IONOS annonce sa Stratégie Climat 2030, qui comprend un plan à long terme pour l'avenir des centres de données et des bureaux

Nous sommes fiers de nos réalisations en matière de durabilité environnementale jusqu’à présent. Notre nouvelle Stratégie Climat 2023 s’appuiera sur nos initiatives précédentes et ciblera 100 % d’énergie renouvelable dans toutes nos activités, tout en réduisant davantage notre empreinte carbone et en poussant nos fournisseurs à emboîter le pas. La prochaine étape de cette stratégie consiste à évaluer l’utilisation de la chaleur résiduelle de nos centres de données. Nous sommes fiers de nos réalisations en matière de durabilité environnementale jusqu’à présent. Notre nouvelle Stratégie Climat 2023 s’appuiera sur nos initiatives précédentes et ciblera 100 % d’énergie renouvelable dans toutes nos activités, tout en réduisant davantage notre empreinte carbone et en poussant nos fournisseurs à emboîter le pas. La prochaine étape de cette stratégie consiste à évaluer l’utilisation de la chaleur résiduelle de nos centres de données.

10% de l’énergie totale de l’énergie solaire sur place

Générateurs de secours alimentés par des biocarburants, réduisant les émissions de carbone de 90%

Acier neutre en carbone (offset) utilisé dans la construction

Ruches disponibles sur place pour abeilles et insectes pour améliorer la biodiversité des insectes locaux

Meilleure efficacité énergétique de sa catégorie

Depuis 2021, les bureaux de Strato sont alimentés en électricité renouvelable.

Depuis 2022, le nouveau bureau d’IONOS US à Philadelphie est alimenté en électricité renouvelable.

En 2021, 50 % de l’électricité des bureaux était renouvelable, passant à 66 % en 2022. Cela représente déjà 99,5 % d’électricité renouvelable au total dans tous les centres de données et bureaux des opérations.

IONOS achète de l’électricité 100 % renouvelable depuis de nombreuses années. Il s’agit et restera le plus grand levier pour réduire les émissions directes de carbone des centres de données.

Malgré une croissance de plus de 50 % (chiffre d’affaires) depuis 2018, IONOS a réduit sa consommation d’énergie absolue de 9,6 % depuis 2018, grâce à des équipes dédiées à la gestion de l’énergie et à un système de gestion certifié ISO 50001.

IONOS a recyclé et remis à neuf plus de 510 tonnes de serveurs et d’équipements informatiques depuis 2018.

En plus de son dernier centre de données au Royaume-Uni, IONOS a deux autres installations solaires prévues pour 2023.

Mise au point d’un système de refroidissement liquide pour soutenir la réutilisation de l’énergie thermique des nouveaux centres de données pour les réseaux de chauffage urbain étendus.

Étudier les options de réutilisation de la chaleur résiduelle pour chauffer les immeubles de bureaux et mener une étude de faisabilité.

IONOS souhaite réduire les émissions de carbone des centres de données de 55 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030, en travaillant activement à réduire les émissions du scope 1 du diesel en passant à des générateurs alimentés par des biocarburants lorsque cela est possible. La société s’est également engagée à continuer de s’approvisionner en électricité 100% renouvelable à long terme, ce qui est son levier le plus important pour minimiser les émissions de carbone de scope 2 dans le cadre du protocole sur les gaz à effet de serre (GHP). En outre, IONOS prévoit que 50 % de ses propres centres de données produiront sur place de l’énergie renouvelable, comme le photovoltaïque. Bien que la société utilise actuellement des compensations de carbone fiables (Scope 1 et 2) comme dernière étape, son principal objectif est de réduire leur dépendance à travers des mesures proactives de réduction du carbone.IONOS regardera également au-delà de ses opérations directes. La société s’engage à mesurer et à réduire les émissions de carbone de sa chaîne de valeur (Scope 3), établir une empreinte carbone en 2024 et explorer des actions dans des domaines à fort impact probable tels que le cycle de vie des serveurs et la construction de centres de données. Dans un premier temps, IONOS engagera 90 % de ses principaux fournisseurs de technologies d’exploitation par dépenses pour fixer des objectifs climatiques.Bien que les centres de données représentent la majorité de l’impact d’IONOS, l’entreprise ciblera 100 % d’électricité renouvelable dans ses bureaux mondiaux, ce qui représentera une consommation totale d’électricité renouvelable. De plus, IONOS ciblera les véhicules 100% électriques dans son parc de voitures d’entreprise.Achim Weiss, PDG d’IONOS, a déclaré :En octobre 2022, IONOS a ouvert son centre de données le plus durable à ce jour à Worcester, au Royaume-Uni. Cela servira de modèle pour la façon dont le groupe construira et concevra les centres de données à l’avenir. Voici quelques-unes des caractéristiques de conception de durabilité intégrées :En plus des nouvelles initiatives, IONOS a mis en œuvre de nombreuses initiatives passées et actuelles en matière de durabilité environnementale. Il s’agit notamment :IONOS est le premier partenaire européen en matière de numérisation des petites et moyennes entreprises (PME). La société sert environ six millions de clients et opère sur 18 marchés en Europe et en Amérique du Nord ; ses services étant accessibles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de solutions de présence et de productivité sur le Web, IONOS fait office de point d’entrée unique pour tous les besoins en matière de numérisation : des domaines et de l'hébergement Web aux créateurs de sites Web classiques et aux solutions DIY (Do It Yourself), du commerce électronique aux outils de marketing en ligne. En outre, la société propose des solutions de cloud computing aux entreprises qui souhaitent passer à cette solution au fur et à mesure de l'évolution de leurs activités.Source : IONOS Que pensez-vous de la stratégie dévoilée par IONOS ?