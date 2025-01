L'Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), souvent appelé le « soleil artificiel » de la Chine, a franchi une étape scientifique importante en maintenant le plasma à haut confinement à l'état stable pendant une durée remarquable de 1 066 secondes lundi. Cette performance établit un nouveau record mondial et représente une avancée notable dans la recherche de la production d'énergie de fusion.La durée de 1 066 secondes est notamment considérée comme une étape clé dans la recherche sur la fusion. Cette percée, réalisée par l'Institut de physique des plasmas (ASIPP), l'Institut des sciences physiques de Hefei (HFIPS) de l'Académie chinoise des sciences (CAS), dépasse largement le précédent record mondial de 403 secondes, également établi par l'EAST en 2023.Le but ultime d'un soleil artificiel est de créer une fusion nucléaire similaire à celle qui se produit dans le soleil, offrant ainsi à l'humanité une source d'énergie propre et inépuisable, et permettant l'exploration spatiale au-delà du système solaire.Les scientifiques du monde entier ont consacré plus de 70 ans à la réalisation de cet objectif. Cependant, pour réussir à produire de l'électricité à partir d'un dispositif de fusion nucléaire, il faut relever des défis majeurs, notamment atteindre des températures supérieures à 100 millions de degrés Celsius, assurer un fonctionnement stable à long terme et garantir une contrôlabilité précise.« Un dispositif de fusion doit fonctionner de manière stable et à haut rendement pendant des milliers de secondes pour permettre la circulation autonome du plasma, ce qui est essentiel pour la production continue d'électricité dans les futures centrales de fusion », a déclaré SONG Yuntao, directeur de l'ASIPP et vice-président du HFIPS. Il a souligné que le récent record revêtait une importance monumentale, marquant une étape cruciale vers la réalisation d'un réacteur de fusion fonctionnel.GONG Xianzu, chef de la division EAST Physics and Experimental Operations, a noté que plusieurs systèmes du dispositif EAST ont été améliorés depuis la précédente série d'expériences. Par exemple, le système de chauffage, qui fonctionnait auparavant à une puissance équivalente à celle de près de 70 000 fours à micro-ondes domestiques, a doublé sa puissance de sortie tout en conservant sa stabilité et sa continuité.Depuis sa mise en service en 2006, EAST a servi de plateforme d'essai ouverte aux scientifiques chinois et internationaux pour mener des expériences et des recherches dans le domaine de la fusion.La Chine a officiellement rejoint le programme International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) en 2006 en tant que septième membre. Selon l'accord, la Chine est responsable d'environ 9 % de la construction et de l'exploitation du projet - et l'ASIPP est la principale institution de la mission chinoise.ITER, qui est en cours de construction dans le sud de la France, devrait devenir la plus grande expérience de physique des plasmas par confinement magnétique au monde et le plus grand réacteur expérimental de fusion nucléaire tokamak une fois achevé.Ces dernières années, EAST a constamment réalisé des avancées révolutionnaires dans le mode de confinement élevé, un mode opérationnel fondamental pour les réacteurs de fusion expérimentaux tels qu'ITER et le futur réacteur chinois d'essai d'ingénierie de fusion (China Fusion Engineering Test Reactor - CFETR). Ces réalisations fournissent des informations et des références inestimables pour le développement des réacteurs de fusion dans le monde entier.« Nous espérons développer la collaboration internationale par l'intermédiaire d'EAST et mettre l'énergie de fusion au service de l'humanité », a déclaré SONG Yuntao.À Hefei, dans la province d'Anhui, en Chine, le site d'EAST, une nouvelle génération d'installations expérimentales de recherche sur la fusion est actuellement en cours de construction. Ces installations sont destinées à accélérer le développement et l'application de l'énergie de fusion.