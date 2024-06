Lancement des travaux

Les réacteurs avancés utilisent généralement un fluide de refroidissement autre que l'eau et fonctionnent à des pressions plus faibles et à des températures plus élevées. Cette technologie existe depuis des décennies, mais les États-Unis ont continué à construire de grands réacteurs conventionnels refroidis à l'eau pour en faire des centrales électriques commerciales.Vient alors TerraPower, une société créée en 2006 par Bill Gates pour la conception de réacteurs nucléaires. TerraPower a commencé par développer une classe de réacteurs nucléaires rapides appelés réacteurs à ondes progressives, puis a lancé un projet MCFR de réacteur à sel fondu et a enfin lancé le projet de réacteur rapide refroidi au sodium Natrium, associé à un système de stockage de sels fondus analogue à ceux des centrales solaires thermodynamiques.Selon la NRC (Commission de réglementation nucléaire des États-Unis), c'est la première fois depuis environ quarante ans qu'une entreprise tente de mettre en service un réacteur avancé en tant que centrale électrique commerciale aux États-Unis.En mars, TerraPower a déposé une demande de permis de construire pour le réacteur Natrium de la centrale auprès de la Commission de réglementation nucléaire, qui a été acceptée pour examen le mois dernier. Le processus d'examen prendra « quelques années », selon Gates Notes, le blog en ligne du cofondateur de Microsoft. Les travaux entamés en début de semaine se concentreront sur la construction des éléments non nucléaires du site.Des ouvriers ont entamé la construction d'un nouveau type de réacteur nucléaire destiné à être plus petit et moins cher que les énormes réacteurs d'autrefois et à produire de l'électricité sans le dioxyde de carbone qui réchauffe rapidement la planète.Le réacteur construit par TerraPower ne sera pas achevé avant 2030 au plus tôt et se heurte à des obstacles de taille. La Commission de réglementation nucléaire n'a pas encore approuvé la conception du réacteur, et l'entreprise devra surmonter les inévitables retards et dépassements de coûts qui ont déjà fait échouer d'innombrables projets nucléaires.Ce que TerraPower a, cependant, c'est un fondateur influent et fortuné. Bill Gates, actuellement classé septième personne la plus riche du monde, a investi plus d'un milliard de dollars de sa fortune dans TerraPower, un montant qu'il compte bien augmenter.« Si vous vous souciez du climat, il y a de très nombreux endroits dans le monde où le nucléaire doit fonctionner », a déclaré Gates lors d'une interview près du site du projet lundi. « Je ne participe pas à TerraPower pour gagner plus d'argent. Je participe à TerraPower parce que nous devons construire un grand nombre de ces réacteurs ».Gates, ancien dirigeant de Microsoft, a déclaré qu'il pensait que le meilleur moyen de résoudre le problème du changement climatique était d'innover pour rendre les énergies propres compétitives par rapport aux combustibles fossiles, une philosophie qu'il a décrite dans son livre publié en 2021, « How to Avoid a Climate Disaster » (Comment éviter un désastre climatique).Au niveau national américain, l'énergie nucléaire connaît un regain d'intérêt, avec plusieurs start-ups qui se disputent la construction d'une vague de petits réacteurs et l'administration Biden qui offre des crédits d'impôt considérables pour les nouvelles centrales.Les espoirs suscités par le projet de TerraPower sont particulièrement grands parmi les 3 000 habitants des villes voisines de Kemmerer et Diamondville, dans le Wyoming. Pendant des décennies, l'économie locale a dépendu d'une centrale électrique au charbon et d'une mine adjacente. Mais cette centrale devrait fermer d'ici à 2036, car le pays se détourne de la combustion du charbon.Un nouveau réacteur, et les emplois qui l'accompagnent, pourrait constituer une bouée de sauvetage.« Il y a quelques années, lorsque l'on parlait de la perte de la mine de charbon et de la centrale électrique, la communauté n'était pas très heureuse », a déclaré Mary Crosby, une résidente de Kemmerer qui est aussi l'auteur de la demande de subvention du comté. Le réacteur, dit-elle, « nous donne une chance ».Lors d'une récente conférence à New York, David Crane, sous-secrétaire aux infrastructures du ministère de l'énergie, a déclaré qu'il y a deux ans, il « ne voyait pas vraiment » l'intérêt des réacteurs de nouvelle génération. Mais alors que la demande d'électricité augmente en raison des nouveaux centres de données, des usines et des véhicules électriques, Crane a déclaré qu'il était devenu « très optimiste » quant à la capacité du nucléaire à fournir de l'électricité sans carbone 24 heures sur 24, sans avoir besoin de beaucoup de terrain.Le défi consiste à construire les centrales, a déclaré Crane. « Rien de ce que nous essayons de faire n'est facile ».Gates a commencé à s'intéresser à l'énergie nucléaire au début des années 2000, après que des scientifiques l'eurent persuadé de la nécessité de produire de grandes quantités d'électricité sans émissions pour lutter contre le réchauffement climatique. Il doutait que l'énergie éolienne et solaire, qui ne fonctionne pas à toute heure, puisse suffire.