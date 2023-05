En octobre 2021, Google a promis de cesser de placer des publicités à côté de contenus niant l'existence et les causes du changement climatique, afin que les auteurs de ces fausses affirmations ne puissent plus gagner d'argent sur ses plateformes, y compris YouTube. Cependant, à cinq mois du deuxième anniversaire de cette annonce, des données glanées sur les plateformes de Google montrent que l'entreprise n'a pas réussi à appliquer systématiquement sa politique. Au contraire, la firme de Mountain View continue à vendre des publicités sur des vidéos YouTube qui colportent des mensonges sur le climat et qui sont visionnées des millions de fois.Google avait annoncé qu'il mettait à jour ses politiques de publicité et de monétisation concernant le changement climatique. La nouvelle politique devrait interdire les publicités et la monétisation de contenus qui contredisent le consensus scientifique bien établi sur l'existence et les causes du changement climatique. Cela inclut les contenus faisant référence au changement climatique comme un canular ou une escroquerie, les affirmations niant que les tendances à long terme montrent que le climat mondial se réchauffe, et les affirmations niant que les émissions de gaz à effet de serre ou l'activité humaine contribuent au changement climatique.Au début du mois, le groupe Climate Action Against Disinformation Coalition (CAAD), qui regroupe plus de 50 organisations à but non lucratif dans le monde, a publié un nouveau rapport sur le sujet. Le rapport fait état de plus d'une centaine de vidéos mensongères sur le changement climatique, sur lesquelles Google a diffusé des publicités, en violation de ses propres règles en matière de désinformation. Il s'agit de vidéos qui nient catégoriquement ce que des montagnes de preuves nous disent sur le changement climatique : qu'il est causé par les émissions de gaz à effet de serre libérées dans l'atmosphère par la combustion de combustibles fossiles.Les chercheurs de la coalition ont recensé des publicités diffusées sur 200 vidéos YouTube qui propagent la désinformation sur le changement climatique. Ces publicités ont attiré plus de 74 millions de vues, dont 18 millions proviennent de 100 vidéos répondant à la définition donnée par Google de la désinformation sur le changement climatique, qui ne s'applique qu'au déni explicite de l'existence et des causes du changement climatique. Parmi les publicités diffusées, on trouve des publicités d'entreprises et de marques bien connues telles que Costco, Politico et Nike. Certaines des vidéos violant les politiques de Google sont toujours diffusées.La CAAD plaide pour une définition plus large de la désinformation afin d'inclure les contenus trompeurs sur la manière de lutter contre le changement climatique, dont les faux arguments selon lesquels rien ne peut être fait pour lutter contre le changement climatique ou les publicités qui promeuvent de prétendues solutions qui sont en réalité inefficaces. Le rapport a trouvé une centaine de vidéos présentant ce type de contenu, ce qui risque de retarder l'adoption de mesures légitimes en faveur du climat. Google est accusé d'avoir fait une fausse annonce pour se débarrasser des pressions qu'il subissait de la part des défenseurs du climat.« Google soutient la désinformation climatique qu'il dit vouloir arrêter. La désinformation persiste parce qu'elle est rentable, et Big Tech doit supprimer cette incitation », a déclaré dans un communiqué de presse Erika Seiber, porte-parole de l'organisation à but non lucratif "Friends of the Earth" (membre de la CAAD), chargée de la désinformation sur le climat. Des associations telles que l'organisation à but non lucratif Institut Heartland, un groupe de réflexion conservateur tristement célèbre pour avoir rejeté le consensus scientifique sur le changement climatique, continueraient de diffuser des publicités de ce type sur les plateformes de Google.La CAAD a mené ses recherches en recherchant sur YouTube des termes clés tels que "climate hoax" (canular climatique) et "climate scam" (escroquerie sur le climat). Ensuite, au moins deux chercheurs distincts ont évalué les vidéos par rapport aux définitions de Google et de la CAAD en matière de désinformation sur le climat. Au terme de cette recherche de plusieurs mois, seules huit vidéos avaient été supprimées, alors que certaines d'entre elles existaient depuis des années et accumulaient des millions de vues. Après que Google a eu accès aux données de l'étude de la CAAD, l'entreprise a finalement commencé à démonétiser davantage de contenu.Selon le groupe, en l'espace d'une journée, sur les 100 vidéos que la CAAD a trouvées et qui correspondaient aux paramètres de la politique de Google, 79 autres ont été démonétisées. Sur les 100 vidéos qui correspondaient à la définition de la désinformation sur le changement climatique donnée par la coalition, 18 autres ont été démonétisées. Avant la publication de l'étude, les huit vidéos pour lesquelles Google avait supprimé les publicités avaient été visionnées plus de 2 millions de fois. La coalition indique que lendemain de la publication de l'étude, 103 vidéos ont été supprimées, ce qui représente 15 millions de vues supplémentaires.Mais la CADD déplore le fait que ces progrès sont encore éclipsés par les 57 millions de visionnages des vidéos sur lesquelles Google continue de vendre des publicités. Les mensonges du conservateur américain Tucker Carlson sont acceptables sur YouTube, de même qu'une vidéo qualifiant à tort de "mythe" le consensus scientifique de 97 % sur le changement climatique. Les mensonges sur le climat sont intégrés dans les théories sur le coronavirus et du complot du "grand redémarrage" et sont récompensés par Google sous forme de recettes publicitaires. La CAAD dénonce également le fait que l'écoblanchiment d'ExxonMobil soit accepté sur YouTube.Les 200 vidéos provenaient de 96 chaînes, et si Google devait agir sur les 10 premières, elles représenteraient près de 62 millions de vues. Si l'on va un peu plus loin, les 25 premières chaînes représentent 71 millions de vues sur un total de près de 75 millions. Un petit effort aurait un impact considérable, car la désinformation sur le climat provient de sources évidentes : l'industrie des combustibles fossiles et les personnes qu'elle finance pour empêcher la mise en place de politiques susceptibles de réduire sa pollution ou ses profits. En d'autres termes, les Big Oil sont à l'origine de cette campagne de désinformation sur le changement climatique.« La désinformation persiste parce qu'elle est rentable et qu'elle fait avancer l'agenda du statu quo alimenté par les combustibles fossiles. Le modèle économique des Big Tech privilégie les clics et les vues au détriment de la vérité. Pour mettre un terme à la diffusion de contenus faux et trompeurs, les Big Tech doivent supprimer les incitations financières qui l'alimentent. En l'absence d'une réglementation significative, la désinformation sur le changement climatique et les catastrophes liées au changement climatique persistera et s'amplifiera », a déclaré Seiber dans un article publié la semaine dernière dans le San Francisco Chronicale.Source : Rapport de l'étude Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'étude de la CAAD ?Pensez-vous que l'annonce de Google en 2021 était faite pour calmer les groupes de pression ?Google est-il en mesure d'arrêter définitivement les publicités et la monétisation des contenus négationnistes sur le climat ?