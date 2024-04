La société américaine Zap Energy affirme que son concept de fusion a rejoint les « rangs rares » des technologies qui ont généré un plasma de fusion thermique avec des températures d'électrons supérieures à 10 millions de degrés Celsius.Dans un communiqué de presse publié le mardi 23 avril, Zap a déclaré que son approche unique, connue sous le nom de Z-pinch stabilisé par flux cisaillé, a maintenant franchi cette étape en atteignant des températures équivalant approximativement à 11 à 37 millions de degrés Celsius.», a déclaré Zap, affirmant que son réacteur Z-pinch est «».», selon Ben Levitt, vice-président de la recherche et du développement chez Zap.La fusion utilise le même processus que celui qui génère la lumière et la chaleur dans les étoiles, en fusionnant l'hydrogène et d'autres éléments légers pour libérer d'énormes quantités d'énergie que les pionniers du secteur espèrent exploiter pour produire de l'électricité illimitée sans carbone, parfois appelée le « Saint Graal » de la transition énergétique.La société Zap, basée à Seattle, est issue de l'Agence des projets de recherche avancée sur l'énergie du ministère américain de l'Énergie.Elle compte parmi ses bailleurs le fonds d'innovation énergétique Breakthrough Energy Ventures de Bill Gates et Shell Ventures, qui lui a remis 160 millions de dollars lors d'un tour de table de série C en 2022.Zap affirme que, contrairement aux tokamaks et aux stellarators, les deux approches de fusion les plus courantes qui ont été au centre de la majorité des recherches sur la fusion au cours des dernières décennies, sa technologie «».», a déclaré Benj Conway, PDG et cofondateur de la start-up.Pour générer une réaction de fusion, il faut d'abord du plasma. Le dispositif de fusion de Zap souffle d'abord du gaz dans une chambre. Une impulsion d'énergie intense ionise le gaz pour former un filament de plasma de deux pieds de long, qui transporte un courant électrique plus de dix fois plus puissant qu'un éclair.Ensuite, une vague de réactions de fusion transforme le deutérium et le tritium en hélium et en neutrons à haute énergie, qui peuvent être capturés pour produire de la chaleur et de l'électricité.Cette approche, connue sous le nom de fusion Z-pinch, a été testée dès les années 1950, mais Zap a déclaré que les chercheurs étaient «».Zap affirme avoir résolu le problème grâce à la stabilisation du flux cisaillé, une innovation de la physique des plasmas qui peut théoriquement prolonger la durée de vie d'un plasma Z-pinch presque indéfiniment.», a déclaré M. Levitt.».Le combustible choisi par Zap, le tritium, est extrêmement coûteux : 30 000 dollars le gramme en 2022, presque aussi précieux qu'un diamant. Zap prévoit toutefois de générer l'isotope dans son réacteur en utilisant les neutrons rejetés par les réactions de fusion.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que l'énergie nucléaire soit l'une des solutions pour lutter contre le changement climatique ?