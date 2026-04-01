Les Big Tech se tournaient vers les énergies propres et prenaient un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. C'est alors que les centres de données dédiés à l'IA ont fait leur apparition

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Lappeenranta : une installation fournit jusquà 310 mégawatts, léquivalent de trois centres de données hyperscale Lappeenranta : une installation fournit jusquà 310 mégawatts, léquivalent de trois centres de données hyperscale

Le centre de données fournira à Mistral 44 mégawatts, soit une fois et demie la consommation dun centre de données classique. Le centre de données fournira à Mistral 44 mégawatts, soit une fois et demie la consommation dun centre de données classique.

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Que pensez-vous du changement de ton de la Silicon Valley sur ses objectifs climatiques ? Que pensez-vous du changement de ton de la Silicon Valley sur ses objectifs climatiques ?

Envoyé par Mathis Lucas Envoyé par Les investissements massifs se poursuivent malgré le scepticisme grandissant sur la rentabilité de l'IA ? Les investissements massifs se poursuivent malgré le scepticisme grandissant sur la rentabilité de l'IA ?

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Des entreprises qui se trouvent dans des Nations Européennes ne montrent pas l'exemple, elles ne sont pas dans le délire "la Chine et les USA font la course à l'IA, ce sont des cons qui détruisent l'environnement" elles sont également dans le délire "Nous devons absolument participer nous aussi à la course à l'IA".Là il n'y a rien qui va, lélectricité coûte beaucoup trop cher, le loyer est beaucoup trop cher.Si ils veulent absolument construire un truc qu'ils le fassent là où le m² est le moins cher de France...Dans le futur il y aura des mini réacteurs nucléaires donc il n'y aura pas de problème pour avoir une source d'alimentation.C'était du greenwashing depuis le début...Les grosses entreprises ne se préoccupent pas de l'environnement et du climat.La priorité d'une grosse entreprise comme Nvidia c'est de gagner de l'argent. Protéger l'environnement ce n'est pas au programme.Les centres de données qui seront construit ne vont pas fonctionner pendant des décennies et des décennies. Il est possible qu'une entreprise construise un centre de données puis fasse faillite. Donc le centre de données ne consommera plus d'énergie, ni d'eau.Investir dans l'IA semble effectivement un paris risqué.Si il y a des gagnants (si des IA attirent des millions dutilisateurs payants) ils ne seront pas nombreux.Si ce ne sont que des grosses entreprises liés à l'IA qui investissent dans les projets IA, du genre "je te donne 10 milliards, mais t'achètes pour 10 milliards de matériel chez moi", ça devrait aller. (il n'y a qu'elles qui devraient souffrir des conséquences de leurs conneries)