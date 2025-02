Le mode sombre pourrait consommer plus d'énergie que vous ne le pensez. La plupart des utilisateurs augmentent la luminosité, ce qui rend les économies d'énergie inutiles

selon une étude

Méthodologie et résultats des expériences

Envoyé par L'équipe de recherche Envoyé par



Nous avons constaté que 80 % des participants ont augmenté la luminosité de manière significative pour la version en mode sombre. Comme le montre la figure ci-dessus, l'augmentation de la luminosité accroît la consommation d'énergie, et ce comportement de l'utilisateur se traduit donc par ce que l'on appelle un « effet rebond » qui remet en cause l'hypothèse selon laquelle le mode sombre est le meilleur choix pour économiser l'énergie.





Analyse de certaines recommandations courantes

Optimiser les performances

Réduire le transfert de données

Comment réduire la consommation d'énergie alors ?



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 155 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Le mode sombre (ou « dark mode » en anglais) est un schéma de couleurs de contenu à thème sombre populaire et des recherches ont montré que le passage au mode sombre peut réduire la consommation d'énergie de certains appareils. Les programmeurs sont donc invités à proposer des applications qui prennent en charge le mode sombre, tandis que les internautes soucieux de leur consommation d'énergie sont encouragés à naviguer en mode sombre.Le problème, c'est que les économies d'énergie annoncées n'ont pas été testées dans la nature, où le comportement des utilisateurs peut avoir des conséquences inattendues. Et dans certains cas, le mode sombre peut consommer plus d'énergie que le mode standard en raison de certains facteurs.Ce constat contre-intuitif a été signalé par des chercheurs du laboratoire BBC Research & Development (R&D). Les chercheurs ont mené quelques expériences pour observer la façon dont les utilisateurs utilisent le mode sombre et si cela contribue réduire la consommation d'énergie de leurs appareils.L'équipe a mené trois expériences simples avec un moniteur de puissance physique et deux ordinateurs portables. Pour tester le mode sombre, ils ont installé les participants devant la page d'accueil de BBC Sounds et leur ont demandé d'augmenter la luminosité de leur appareil jusqu'à ce qu'ils s'y sentent à l'aise. Selon le rapport de l'étude, l'équipe a répété cette opération pour les versions en mode clair et en mode sombre de la page BBC Sounds.Les chercheurs ont remarqué que les participants avaient tendance à augmenter considérablement la luminosité de l'écran lorsque le par passait en mode sombre. Ce comportement peut en effet augmenter la consommation d'énergie de l'appareil. Ce qui est contraire à l'objectif initial du mode sombre :Selon l'équipe, les recommandations visant à faire des économies d'énergie ne sont pas toujours bien implémentées. « C'est une bonne chose que beaucoup d'entre nous cherchent des moyens d'être plus respectueux de l'environnement », explique Zak Datson, ingénieur en recherche et développement à la BBC.« Cependant, certaines des recommandations les plus courantes en matière de développement durable sont trop simplistes, au point que nombre d'entre elles ne fonctionnent tout simplement pas comme prévu ou, dans le cas du mode sombre, finissent par consommer plus d'énergie », a déclaré Zak Datson.Selon les chercheurs, les sites Web plus rapides sont souvent plus économes en énergie et, par conséquent, de nombreuses recommandations d'optimisation énergétique reflètent simplement les meilleures pratiques en matière de performances. Cependant, le rapport indique que les performances et l'efficacité énergétique ne sont pas toujours liées, de sorte que l'optimisation des performances peut ne pas donner les résultats énergétiques escomptés.« Nous l'avons démontré en mesurant le score Google Lighthouse d'un certain nombre de sites Web de premier plan et en le comparant à leur consommation d'énergie. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucune corrélation entre les deux. Les développeurs ne peuvent donc pas se contenter d'optimiser les performances en espérant que les économies d'énergie seront un heureux sous-produit », explique l'équipe de recherche dans un billet de blogue.La recommandation répandue pour réduire l'énergie de navigation est de minimiser la quantité de données transférées sur Internet. Les données ont certainement un lien avec la consommation d'énergie en ligne et, d'une manière générale, la réduction du transfert de données est probablement une bonne idée.Mais selon l'équipe, des problèmes se posent toutefois lorsque les données sont utilisées comme une approximation directe de l'énergie. Par exemple, les calculateurs de carbone Web estiment la consommation d'énergie des sites Web en convertissant les gigaoctets de données en kilowattheures (kWh/GB). « Cela donne une idée totalement fictive de la manière dont les émissions sont générées sur Internet », indique le billet de blogue de l'équipe.Pour le prouver, l'équipe a mesuré les données transférées pour le même ensemble de sites Web de premier plan que précédemment et elle les a comparées à la consommation d'énergie de ces sites Web. « Nous n'avons trouvé qu'une faible corrélation entre les deux, ce qui prouve que le transfert de données est une mesure inexacte pour estimer l'énergie des appareils », a déclaré l'équipe de recherche.Enfin, l'équipe dit avoir testé le dernier site Web de la Conférence des parties (COP28), car ce site comporte un bouton « Passer à une version à faible teneur en carbone », qui prétend réduire les données et les émissions. Elle a comparé la consommation d'énergie de la version « complète » du site à celle de la version « à faible teneur en carbone » et a constaté que, dans certains cas, le site à faible teneur en carbone consommait en fait plus d'énergie.« Ce dont nous avons besoin, c'est d'une meilleure compréhension de ce qui fait que nos appareils consomment de l'énergie lorsque nous passons du temps en ligne. C'est ce sur quoi notre équipe travaille, afin que nous puissions apporter des changements basés sur des preuves qui nous permettront de réduire l'empreinte globale de la consommation de médias numériques, à la fois ici à la BBC et pour l'industrie des médias en général », a déclaré Zak Datson.Pour les internautes soucieux du climat, ou simplement ceux qui cherchent à réduire leur consommation d'énergie, l'équipe recommande de baisser la luminosité de leur téléphone ou de leur ordinateur portable, et d'opter pour un appareil plus petit, ce qui peut également contribuer à économiser de l'énergie.« L'utilisation d'un appareil plus petit peut également permettre d'économiser de l'énergie. Par exemple, la navigation sur un écran externe connecté à un ordinateur portable consommera plus d'énergie que la navigation sur un ordinateur portable seul, et la navigation sur un téléphone ou une tablette consommera encore moins d'énergie », explique l'équipe dans son billet de blogue. L'équipe fait fait également d'autres recommandations aux internautes.L'équipe rappelle qu'il existe un coût environnemental « incorporé » pour chaque appareil qui doit être fabriqué. Ce coût intrinsèque est une combinaison de tout ce qui entre dans la fabrication d'un appareil, depuis l'extraction des matières premières jusqu'aux usines qui les assemblent.« En conservant vos anciens appareils plus longtemps, vous pouvez contribuer à réduire le nombre de nouveaux appareils qui doivent être fabriqués et, par conséquent, à réduire nos émissions totales », explique l'équipe. Mais la fin du support de Windows 10 cette année menace plus de 60 % des PC Windows actifs Source : rapport de l'étude (PDF) Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des conclusions de l'étude ? Sont-elles pertinentes ?Le monde sombre peut parfois consommer plus d'énergie que le mode standard en raison de certains facteurs. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, comment pouvons-nous utiliser efficacement le mode sombre et en tirer tous les avantages ?