« L'éolien et le solaire sont absolument fantastiques, et nous devons les construire aussi vite que possible, mais l'idée que nous n'avons besoin de rien d'autre est très improbable », a déclaré Gates. Comment, a-t-il demandé, Chicago pourrait-elle chauffer les maisons pendant les longues périodes d'hiver sans vent ni soleil ?L'un des problèmes de l'énergie nucléaire est que son coût est devenu prohibitif. Les réacteurs traditionnels sont des projets énormes, complexes et strictement réglementés, difficiles à construire et à financer. Les deux seuls réacteurs américains construits au cours des 30 dernières années, les unités 3 et 4 de Vogtle en Géorgie, ont coûté 35 milliards de dollars, soit plus du double des estimations initiales, et sont arrivés avec sept ans de retard.Gates fait le pari qu'une technologie radicalement différente sera utile. Avec TerraPower, il a financé une équipe de centaines d'ingénieurs pour reconcevoir une centrale nucléaire à partir de zéro.Aujourd'hui, toutes les centrales nucléaires américaines utilisent des réacteurs à eau légère, dans lesquels l'eau est pompée dans le cœur du réacteur et chauffée par fission atomique, produisant de la vapeur pour créer de l'électricité. L'eau étant fortement pressurisée, ces centrales nécessitent des tuyauteries lourdes et d'épais boucliers de confinement pour se protéger des accidents.Le réacteur de TerraPower, en revanche, utilise du sodium liquide au lieu de l'eau, ce qui lui permet de fonctionner à des pressions plus faibles. En théorie, cela réduit la nécessité d'un blindage épais. En cas d'urgence, la centrale peut être refroidie à l'aide d'évents plutôt qu'à l'aide de systèmes de pompage compliqués. Le réacteur ne fait que 345 mégawatts, soit un tiers de la taille des réacteurs de Vogtle, ce qui représente un investissement moins important.Chris Levesque, directeur général de TerraPower, a déclaré que ses réacteurs devraient à terme produire de l'électricité à un coût inférieur de moitié à celui des centrales nucléaires traditionnelles. « Il s'agit d'une centrale beaucoup plus simple », a-t-il déclaré. « Cela nous permet de bénéficier à la fois de la sécurité et des coûts ».La plupart des réacteurs ne peuvent pas facilement ajuster leur production d'énergie, ce qui rend difficile l'adaptation aux fluctuations des parcs éoliens et solaires. Mais le réacteur de TerraPower sera doté d'une batterie à sels fondus qui permettra à la centrale d'augmenter ou de diminuer sa puissance en fonction des besoins.« Cela facilite les aspects économiques », a déclaré Levesque. « Nous pouvons stocker l'énergie et la vendre au réseau lorsqu'elle a une valeur plus élevée ».Il reste cependant à voir si TerraPower peut réellement parvenir à réduire ses coûts. En 2022, l'entreprise a estimé que son réacteur de Kemmerer coûterait 4 milliards de dollars, le département de l'énergie contribuant à hauteur de 2 milliards de dollars. C'est déjà plus cher que les centrales modernes au gaz ou aux énergies renouvelables, et les coûts pourraient encore augmenter.La plupart des tentatives récentes de construction de centrales nucléaires ont été entravées par des retards et des dépenses imprévues, a déclaré David Schlissel, directeur de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Institut pour l'économie de l'énergie et l'analyse financière). L'année dernière, dans l'Idaho, NuScale, une autre start-up, a abandonné son projet de construction de six petits réacteurs à eau légère après avoir été confrontée à des hausses de prix.« Rien ne prouve que ces petits réacteurs seront construits plus rapidement ou à moindre coût que les plus grands », a déclaré M. Schlissel, estimant que les compagnies d'électricité devraient donner la priorité à des investissements plus sûrs tels que l'énergie éolienne, solaire et les batteries.Gates a admis que la première centrale de TerraPower serait probablement particulièrement coûteuse, car l'entreprise est en phase d'apprentissage. Mais il a ajouté qu'il pouvait absorber ce risque financier d'une manière que les services publics et les régulateurs ne peuvent pas faire. (Outre Gates, TerraPower a levé 830 millions de dollars auprès d'investisseurs extérieurs).L'entreprise affirme que si elle parvient à surmonter les obstacles initiaux et à construire plusieurs réacteurs, elle pourra faire baisser les coûts pour être économiquement compétitive.« Nous prenons ce risque, ce qui, grâce à notre conception, nous rassure », a déclaré Gates. « Mais cela signifie qu'il faut avoir les poches très profondes ».Gates a déclaré que l'entreprise s'engageait à embaucher des travailleurs de la centrale à charbon qui prend sa retraite, et que l'achèvement du projet nécessiterait une main-d'œuvre de 1 600 personnes, dont des ouvriers de la construction locaux.Bien qu'il ait ajouté que la communauté locale avait « adopté » le nouveau projet, des inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité de la nouvelle centrale nucléaire à combler le vide de l'industrie énergétique dépendante des combustibles fossiles dans le Wyoming, qui reste le premier producteur de charbon du pays selon Statista.La centrale Natrium « n'est pas une solution miracle pour résoudre les problèmes économiques du Wyoming », a déclaré le Wyoming Outdoor Council en 2021, suite à la sélection de Kemmerer comme lieu d'implantation du projet de TerraPower. « Si les centrales nucléaires pourraient combler certaines lacunes dans la main-d'œuvre laissées par la fermeture des centrales à charbon, elles ne remplaceraient pas les redevances minières qui fournissent l'essentiel du financement des services de l'État, des gouvernements locaux et des écoles. »Sources : Gate Notes Est-elle prête à accepter le nucléaire comme une partie de la solution ?quel rôle les investisseurs privés, comme Bill Gates, jouent-ils dans la transformation du paysage énergétique ?comment les projets nucléaires de nouvelle génération peuvent-ils minimiser leur impact sur l’environnement local et la biodiversité ?quelles implications économiques peut-on anticiper avec l’adoption de technologies nucléaires avancées ?quelle importance accordez-vous à l’éducation du public sur l’énergie nucléaire et ses avantages potentiels ?comment les gouvernements devraient-ils équilibrer les investissements entre les énergies renouvelables et le nucléaire ?