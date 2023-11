Bill Gates, philanthrope milliardaire de renom, a évoqué la nécessité d'un « optimisme impatient » à l'égard du changement climatique et du développement mondial lors d'un entretien accordé le mois dernier à un groupe de réflexion sur les affaires internationales :Q : Si vous revenez dix ans en arrière, êtes-vous plus ou moins optimiste quant à la situation actuelle en matière de changement climatique ?Bill Gates : Je suis certainement plus optimiste parce qu'en 2015, lorsque l'accord de Paris a été signé, il y avait tellement de domaines d'émission où il n'y avait pas d'activité....Q : Il y a une dizaine d'années, le solaire et l'éolien étaient les sources d'énergie les plus chères. Depuis, le prix de l'énergie solaire a chuté de 90 % et celui de l'énergie éolienne de 70 %, et les véhicules électriques sont désormais économiquement viables... Je sais que l'innovation vous enthousiasme. Quels sont les domaines qui vous enthousiasment le plus en matière d'innovation ?Bill Gates : Dans ce portefeuille de 100 entreprises, il est difficile de choisir celle que je préfère. Certaines sont assez simples, comme une entreprise qui fabrique des fenêtres où la température ne passe pas d'un côté à l'autre, mais qui empêchent d'avoir froid en hiver ou chaud en été, ce qui est très bon marché. Il y a aussi une entreprise où vous quittez votre maison et où vous pompez de l'air, mais qui contient un produit chimique. Lorsqu'il voit des fissures, il les colmate. Il n'est pas nécessaire de trouver les fissures, il suffit de pomper l'air. Vous pouvez réduire la perte de chaleur entre les fenêtres et l'élimination des fissures. La facture d'énergie peut être divisée par deux, ce qui signifie que le système énergétique global est moins sollicité... Les bâtiments en ciment et en acier sont ceux qui, d'une certaine manière, m'impressionnent le plus, parce que je n'étais pas sûr que nous trouverions quoi que ce soit dans ces espaces...Q : Le problème, je suppose, avec le ciment, c'est que l'on prend essentiellement du calcaire et qu'on le transforme en oxyde de calcium. Mais le sous-produit de ce processus de conversion est le CO2. Il faut donc trouver un moyen de capturer ce CO2....Bill Gates : Lorsque vous chauffez le calcaire, cela libère du CO2. C'est exactement comme vous le dites, il s'agit d'un nombre égal d'émissions. L'une de nos entreprises n'utilise pas de calcaire. Elle cherche une autre source de calcium, qui s'avère heureusement abondante et bon marché. Elle fabrique exactement le même ciment que celui que nous produisons aujourd'hui, mais sans utiliser de calcaire. J'étais stupéfait que l'on puisse faire cela.Bill Gates espère également voir l'énergie nucléaire sous une forme économiquement viable. « L'industrie nucléaire a échoué parce que son produit était trop cher. Ce n'était pas à cause des déchets ou des problèmes de sécurité, que nous pouvons aborder, mais c'était une question d'économie ».Bill Gates : Tout d'abord, vous devez avoir une proposition économique très différente. Le réacteur nucléaire auquel je participe, TerraPower, ne produit de l'électricité que lorsque les sources renouvelables, dont les coûts marginaux sont très faibles, ne produisent rien. Nous produisons de la chaleur toute la journée, et ce n'est que lorsque le prix de l'électricité est suffisamment élevé que nous produisons de l'électricité, parce que sinon, vous avez tous ces coûts d'investissement qui font que la moitié du temps, l'offre de l'énergie solaire sur ce marché sera très faible.Je pense que la fission ne doit pas être abandonnée. Je suis impliqué dans cette entreprise uniquement parce qu'elle pourrait apporter une contribution significative à la lutte contre le changement climatique... Je ne saurais trop insister sur le fait qu'il est beaucoup plus facile de résoudre le problème si l'on peut mélanger un certain degré de fission ou de fusion pour combler les périodes où les énergies renouvelables ne produisent pas. Les vagues de froid ou les fronts froids qui s'installent, c'est là que les maisons ont le plus besoin de chauffage. C'est à ce moment-là que ni l'éolien ni le solaire ne produisent.Source : GatesNotes Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des déclarations de Bill Gates ? Partagez-vous son avis au sujet de l’optimisme impatient en matière d'innovations dans le domaine du changement climatique ?