Terabase Energy est une entreprise de technologie solaire fondée en 2019 par des vétérans de l'industrie et dont le siège social se trouve à Berkeley, en Californie, aux États-Unis. Elle s'est donné comme mission de réduire le coût et d'augmenter l'évolutivité du solaire en construisant une plateforme numérique et d'automatisation interconnectée pour le développement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïques à l'échelle des services publics. Sa suite logicielle comprendrait des applications basées sur le cloud pour la conception et l'optimisation des centrales, la modélisation de l'énergie solaire et la gestion de la construction.Début août, Terabase a annoncé un financement de série B de 44 millions de dollars. Le tour de table a été co-dirigé par Breakthrough Energy Ventures et Prelude Ventures, avec des investissements supplémentaires de SJF Ventures et d'autres investisseurs. Prelude Ventures a également investi dans des entreprises comme Lime et Amp Robotics. Selon Terabase, ce tour de table porte le financement total de l'entreprise à 52 millions de dollars. Matt Campbell, cofondateur et PDG de la société, a déclaré que l'objectif de Terabase est de construire des fermes solaires à l'échelle du térawatt en utilisant des robots.L'usine automatisée sur site de l'entreprise utilise des bras robotisés qui soulèvent et fixent les grands panneaux solaires aux suiveurs solaires. Cette production informatisée peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui lui permet d'accélérer la construction des centrales tout en réduisant les coûts de construction. « Une grande partie du travail qui doit être fait pour optimiser l'économie des centrales devient assez complexe et intensive en calcul, ce qui se prête à une solution moderne basée sur un logiciel », a déclaré Campbell. Terabase construit également des outils logiciels pour gérer la conception et la construction de parcs solaires.Terabase a été relativement discrète sur sa technologie jusqu'à présent. Elle aurait également refusé de partager des photos de ses robots en fonctionnement pour des raisons de concurrence. Toutefois, Terabase a déployé ses services à des clients payants. La société a récemment achevé son premier projet commercial, dans le cadre duquel ses robots auraient installé des panneaux solaires pouvant fournir une quantité d'énergie de 10 mégawatts dans un projet de 400 mégawatts au Texas. À titre de référence, un térawatt contient un million de mégawatts. La start-up a donc un long chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs à l'échelle du térawatt.« Notre seul espoir de résoudre véritablement la crise climatique est de déployer des technologies propres à une échelle beaucoup plus grande pour atteindre différents secteurs de l'économie qu'auparavant. La plateforme Terabase est une innovation remarquable qui permet de déployer plus de solaire plus rapidement, et nous sommes ravis d'être un partenaire de Terabase », a déclaré Sheldon Kimber, PDG d'Intersect Power, un client de Terabase. De son côté, Campbell a déclaré que ce tour de table permettra à l'entreprise de continuer à étoffer son équipe et à réaliser les investissements nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Breakthrough Energy Ventures a été fondée en 2015 par Bill Gates, et son conseil d'administration est composé de personnes ultra-riches, dont Jeff Bezos et Masayoshi Son. La société de capital-risque vise à accélérer l'innovation dans l'énergie durable et dans d'autres technologies afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Son soutien à Terabase intervient à un moment où les riches font l'objet d'un examen minutieux pour leur pollution climatique excessive. Le jet privé de Gates n'est peut-être pas aussi actif que celui de Taylor Swift, mais le cofondateur de Microsoft en posséderait plusieurs et a qualifié les vols privés de "plaisir coupable".Breakthrough Energy Ventures a investi dans Terabase parce qu'il considère que les logiciels et l'automatisation sont la voie à suivre pour réduire les coûts et accélérer le solaire à grande échelle. « Ces dernières années, l'industrie solaire s'est concentrée sur les améliorations technologiques des panneaux solaires et d'autres composants matériels alors que les moyens et les méthodes d'ingénierie et de construction sont restés largement inchangés », a déclaré Carmichael Roberts, responsable commercial du comité d'investissement de Breakthrough Energy Ventures. Il a déclaré que Terabase a trouvé un moyen de mieux faire les choses.« La façon dont l'industrie conçoit et construit des projets à grande échelle doit être repensée si nous voulons atteindre la croissance très rapide nécessaire pour atteindre les objectifs de net-zéro. Pour permettre le déploiement de l'énergie solaire à l'échelle du térawatt nécessaire à la décarbonisation, nous pensons qu'une percée est nécessaire pour transformer la façon dont les centrales photovoltaïques sont construites. La solution de Terabase a un énorme potentiel pour réduire les coûts et accélérer le déploiement du solaire à grande échelle, et nous sommes impatients de travailler avec eux sur cette mission », a-t-il ajouté.Breakthrough Energy Ventures a également récemment apporté son soutien à Source Global, une startup basée en Arizona qui extrait l'eau de l'air. Elle aspire l'air ambiant à l'aide de ventilateurs et recueille l'eau par condensation à l'aide d'un panneau spécialement conçu à cet effet. Gates a récemment annoncé qu'il entendait s'effacer progressivement de la liste des plus riches du monde et qu'il commencerait par faire don de 20 milliards de dollars de sa fortune à la Fondation Bill et Melinda Gates. Il a consacré une grande partie de sa fortune à soutenir des solutions et des startups dans le domaine du changement climatique.Toutefois, son bilan a été remis en cause par Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. Après avoir partagé une image peu flatteuse de Gates sur les réseaux sociaux, Musk a déclaré au début de l'année que Tesla faisait plus que toute autre entreprise pour lutter contre les effets du changement climatique. Mais dans une interview avec le YouTuber français HugoDécrypte en juin, Gates a défendu son bilan en matière de philanthropie dans le domaine et a remis en cause les avantages des véhicules électriques. « Je donne beaucoup plus pour lutter contre le changement climatique qu'Elon ou quiconque », a déclaré Gates.« Je donne beaucoup de dollars philanthropiques, je soutiens des entreprises. Vous savez, les voitures électriques représentent environ 16 % des émissions, donc nous devons aussi résoudre les 84 % restants. Mais quelqu'un qui court-circuite l'action ne le ralentit pas et ne lui fait aucun mal », a-t-il ajouté. Réagissant sur Twitter à un extrait de l'interview, Musk a simplement répondu : « soupire ». Musk a déclaré qu'il avait refusé un don philanthropique de Gates après avoir entendu dire que Gates avait parié 500 millions de dollars contre Tesla, ce qui, selon Musk, signifiait que Gates ne prenait pas le changement climatique au sérieux.Dans l'interview, Gates a également déclaré qu'il n'avait pas rejoint la "course à l'espace" de Musk, de Jeff Bezos, et du fondateur de Virgin Group, Richard Branson, car il était davantage préoccupé par la lutte contre des maladies telles que la rougeole et la malaria. En dehors de l'énergie solaire, Gates soutient également l'énergie nucléaire à travers sa société TerraPower spécialisée dans la construction de petites centrales nucléaires avancées. Selon Gates, le nucléaire, qui n'est pas une énergie propre, est le mieux placé pour compléter les réseaux de plus en plus alimentés par des sources intermittentes, mais propres, comme le solaire et l'éolienne.Source : Terabase Energy