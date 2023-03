L'entreprise a déjà signé d'autres projets à Bristol et à Manchester

Technologies utilisées par Deep Green

La start-up britannique, Deep Green, qui affirme que son système pourrait contribuer à résoudre la crise énergétique à laquelle sont confrontées des milliers de piscines britanniques.Deep Green a installé un système de 28 kW qui fait fonctionner un cluster HPC disponible pour les clients de l'informatique en cloud. Le système, basé sur les propres cuves de refroidissement par immersion de Deep Green, utilise de l'huile pour éliminer la chaleur des serveurs, qui passe ensuite dans un échangeur de chaleur pour chauffer la piscine. Deep Green paie l'électricité qu'elle utilise et fournit gratuitement la chaleur au centre de loisirs d'Exmouth.Deep Green allègue que son don de chaleur réduira les besoins en gaz de la piscine de 62 % et permettra d'économiser 24 000 dollars par an, tout en réduisant les émissions de carbone de 25,8 tonnes. Si le centre de données est mis gratuitement à la disposition du centre géré par le conseil municipal, la start-up facture à ses clients l'utilisation de sa puissance de calcul pour l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.Le fondateur Mark Bjornsgaard a déclaré que l'entreprise rembourserait également les frais d'électricité du centre de loisirs pour le fonctionnement de la « chaudière numérique » - et sept autres piscines anglaises ont adhéré au programme. Un centre de données est un site physique regroupant des installations informatiques (serveurs, routeurs, commutateurs, disques durs...) chargées de stocker et de distribuer des données (data en anglais) à travers un réseau interne ou via un accès Internet.Les serveurs d'un centre de données génèrent une chaleur considérable qu'il faut gérer et limiter pour leur bon fonctionnement. Chaque centre possède donc un système de refroidissement qui garde une température constante d'une vingtaine de degrés Celsius. Aujourd'hui, on utilise surtout des systèmes de refroidissement à l'air libre, moins gourmands en énergie.Les serveurs et le système de refroidissement d'un centre de données consomment une grande quantité d'énergie. Un des enjeux actuels est de ce fait de limiter cette consommation en optimisant le fonctionnement des centres et d'utiliser des énergies vertes. Des systèmes de récupération de chaleur sont aussi mis en place.Le concept de Deep Green, développé sur cinq ans, est relativement simple : l'huile chaude est pompée dans un échangeur de chaleur pour réchauffer l'eau de la piscine. Sean Day, qui dirige le centre de loisirs, a déclaré qu'il s'attendait à ce que ses factures d'énergie augmentent de 100 000 livres sterling cette année.« Le partenariat nous a vraiment aidés à réduire les coûts qui ont été astronomiques au cours des 12 derniers mois - les prix de l'énergie et du gaz sont montés en flèche », a-t-il déclaré. « La recherche de différentes façons d'économiser de l'argent en tant qu'organisation a été géniale. Jane Nickerson, directrice générale de Swim England, a déclaré qu'il était bon de voir les piscines « adopter des solutions innovantes ».Environ 79 % des piscines d'Angleterre sont menacées de fermeture, et quelque 1 500 piscines pourraient bénéficier d'un chauffage gratuit, selon Deep Green. Selon le groupe de pression UK Active, les coûts énergétiques des piscines ont augmenté de 150 % depuis 2019. La technologie pourrait également être utilisée dans toute entreprise ayant besoin de chaleur, comme les boulangeries, les distilleries ou les laveries automatiques, ajoute Deep Green.Les chaudières numériques sont proposées depuis quelques années par des entreprises telles que Qarnot, en France, qui a été fondée en 2010 et propose ce service depuis approximativement huit ans. Qarnot propose toujours des chaudières numériques aux particuliers et aux entreprises, en utilisant des serveurs de deuxième utilisateur fournis par ITRenew, et a par ailleurs adopté le refroidissement par immersion à base de pétrole de la société européenne de refroidissement par immersion Asperitas.Une autre entreprise française, Stimergy, a chauffé une piscine à Paris en 2017, mais ne semble pas être active actuellement. L'entreprise britannique Heata propose par ailleurs des chauffe-eau informatisés et s'est récemment associée au fournisseur de services cloud Civo. Parmi les autres entreprises du secteur, citons l'allemande Cloud&Heat, qui s'est éloignée des chaudières numériques pour se tourner vers les centres de données Edge efficaces. L'entreprise néerlandaise Nerdalize a disparu, tout comme l'entreprise new-yorkaise Exergy.Deep Green parait avoir fonctionné officieusement depuis longtemps, mais Bjornsgaard dirige le projet depuis six ans, selon sa page LinkedIn, tandis que le directeur technique Matt Craggs l'a rejoint en décembre 2021.Le site de Deep Green est marqué par Dell, Nvidia et le spécialiste américain du refroidissement par immersion GRC, mais il construit apparemment ses propres réservoirs, qui pourraient atteindre une capacité de 40 kW, selon l'entreprise. Craggs s'est adressé au DCD par courrier électronique : « Nous avons travaillé avec nos propres cuves pour le moment, mais nous sommes en pourparlers avec GRC et Submer au sujet de l'utilisation de leur kit pour de futures installations. »Les bacs contiennent des serveurs AMD Epyc à CPU unique de Dell, chacun configuré avec quatre GPU A100 80Gb PCIe et 4TB de SSD, a déclaré Craggs. Les serveurs sont installés sur un « châssis ouvert, pour assurer le transfert de chaleur le plus efficace ». Au total, le cluster HPC d'Exmouth compte 12 cartes à quatre processeurs, a déclaré le PDG Bjornsgaard au DCD en ligne. Les serveurs sont utilisés pour la formation à l'IA et les charges de travail d'apprentissage automatique pour le moment, mais ils pourraient être configurés pour les services cloud et le rendu vidéo à l'avenir.Source : BBCQuel est votre avis sur le sujet ?