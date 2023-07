Cette enquête menée auprès de 1 800 répondants révèle que 65 % des personnes interrogées se disent convaincues que leur entreprise réduit l'impact environnemental de ses technologies de l'information, mais que plus d'un tiers d'entre elles ne le font pas.Le rapport montre que 85 % des organisations interrogées mesurent leurs émissions de type 3 (celles qui ne sont pas contrôlées par l'organisation elle-même). Le rapport révèle aussi que 66 % d'entre elles demandent à leurs partenaires et fournisseurs de rendre compte de la manière dont ils réduisent leur impact sur l'environnement. Cependant, 58 % des organisations demandent à leur fournisseur de services cloud de rendre compte de la manière dont elles réduisent l'impact environnemental du stockage en cloud. Alors que 35 % des organisations ne font pas confiance à leur fournisseur de services cloud pour gérer de manière appropriée les données en fin de vie (EOL data) pour le compte de l'organisation.", déclare Jon Mellon, président des ventes mondiales, du marketing et des opérations sur le terrain chez Blancco.L'amélioration des pratiques durables a d'autres effets que la nécessité de répondre aux exigences réglementaires. Par exemple, 44 % des personnes interrogées pensent que les investisseurs et les clients préfèrent travailler avec des entreprises responsables et 51 % pensent également que les employés actuels et potentiels préfèrent travailler pour des entreprises responsables.Source : Blancco Technology Group Trouvez-vous ce rapport pertinent ?La durabilité environnementale influence-t-elle votre approche du traitement de vos données ?Quelles pratiques faudrait-il adopter pour être mieux écoresponsable ?