Selon Gartner, la consommation électrique des centres de données devrait atteindre 565 TWh en 2026, soit une hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. Elle devrait atteindre 290 GW dici 2030, ce qui reflète lampleur et le rythme sans précédent de la demande stimulée par lIA de nouvelle génération (GenAI). La consommation électrique des centres de données devant dépasser 1 200 TWh dici 2030, lapprovisionnement du réseau sera insuffisant pour répondre aux besoins liés à la construction future de centres de données, ce qui affectera tous les utilisateurs de ces installations.
Dans ce contexte, la Commission de réglementation nucléaire a récemment approuvé la demande de permis déposée par la Tennessee Valley Authority pour la construction dun petit réacteur modulaire sur le site prévu de Clinch River, près dOak Ridge. Il s'agit seulement du deuxième permis délivré aux États-Unis pour un réacteur avancé à usage commercial et du premier pour le BWRX-300, un modèle de 300 mégawatts qui, selon ses concepteurs, pourrait être construit plus rapidement et à moindre coût que les centrales nucléaires traditionnelles.
Cette autorisation intervient alors que les services publics et les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour développer de nouvelles sources délectricité afin de répondre à une demande en forte hausse, notamment celle des centres de données dédiés à lintelligence artificielle (IA). Ladministration Trump a fait de lexpansion de lénergie nucléaire un élément clé de sa stratégie énergétique et a positionné la technologie nucléaire de pointe comme un enjeu de la concurrence plus large avec la Chine dans les domaines de lIA et de lénergie.
« Ce permis de construction est plus quune simple avancée réglementaire : il est fondamental pour lavenir nucléaire des États-Unis », a déclaré Mike Skaggs, président par intérim de la TVA, dans un communiqué. Le ministère de lÉnergie soutient le développement de réacteurs avancés par le biais de son programme de réacteurs pilotes (Pilot Reactor Program), mis en place par des décrets signés par le président Donald Trump lannée dernière afin daccélérer le développement et le déploiement de nouvelles technologies nucléaires.
Les petits réacteurs modulaires (SMR) sont conçus pour produire jusquà environ 300 mégawatts délectricité, soit environ un tiers de la puissance de nombreuses centrales nucléaires conventionnelles. Leurs composants, plus petits et standardisés, peuvent être fabriqués en usine puis transportés sur les sites des centrales, ce qui pourrait réduire la durée et la complexité de la construction tout en permettant aux opérateurs dajouter progressivement des réacteurs à mesure que la demande en électricité augmente.
Mais cette technologie reste largement à faire ses preuves à léchelle commerciale aux États-Unis, et le coût de construction des premiers réacteurs reste une question majeure. La TVA négocie actuellement avec des partenaires industriels des accords de partage des coûts pour le projet de Clinch River. Le fournisseur délectricité a souligné quil ne souhaitait pas que les consommateurs supportent lintégralité du coût du déploiement dune technologie inédite.
« Notre priorité est de veiller à ce que les habitants de la vallée naient pas à supporter les coûts dune technologie inédite qui profite à la nation et au monde entier », a déclaré Skaggs. « Les partenariats stratégiques permettent un partage des responsabilités, des valeurs et des progrès alors que nous déployons une infrastructure nucléaire de pointe pour atteindre les objectifs de notre nation en matière de sécurité énergétique et de domination dans le domaine de lIA. »
La TVA na pas annoncé la date de début des travaux. Lautorisation nest toutefois que la première étape réglementaire majeure. Lentreprise devra construire le réacteur et obtenir une licence dexploitation distincte de la NRC avant de pouvoir commencer à produire de lélectricité. Ce projet constitue également un test visant à déterminer si les régulateurs fédéraux sont capables daccélérer le développement nucléaire tout en maintenant les contrôles de sécurité requis pour les installations nucléaires.
La NRC a indiqué avoir achevé lexamen de la demande de la TVA en 14 mois, soit quatre mois avant la date prévue. « Quatre mois davance sur le calendrier, voilà à quoi ressemble la nouvelle NRC », a déclaré son président, Ho K. Nieh. « La décision prise aujourdhui concernant Clinch River démontre que la nouvelle NRC est capable de prendre des décisions rigoureuses et crédibles en matière de sûreté, permettant ainsi aux grands projets nucléaires américains daller de lavant. »
Le Congrès a adopté en 2024 une loi visant à accélérer le processus dexamen de la NRC, tandis que ladministration Trump a poussé lagence à rationaliser davantage la réglementation nucléaire. Le projet de Clinch River sinscrit parmi plusieurs initiatives en cours visant à relancer la construction nucléaire aux États-Unis. TerraPower, une entreprise nucléaire fondée par Bill Gates, a obtenu en mars un permis de construire pour un réacteur refroidi au sodium dans le Wyoming. Lentreprise construit ce réacteur dans le cadre dun effort visant à développer une nouvelle génération de centrales nucléaires capables de fonctionner en parallèle avec des sources dénergie renouvelables.
Dautres entreprises travaillent sur différents modèles de réacteurs, notamment des projets visant spécifiquement à alimenter en électricité les centres de données et dautres grands consommateurs délectricité. L'objectif étant de répondre à la forte demande en énergie. En effet, la demande massive de l'industrie de l'IA en turbines à gaz a provoqué une pénurie inattendue. Cette pression dépasse largement les capacités de production des géants industriels comme GE Vernova, dont les carnets de commandes sont complets jusqu'en 2031 au moins. Cela provoque une explosion des coûts de l'électricité et force les opérateurs à prolonger l'usage du charbon ou à se tourner vers des moteurs de secours. Malgré la pollution générée par les énergies fossiles, ce déficit est considéré comme le principal obstacle au développement de l'IA aux États-Unis.
Source : La Commission de réglementation nucléaire
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