à 1 % de la demande en éléments de terres rares, selon le rapport, ce qui met en évidence une lacune importante dans la récupération des ressources. Le rapport prévoit une augmentation constante de la production annuelle de déchets électroniques, de 2,6 millions de tonnes chaque année, pour atteindre 82 millions de tonnes en 2030, soit une augmentation de 33 % par rapport au chiffre de 2022.Les déchets électroniques, définis comme tout produit mis au rebut avec une prise ou une batterie, présentent des risques pour la santé et l'environnement en raison de leurs additifs toxiques et de substances dangereuses comme le mercure, qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé humaine. En 2022, les déchets électroniques générés contiendraient 31 milliards de kg de métaux, 17 milliards de kg de plastiques et 14 milliards de kg d'autres matériaux.Le rapport prévoit une baisse du taux de collecte et de recyclage documenté, qui passerait de 22,3 % en 2022 à 20 % en 2030, ce qui accentuerait l'écart entre les efforts de recyclage et la production de déchets électroniques. Cet écart croissant est attribué à divers problèmes, notamment les progrès technologiques, l'augmentation de la consommation, les possibilités de réparation limitées, les cycles de vie plus courts des produits, la dépendance croissante de la société à l'égard de l'électronique, les défauts de conception et l'inadéquation des infrastructures de gestion des déchets électroniques.Le rapport indique que si les pays pouvaient porter les taux de collecte et de recyclage des déchets électroniques à 60 % d'ici à 2030, les bénéfices - notamment en minimisant les risques pour la santé humaine - dépasseraient les coûts de plus de 38 milliards d'USD.", a déclaré Vanessa Gray, chef de la division Environnement et télécommunications d'urgence, Bureau de développement des télécommunications de l'UIT.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?