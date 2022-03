Aujourd'hui, la préoccupation principale des entreprises est de développer un lieu de travail plus durable, car cela permet d'augmenter la productivité des employés, mais comme de nombreuses initiatives de responsabilité sociale des entreprises mettent l'accent sur la réduction de la consommation de plastique et des déchets de papier, elles ne remarquent pas les énormes émissions produites par leur matériel informatique, leurs équipements électriques et les machines utilisées chaque jour.Par exemple, en analysant 3,5 millions d'ordinateurs, on a constaté que 34 % des ordinateurs avaient besoin de plus de 5 minutes pour démarrer complètement. Ce temps de chargement correspond à l'émission d'environ 450 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Les organisations devraient prendre de petites mesures, telles que la mise à jour fréquente des logiciels, l'extinction des ordinateurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés et l'évitement des utilisations inutiles, afin de minimiser les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts d'exploitation et d'augmenter la productivité des employés.De nombreuses entreprises remplacent leurs anciens logiciels par de nouveaux au bout de quelques années, malgré leur utilité, et ce récent rapport met en lumière cette tendance commune. La recherche a révélé que 20 % des ordinateurs analysés fonctionnaient encore bien, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin d'être changés. Parmi les 80 % d'ordinateurs restants dont les performances étaient faibles et insatisfaisantes, 2 % étaient irréparables et inutiles, tandis que le reste des 98 % pouvait être réparé en mettant à jour la RAM ou en augmentant les performances au démarrage.Le temps de démarrage d'un PC est également un aspect important à prendre en compte. Étonnamment, plus l'appareil met du temps à s'allumer, plus il est susceptible d'émettre du dioxyde de carbone. Chaque année, 450 tonnes de dioxyde de carbone sont émises par les appareils électroniques qui nécessitent plus de 5 minutes pour démarrer, ce qui équivaut à 50 636 gallons d'essence. Cet excès peut être évité si l'on a des connaissances et une bonne compréhension de l'appareil qu'on utilise, si l'on sait comment l'utiliser et si l'on a une approche proactive des problèmes techniques fréquents.Principalement, le manque de connaissances et de clarté sur l'utilisation et les problèmes de l'ordinateur donne lieu à un rejet excessif de carbone et à une baisse du rythme informatique. La recherche montre que les jeux en ligne, les communications électroniques et les applications de diffusion sociale produisent au total 33 tonnes de dioxyde de carbone par an. D'un autre point de vue, il faudrait 300 plantes vertes pour absorber complètement ces émissions en un an.Le rapport de Nexthink s'appuie principalement sur les données recueillies auprès de 3,5 millions d'ordinateurs inconnus pour analyser la manière dont les responsables informatiques du monde entier peuvent minimiser les impacts négatifs que leur entreprise peut avoir sur le climat et réduire les coûts tout en améliorant l'expérience de travail.Source : Nexthink Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise met-elle en place des mesures pour rendre votre lieu de travail plus durable ? quelles sont-elles ?