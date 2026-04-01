IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Les Big Tech se tournaient vers les énergies propres et prenaient un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. C'est alors que les centres de données dédiés à l'IA ont fait leur apparition

Le , par Mathis Lucas
165 commentaires

35PARTAGES

8  0 
L'essor fulgurant de l'IA compromet gravement les engagements climatiques des géants de la technologie. La construction de centres de données massifs exige des besoins en énergie et en eau sans précédent pour l'alimentation et le refroidissement des serveurs. Bien que Google, Microsoft, Amazon et Meta aient initialement visé la neutralité carbone, leurs émissions de gaz à effet de serre augmentent de manière alarmante en raison d'un recours accru au gaz naturel. Les vieilles centrales à charbons sont également rouvertes. L'IA pollue les nappes phréatiques et rend l'eau impropre à la consommation, car ces installations déversent les eaux usées dans les rivières.

Au début de la décennie, plusieurs entreprises technologiques se sont fixé des objectifs climatiques ambitieux, promettant de réduire drastiquement les émissions contribuant au réchauffement climatique. Il y a six ans, Google était convaincu quà lhorizon 2030, toutes ses activités seraient alimentées par de lélectricité issue de sources propres, notamment éolienne et solaire, et que lentreprise compenserait lintégralité de ses émissions polluantes.

Aujourdhui, Google qualifie ces objectifs de « projet ambitieux ». Microsoft affirme quant à lui quil vise toujours à éliminer plus de carbone quil nen génère dici 2030, mais décrit désormais cet effort comme « un marathon, et non un sprint ». L'IA générative a tout changé. Son appétit énergétique a brutalement inversé la trajectoire : la marche vers la neutralité carbone a cédé la place à la course folle vers des rendements encore hypothétiques.

La course à l'IA complique les engagements pris par les entreprises technologiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont la plupart proviennent de la combustion du gaz, du pétrole et du charbon et contribuent au changement climatique. Elles affirment devoir faire preuve de souplesse alors qu'elles se précipitent pour construire des centres de données énormes pouvant consommer plus d'électricité que des villes entières.

Remise en cause des ambitions climatiques à l'ère de l'IA

Google admet que l'objectif de neutralité carbone en 2030 relève désormais du très long terme ; Microsoft, lui, concède un marathon là où il promettait un sprint. Certains brandissent des chiffres inexacts. En 2024, Amazon a déclaré que l'entreprise avait atteint ses objectifs climatiques avec sept ans d'avance. Il avait déclaré qu'il fonctionnait désormais à 100 % avec de l'énergie propre, mais les employés ont réfuté cela et déclaré qu'il s'agissait plutôt de 22 %.


Selon un autre rapport publié en septembre 2024, entre 2020 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre des centres de données appartenant à des géants de la technologie comme Google, Microsoft, Meta et Apple étaient environ 662 % plus élevées que les chiffres qu'ils ont déclarés officiellement.

Le développement massif de centres de données, dont certains consomment plus d'électricité que des villes ou des régions entières, complique sérieusement les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon un rapport sur les besoins en énergie de ChatGPT, il traite 2,5 milliards de requêtes par jour, consommant environ 850 mégawattheures d'électricité, soit l'énergie nécessaire pour recharger 14 000 véhicules électriques.

Les rapports de durabilité montrent une tendance inverse aux objectifs fixés : les émissions de Google ont bondi de près de 50 %, celles de Meta de plus de 60 %, et celles de Microsoft de plus de 23 % sur environ cinq ans. « Même si ces sociétés nont pas officiellement révisé leurs objectifs, elles commencent à reconnaître que oui, nous ne sommes peut-être pas sur la bonne voie », a déclaré Patrick Huang, analyste senior chez Wood Mackenzie.

L'IA pousse l'industrie à renouer avec les énergies fossiles

Pour maintenir leur compétitivité, les entreprises d'IA se voient contraintes d'avoir recours aux énergies fossiles. En 2024, le gaz naturel représentait plus de 40 % de l'électricité alimentant les centres de données aux États-Unis, tandis que le charbon fournissait 30 % de l'énergie à l'échelle mondiale. Les centres de données ont consommé environ 4,6 % de l'électricité totale des États-Unis en 2024, une part qui pourrait presque tripler d'ici à 2028.

