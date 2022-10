Le fabricant de l'iPhone exigera désormais de ses partenaires d'approvisionnement qu'ils rendent compte de leurs progrès en matière de neutralité carbone, notamment en ce qui concerne les réductions d'émissions des champs d'application 1 et 2, liées à la production des produits Apple, et qu'ils vérifient leurs progrès chaque année.Plus de 200 fournisseurs, représentant 70 % des dépenses directes d'Apple en matière de fabrication et comprenant Corning, Nitto Denko Corp, SK Hynix Inc, STMicroelectronics, TSMC et Yuto, se sont engagés à utiliser de l'énergie propre telle que l'énergie éolienne ou solaire pour l'ensemble de la production d'Apple, a déclaré Apple.Apple avait précédemment demandé à ses fournisseurs de s'engager à utiliser 100 % d'énergie renouvelable pour sa production.", a déclaré le président-directeur général Tim Cook. Apple est neutre en carbone pour ses opérations d'entreprise mondiales depuis 2020.De nombreuses multinationales s'intéressent de plus en plus aux chaînes d'approvisionnement mondiales pour réduire leur empreinte carbone, le changement climatique devenant une préoccupation plus importante pour les investisseurs et les régulateurs.Apple a déclaré que les investissements européens font partie d'une stratégie visant à réduire environ 22 % de son empreinte carbone provenant de l'électricité utilisée par les clients pour charger leurs appareils.Avec la construction de nouveaux projets en Europe, la société vise à alimenter tous les appareils Apple sur le continent avec de l'électricité à faible teneur en carbone, a-t-elle déclaré.Au total, les investissements prévus permettront d'ajouter 3 000 gigawattheures par an de nouvelle énergie renouvelable sur le réseau, a précisé Apple.Source : AppleQu'en pensez-vous ?Encore du Greenwashing ou un effort crédible ?Une production prétendument sans carbone serait elle une raison de payer les produits Apple plus cher ?