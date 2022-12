Il affirme que depuis qu'il a appris qu'il allait avoir des petits-enfants, sa vision de l'avenir a changé. L'idée qu'une nouvelle génération soit témoin des conséquences catastrophiques de nos mauvaises décisions et du changement climatique est à la fois effrayante et triste, ajoute-t-il.Et c'est ce qui donne une toute nouvelle dimension à son travail, parce qu'il est tellement plus inspiré d'aider les gens à survivre et de faire du monde un meilleur endroit pour vivre, pour lequel le monde futur pourra le remercier, lui et d'autres.M. Gates a poursuivi en résumant la manière dont sa Fondation Gates travaille dur et fait beaucoup pour les enfants dans différentes parties du monde. Il s'agit notamment des nations frappées par la pauvreté et où les produits de première nécessité sont rares.De la nourriture et du logement à l'éducation et aux médicaments, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais cela inclut aussi la préparation des nations à la pandémie et la lutte contre des maladies telles que la polio et le sida.M. Gates en a également dit plus sur son travail et sur ce qu'il fait pour combattre la crise actuelle du changement climatique. Il le fait par le biais de la Fondation Gates et en soutenant la phase initiale d'investissement de sa société Breakthrough Energy Ventures.De nombreux leaders travaillent actuellement d'une manière qui pourrait avoir un meilleur impact sur l'avenir, ce qui est l'un des premiers points qu'il finit par souligner en abordant la question. Il espère résumer la solution à ce problème en affirmant combien il est important d'éradiquer les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050.En l'état actuel des choses, les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent une véritable nuisance et provoquent des souffrances dans diverses régions du monde. Et si nous ne voulons pas que nos petits-enfants souffrent, nous devons agir rapidement. Il a également souligné que les implications sont massives et que le défi est énorme.Atteindre le niveau zéro est une tâche énorme qu'aucun humain n'a jamais pu accomplir, conclut-il, mais nous devons vraiment révolutionner l'ensemble de l'économie, y compris la façon dont les choses sont fabriquées et produites.M. Gates a ajouté qu'il avait rejoint le mouvement en faveur du changement climatique après avoir pris conscience de ce qui se passait dans différentes régions du monde. Il a vu les agriculteurs souffrir le plus et s'est donc juré de prendre la responsabilité de s'adapter au réchauffement de la planète.M. Gates écrit que ce sont les pauvres qui souffrent le plus et que les entreprises ne savent pas comment limiter ce genre de souffrance. Le rôle de sa fondation est donc de permettre aux pauvres de bénéficier des compétences dont disposent les personnes des pays riches.Les activités du milliardaire ne sont pas toutes philanthropiques. Sa récente société d'investissement a pour mission de décarboniser différents secteurs de l'économie mondiale.Source : Bill Gate Pensez-vous qu'il est encore possible de sauver le monde, ou que c'est foutu ?Que pensez-vous de la reconversion de Bill Gates de l'informatique vers l'humanitaire et l'écologie ?