La consommation d'électricité à l'échelle du pays pourrait augmenter de 20 % au cours de la prochaine décennie, les centres de données en étant une cause majeure. De plus, l'accumulation de projets en attente d'autorisation de raccordement au réseau électrique et les efforts déployés par l'administration Trump pour mettre les énergies renouvelables sur la touche pourraient également compromettre les objectifs climatiques du secteur technologique.

Cela pourrait prolonger la dépendance aux combustibles fossiles. La demande massive pousse les fournisseurs d'énergie à construire de nouvelles centrales à gaz, et certaines vieilles centrales à charbon sont remises en service pour alimenter les centres de données. La production de charbon a augmenté de plus de 20 % en 2025. Certaines entreprises envisagent même d'installer leurs propres centrales sur site pour garantir leur approvisionnement.

Bien que ces entreprises investissent aussi dans les énergies propres, la construction de nouvelles infrastructures d'énergies fossiles engage le système énergétique sur le long terme, car il faut environ trente ans pour rentabiliser ces investissements, ce qui retarde d'autant la transition vers les énergies renouvelables.

Des obstacles politiques et réglementaires à la transition

Brad Smith, président de Microsoft, a déclaré qu'il est confiant dans la capacité de l'entreprise à atteindre l'objectif fixé pour 2030, à savoir retirer de l'atmosphère plus de dioxyde de carbone qu'elle n'en émet, en investissant dans de nouvelles sources d'énergie sans carbone, notamment le nucléaire, le solaire et l'hydroélectricité. Toutefois, selon les experts, il est peu probable que l'entreprise tienne ses promesses sans une réglementation stricte.

« Les entreprises se bousculent pour essayer dobtenir le plus dénergie possible, et le plus rapidement possible. Cest une...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

165 commentaires
Commenter Signaler un problème
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 12:45
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
c'est une nécessité
Rien ne garanti que l'IA tiendra ses promesses, des entreprises comme Anthropic, OpenAI, Méta, Google, etc sont peut-être en train d'investir pour rien.
Admettons qu'une IA prenne une longueur d'avance sur les autres, les entreprises et les gens vont se mettre à payer pour utiliser cette IA, les autres entreprises de l'IA couleront probablement.
Dans le futur il n'y aura pas le choix entre 50 entreprises d'IA. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde.

Est-ce que Mistral peut devenir le leader mondial des IA => Non, parce que les chinois innovent beaucoup plus vite pour beaucoup moins cher.
La course est déjà perdue, ça ne sert à rien d'essayer. (ou alors commencer par trouver une solution pour faire baisser le prix du kWh en France avant d'y construire des centres de données...)
Même si il y a des talents qui bossent chez Mistral AI, ça va être compliqué de faire mieux que les autres.

Citation Envoyé par calvaire Voir le message
a terme il y'aura ceux qui auront raté le train, comme celui des semi conducteurs, du cloud, des réseaux sociaux...etc
Le terreau européen n'est pas adapté aux entrepreneurs.
À toutes les étapes il y a des freins.

La belle histoire en informatique, c'est une bande de nerd qui bricolent un projet dans un garage, c'est l'origine du rêve de la Silicon Valley.
Ça ne fonctionne pas trop bien ici, si des gens créer un bon projet en Europe, une entreprise US va venir l'acheter.
0  1 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 10:33
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Quel est votre avis sur le sujet ?
Des entreprises qui se trouvent dans des Nations Européennes ne montrent pas l'exemple, elles ne sont pas dans le délire "la Chine et les USA font la course à l'IA, ce sont des cons qui détruisent l'environnement" elles sont également dans le délire "Nous devons absolument participer nous aussi à la course à l'IA".

