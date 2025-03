La technologie canadienne de General Fusion permet d'obtenir le premier plasma dans une machine de démonstration de fusion, basée non pas sur un tokamak mais sur la fusion de cibles magnétisées (MTF)



Les centres de données pour l'intelligence artificielle (IA) utilisent d'énormes quantités d'énergie pour faire fonctionner et refroidir leurs serveurs. Pour faire face aux besoins énergétiques croissants de l'IA et réduire son empreinte carbone, Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait déclaré qu' une percée dans la fusion nucléaire est nécessaire. L'énergie de fusion est donc considérée comme la solution ultime en matière d'énergie propre, c'est la source d'énergie qui alimente le soleil et les étoiles. La fusion est le processus par lequel deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd, produisant une quantité massive d'énergie. Si les experts affirment que la fusion nucléaire est hors de portée à l'heure actuelle, différents laboratoires ont récemment annoncé des avancées dans le domaine.La dernière en date est l'entreprise General Fusion. Fondée en 2002, General Fusion s'est efforcée de commercialiser l'énergie nucléaire, alors même que ses concurrents faisaient faillite. Le 11 mars 2025, la société d'énergie de fusion basée à Richmond, au Canada, a annoncé avoir obtenu le tout premier plasma dans un réacteur alimenté par de la vapeur. Cet exploit a été réalisé dans la dernière itération de son prototype de réacteur nucléaire, la Lawson Machine 26 (LM26).Alors que les tokamaks et les stellarators sont les technologies sur lesquelles reposent actuellement les espoirs de l'énergie de fusion, General Fusion travaille assidûment sur la fusion par cible magnétisée (MTF), une technologie apparue dans les années 1970 au Laboratoire de recherche navale des États-Unis et visant à développer des réacteurs de fusion compacts.En outre, l'approche de l'entreprise est idéale pour la réalimentation des sites de production d'énergie existants et l'utilisation de la chaleur de la vapeur dans l'industrie. Dans sa conception actuelle, une centrale General Fusion produira environ 300 MWe à partir de deux machines de 150 MWe fonctionnant en tandem.La machine Lawson 26 (LM26), machine de démonstration de General Fusion pour la fusion de cibles magnétisées (MTF), a réussi à former un plasma magnétisé dans la chambre cible de la machine, ce qui constitue une avancée significative dans le fonctionnement de cette machine unique au monde. LM26 forme désormais des plasmas quotidiennement, tandis que l'équipe de General Fusion optimise les performances en vue de la prochaine étape, à savoir la compression des plasmas à l'aide d'un revêtement en lithium afin de créer une fusion et un chauffage par compression. Le LM26 se dirige vers des étapes techniques qui changeront la donne et feront progresser la mission ultime de l'entreprise : produire de l'énergie de fusion sans carbone pour le réseau au cours de la prochaine décennie.Aboutissement de plus de 20 ans d'avancées technologiques, le LM26 est conçu pour obtenir une série de résultats qui démontrent la MTF : 10 millions de degrés Celsius (1 keV), 100 millions de degrés Celsius (10 keV) et l'équivalent du seuil de rentabilité scientifique (100 % Lawson) d'une manière commercialement pertinente. Conçu, assemblé et opérationnel dans les 16 mois qui ont suivi le lancement du projet, le LM26 témoigne de la capacité de l'entreprise à avancer rapidement et à franchir des étapes importantes.Pour faire simple, la technologie de fusion de cibles magnétisées (MTF) de General Fusion est conçue pour s'adapter à des centrales électriques rentables. Elle utilise la compression mécanique pour créer des conditions de fusion par impulsions courtes, éliminant ainsi le besoin de lasers coûteux ou d'aimants supraconducteurs. Une centrale électrique MTF est conçue pour produire son propre combustible et comprend intrinsèquement une méthode pour extraire l'énergie et la mettre en œuvre.", a déclaré Michel Laberge, fondateur et directeur scientifique de General Fusion. "", a déclaré Greg Twinney, PDG de General Fusion. "".Selon General Fusion, cette étape est rendue possible grâce au soutien de longue date du gouvernement canadien, notamment 69 millions de dollars canadiens provenant du Fonds stratégique pour l'innovation depuis 2019, qui a aidé l'entreprise à attirer des capitaux privés, contribuant ainsi aux 440 millions de dollars canadiens de fonds totaux levés à ce jour.Par conséquent, General Fusion a injecté une valeur importante dans l'économie canadienne et son écosystème d'énergie de fusion en plein essor. En fait, depuis 2019, General Fusion a reversé 3 dollars à l'économie canadienne par le biais d'investissements privés mondiaux pour chaque dollar public investi. L'entreprise a également reversé environ 141 millions de dollars canadiens à l'économie locale de la Colombie-Britannique depuis 2019.En outre, lorsque l'énergie de fusion obtenu par MTF sera commercialisée, une seule centrale General Fusion sera conçue pour fournir de l'énergie sans émission de carbone à environ 150 000 foyers canadiens, avec la capacité d'être placée à proximité de la demande d'énergie, minimisant ainsi le besoin de longues lignes de transmission ou de pipelines, et à un coût compétitif par rapport à d'autres sources d'énergie.", a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. "", a déclaré Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada. "".Fait intéressant, un centre de recherche chinois avait annoncé en janvier 2025 avoir battu son précédent record en menant une expérience de fusion nucléaire. Les scientifiques de Hefei ont réussi à mener l'expérience pendant près de 18 minutes (1 066 secondes), ce qui représente un énorme bond en avant par rapport au précédent record de 403 secondes (près de 7 minutes). L'Institut des sciences physiques de Hefei mènerait actuellement des recherches et tente de créer un réacteur de fusion pour produire des quantités massives d'énergie à moindre coût.À la suite de ces progrès, un rapport a révélé que la Chine aurait pour objectif de commercialiser la technologie de la fusion nucléaire pour la production d'électricité sans émissions d'ici à 2050. La China National Nuclear Corporation (CNNC), qui gère un dispositif expérimental baptisé "soleil artificiel", pourrait lancer l'exploitation commerciale de son premier projet de production d'électricité environ cinq ans après une phase de démonstration débutant vers 2045. Cette initiative de la Chine semble lancer la course des nations pour la production commerciale de l'énergie nucléaire.General Fusion, dont le siège se trouve à Richmond, au Canada, poursuit une approche rapide et pratique de l'énergie de fusion commerciale. L'entreprise a été créée en 2002 et est financée par un consortium mondial de sociétés de capital-risque spécialisées dans l'énergie, de leaders industriels et de pionniers de la technologie.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?