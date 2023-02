L’essence du chantier API Numériquement responsable

Comprendre et connaître les problématiques liées au green IT dans les APIs

Établir des bonnes pratiques à travers un livrable.

L’API Green score, un outil pour des APIs plus frugale

Les bonnes pratiques, 7 aspects mesurés et encouragés par l’outil

En septembre 2021, sous l’initiative de Julien Bichon, Yannick Tremblais, IT innovation manager au sein du Groupe Rocher, prend le lead d’un nouveau chantier « API numériquement responsable ».Toujours dans une démarche de partage et d’échanges des bonnes pratiques, celui-ci avait deux objectifs :Aujourd’hui, l’atelier cherche également, par le biais d’une initiative éco-responsable, à vous faire prendre de la hauteur quant aux impacts environnementaux et sociétaux de vos APIs.La façon dont les APIs sont aujourd’hui conçues participe à la pollution numérique générée par le secteur de l’informatique, c’est-à-dire 4% des gaz à effet de serre !Il était donc nécessaire de créer un outil permettant de réduire cet impact. C’est ainsi qu’est né l’API Green Score.L’API Green Score est une boîte à outil destinée aux utilisateurs, concepteurs et propriétaires d’APIs afin qu’ils puissent prendre conscience de leur impact environnemental.Elle est composée d’un guide de bonne pratique, permettant d’inciter à la transition écologique de façon concrète, et d’une grille d’évaluation des APIs.Avoir un référentiel de consommateurs. Quel est l’impact de ce référentiel sur le Green Score de l’API ? Qui consomme mon API ? Quelle version ? Quel est le nombre d’appels demandés par rapport au nombre d’appels ? Quelle est la date du dernier appel ? Quel est le volume d’appels ?S’assurer que les APIs sont éco-conçues. Comment échangeons-nous les données ? Quelle est la taille de la charge utile ? Quel type de message ? Quel type de modèle d’intégration ? Quelle est fréquence d’appel ? de cache ?Comprendre le cas d’utilisation et le type de données impliquées. Exposer seulement les données nécessaires, les données ne doivent être stockées que dans un seul point de vérité. Les données doivent être stockées dans un point unique et sécurisé.Comment je conçois mon flux d'intégration EDA + API ? Quel modèle est le plus adapté à un cas d'utilisation ? multicloud / Hybrid Cloud (privé/public/OnPremise) ?Comment l’API Gateway / la technologie / les outils d’intégration peuvent-ils voir un impact sur le flux des données ?Quelle est la distance entre le centre de données de l'API et les consommateurs/le backend de l'API ? Combien de fournisseurs de cloud, de services de cloud, d'emplacements de DC, entre le consommateur d'API/API et le backend d'API ? Une architecture évolutive est-elle utilisée ?Comment partager l'information autour des cas d'utilisation des API (équipe CSR, propriétaires d'API, utilisateurs techniques), Formation ?Ce chantier est leadé par Yannick Tremblais, IT Innovation Manager du Groupe Rocher.Il regroupe différents membres participants et entreprises contributrices :Vous souhaitez vous aussi collaborer sur des livrables et avancer sur les tendances autour des APIs ? Notre mission est simple, « Réunir tous les acteurs de l’écosystème français des APIs ». Alors, qu’attendez-vous ? Rejoignez le Collectif API Thinking !Sources : Collectif API Thinking Que pensez-vous de cette initiative du Collectif API Thinking ?Adoptez-vous une approche d'informatique écologique au sein de votre entreprise ?