Lors de la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 26) en Écosse, l'ensemble des acteurs politiques discuteront des solutions vers la neutralité climatique d'ici 2050, de la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré et de la réduction des émissions de CO2. Le secteur informatique prendra une part importante dans le débat, puisqu'il sera à l'avenir responsable de plus d'émissions que l'aviation et le transport maritime réunis.Stanislas Pilot, PDG d'Evernex, explique : "."Pour atteindre les objectifs de la COP26, des bases simples doivent être respectées, définies par l'économie du recyclage selon les trois R :. L'objectif doit être de prolonger le cycle de vie du matériel notamment grâce à :», explique Stanislas Pilot. «».Les émissions de CO2 peuvent également être réduites indirectement grâce à l'utilisation de matériel reconditionné. Dans une récente étude d'Evernex sur la maintenance des datacenters, près de 80 % des personnes interrogées considèrent le matériel reconditionné comme une alternative judicieuse à l'achat d'équipement neuf, afin de protéger l'environnement et réaliser des économies. Investir dans du matériel d'occasion reconditionné a également un objectif financier : tout en conservant une technologie de haute performance, les tarifs peuvent être jusqu'à 50 % moins chers que de nouveaux articles comparables et qui plus est, immédiatement disponibles. Un choix intéressant dans un contexte de pénurie mondiale de composants informatiques.L'équipement informatique ne doit être recyclé qu'une fois qu'il ne peut plus être réutilisé ou réparé. Stanislas Pilot conclut : «. »Evernex, dont le siège est à Paris, en France, gère plus de 360 ​​000 systèmes informatiques dans plus de 165 pays et dispose d'un réseau mondial de 45 bureaux. C'est le partenaire de maintenance privilégié des multinationales et a développé une offre flexible multicanal et multifournisseur.Source : Evernex