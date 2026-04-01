Les Big Tech se tournaient vers les énergies propres et prenaient un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. C'est alors que les centres de données dédiés à l'IA ont fait leur apparition

Au début de la décennie, plusieurs entreprises technologiques se sont fixé des objectifs climatiques ambitieux, promettant de réduire drastiquement les émissions contribuant au réchauffement climatique. Il y a six ans, Google était convaincu quà lhorizon 2030, toutes ses activités seraient alimentées par de lélectricité issue de sources propres, notamment éolienne et solaire, et que lentreprise compenserait lintégralité de ses émissions polluantes.
Aujourdhui, Google qualifie ces objectifs de « projet ambitieux ». Microsoft affirme quant à lui quil vise toujours à éliminer plus de carbone quil nen génère dici 2030, mais décrit désormais cet effort comme « un marathon, et non un sprint ». L'IA générative a tout changé. Son appétit énergétique a brutalement inversé la trajectoire : la marche vers la neutralité carbone a cédé la place à la course folle vers des rendements encore hypothétiques.
La course à l'IA complique les engagements pris par les entreprises technologiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont la plupart proviennent de la combustion du gaz, du pétrole et du charbon et contribuent au changement climatique. Elles affirment devoir faire preuve de souplesse alors qu'elles se précipitent pour construire des centres de données énormes pouvant consommer plus d'électricité que des villes entières.
Remise en cause des ambitions climatiques à l'ère de l'IA
Google admet que l'objectif de neutralité carbone en 2030 relève désormais du très long terme ; Microsoft, lui, concède un marathon là où il promettait un sprint. Certains brandissent des chiffres inexacts. En 2024, Amazon a déclaré que l'entreprise avait atteint ses objectifs climatiques avec sept ans d'avance. Il avait déclaré qu'il fonctionnait désormais à 100 % avec de l'énergie propre, mais les employés ont réfuté cela et déclaré qu'il s'agissait plutôt de 22 %.
Selon un autre rapport publié en septembre 2024, entre 2020 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données appartenant à des géants de la technologie comme Google, Microsoft, Meta et Apple étaient environ 662 % plus élevées que les chiffres qu'ils ont déclarés officiellement.
Le développement massif de centres de données, dont certains consomment plus d'électricité que des villes ou des régions entières, complique sérieusement les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon un rapport sur les besoins en énergie de ChatGPT, il traite 2,5 milliards de requêtes par jour, consommant environ 850 mégawattheures d'électricité, soit l'énergie nécessaire pour recharger 14 000 véhicules électriques.
Les rapports de durabilité montrent une tendance inverse aux objectifs fixés : les émissions de Google ont bondi de près de 50 %, celles de Meta de plus de 60 %, et celles de Microsoft de plus de 23 % sur environ cinq ans. « Même si ces sociétés nont pas officiellement révisé leurs objectifs, elles commencent à reconnaître que oui, nous ne sommes peut-être pas sur la bonne voie », a déclaré Patrick Huang, analyste senior chez Wood Mackenzie.
L'IA pousse l'industrie à renouer avec les énergies fossiles
Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises d'IA se voient contraintes d'avoir recours aux énergies fossiles. En 2024, le gaz naturel représentait plus de 40 % de l'électricité alimentant les centres de données aux États-Unis, tandis que le charbon fournissait 30 % de l'énergie à l'échelle mondiale. Les centres de données ont consommé environ 4,6 % de l'électricité totale des États-Unis en 2024, une part qui pourrait presque tripler d'ici à 2028.
La consommation d'électricité à l'échelle du pays pourrait augmenter de 20 % au cours de la prochaine décennie, les centres de données en étant une cause majeure. De plus, l'accumulation de projets en attente d'autorisation de raccordement au réseau électrique et les efforts déployés par l'administration Trump pour mettre les énergies renouvelables sur la touche pourraient également compromettre les objectifs climatiques du secteur technologique.
Cela pourrait prolonger la dépendance aux combustibles fossiles. La demande massive pousse les fournisseurs d'énergie à construire de nouvelles centrales à gaz, et certaines vieilles centrales à charbon sont remises en service pour alimenter les centres de données. La production de charbon a augmenté de plus de 20 % en 2025. Certaines entreprises envisagent même d'installer leurs propres centrales sur site pour garantir leur approvisionnement.
Bien que ces entreprises investissent aussi dans les énergies propres, la construction de nouvelles infrastructures d'énergies fossiles engage le système énergétique sur le long terme, car il faut environ trente ans pour rentabiliser ces investissements, ce qui retarde d'autant la transition vers les énergies renouvelables.
Des obstacles politiques et réglementaires à la transition
Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré qu'il est confiant dans la capacité de l'entreprise à atteindre l'objectif fixé pour 2030, à savoir retirer de l'atmosphère plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en émet, en investissant dans de nouvelles sources d'énergie sans carbone, notamment le nucléaire, le solaire et l'hydroélectricité. Toutefois, selon les experts, il est peu probable que l'entreprise tienne ses promesses sans une réglementation stricte.
« Les entreprises se bousculent pour essayer dobtenir le plus dénergie possible, et le plus rapidement possible. Cest une...
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