Une entreprise néerlandaise dévoile lun des plus grands projets de data center IA dEurope
Lappeenranta : une installation fournit jusquà 310 mégawatts, léquivalent de trois centres de données hyperscale
Europe a besoin d'infrastructures cloud d'IA : Mistral lève 830 M$ pour un data center près de Paris
Le centre de données fournira à Mistral 44 mégawatts, soit une fois et demie la consommation dun centre de données classique.
Là il n'y a rien qui va, lélectricité coûte beaucoup trop cher, le loyer est beaucoup trop cher.
Si ils veulent absolument construire un truc qu'ils le fassent là où le m² est le moins cher de France...
Dans le futur il y aura des mini réacteurs nucléaires donc il n'y aura pas de problème pour avoir une source d'alimentation.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Que pensez-vous du changement de ton de la Silicon Valley sur ses objectifs climatiques ?
C'était du greenwashing depuis le début...
Les grosses entreprises ne se préoccupent pas de l'environnement et du climat.

La priorité d'une grosse entreprise comme Nvidia c'est de gagner de l'argent. Protéger l'environnement ce n'est pas au programme.

Les centres de données qui seront construit ne vont pas fonctionner pendant des décennies et des décennies. Il est possible qu'une entreprise construise un centre de données puis fasse faillite. Donc le centre de données ne consommera plus d'énergie, ni d'eau.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Les investissements massifs se poursuivent malgré le scepticisme grandissant sur la rentabilité de l'IA ?
Investir dans l'IA semble effectivement un paris risqué.
Si il y a des gagnants (si des IA attirent des millions dutilisateurs payants) ils ne seront pas nombreux.

Si ce ne sont que des grosses entreprises liés à l'IA qui investissent dans les projets IA, du genre "je te donne 10 milliards, mais t'achètes pour 10 milliards de matériel chez moi", ça devrait aller. (il n'y a qu'elles qui devraient souffrir des conséquences de leurs conneries)
1  3 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 13:15
Citation Envoyé par Ryu2000 Voir le message
Rien ne garanti que l'IA tiendra ses promesses, des entreprises comme Anthropic, OpenAI, Méta, Google, etc sont peut-être en train d'investir pour rien.
Admettons qu'une IA prenne une longueur d'avance sur les autres, les entreprises et les gens vont se mettre à payer pour utiliser cette IA, les autres entreprises de l'IA couleront probablement.
Dans le futur il n'y aura pas le choix entre 50 entreprises d'IA. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde.

Est-ce que Mistral peut devenir le leader mondial des IA => Non, parce que les chinois innovent beaucoup plus vite pour beaucoup moins cher.
La course est déjà perdue, ça ne sert à rien d'essayer. (ou alors commencer par trouver une solution pour faire baisser le prix du kWh en France avant d'y construire des centres de données...)
Même si il y a des talents qui bossent chez Mistral AI, ça va être compliqué de faire mieux que les autres.

Le terreau européen n'est pas adapté aux entrepreneurs.
À toutes les étapes il y a des freins.

La belle histoire en informatique, c'est une bande de nerd qui bricolent un projet dans un garage, c'est l'origine du rêve de la Silicon Valley.
Ça ne fonctionne pas trop bien ici, si des gens créer un bon projet en Europe, une entreprise US va venir l'acheter.

de mon coté, l'ia tiens déja ces promesses, Claude Opus 4.6 m'a déja permis dalléger la charge de travail de moi et de mon équipe, ca marche, c'est déployé et en prod. Elle ne peut que faire mieux dans le futur.
De tous les modèles que nous testons, aucun n'est européens, majorité américaines et quelques chinois aussi.

C'est dommage que lEurope deviennent un pays de vieux largués. Les jeunes et meilleurs ingénieurs (ceux qui ont faims) se cassent pour avoir de vrai projets et challenges
1  4 
calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 02/04/2026 à 11:32
c'est une nécessité, a terme il y'aura ceux qui auront raté le train, comme celui des semi conducteurs, du cloud, des réseaux sociaux...etc et ceux qui seront dedans et leaderont l'industrie pendant les 50 prochaines années.

Si l'europe veut pas se faire encore une fois largué, elle n'aura pas le choix que de pousser l'ia.
0  5 

 