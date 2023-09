La nouvelle a fait grand bruit pour toutes sortes de raisons, car cela fait des années que l'on entend dire qu'il faut planter plus d'arbres pour changer les choses. Bill Gates raconte que le NYT lui a demandé, lors du sommet Climate Forward qui s'est tenu récemment, ce qu'il pensait des mesures à prendre pour maintenir l'empreinte carbone à un strict minimum. C'est alors qu'il a indiqué que la plantation d'arbres n'était pas la solution. Il est même allé plus loin en expliquant que cette stratégie manquait de preuves et qu'elle était loin d'être suffisante pour garantir que les émissions de carbone soient minimales.Qualifiant l'épreuve de moins avérer et de complètement absurde, la nouvelle a surpris certains détracteurs, car il ne plaisantait manifestement pas. Bill Gates a ajouté qu'il était triste de voir que tant d'entre nous, experts en sciences, n'utilisaient pas leur cerveau pour résoudre un problème qui est à son apogée depuis si longtemps et dont les conséquences dramatiques ne cessent d'augmenter. Il a été encore plus surprenant de le voir mentionner que les idiots peuvent croire que cette solution est la bonne, mais si l'on y réfléchit bien, ce n'est certainement pas la solution.Le PDG de Salesforce est également intervenu pour donner son avis sur la question. Il a été applaudi pour avoir alloué 300 millions de dollars à la plantation d'arbres afin de résoudre le problème du changement climatique. Mais comme on pouvait s'y attendre, ces déclarations de Gates ne l'ont pas réjoui et il s'en est fortement offusqué. Il a même fait un pas en avant en appelant le NYT et a choisi de critiquer Gates pour avoir fait de telles déclarations dans la presse. En outre, il a parlé d'une tirade et s'est demandé ce qui avait pris à Gates ce jour-là de mentionner de telles choses avec force. "", a-t-il expliqué.Benioff s'est exprimé très ouvertement sur le changement climatique et le rôle que joue le secteur des entreprises dans la maîtrise de la situation. Et cela inclut ce qu'il estime être la bonne façon de procéder pour se débarrasser des empreintes carbone qui atteignent actuellement un niveau record. Il a ajouté qu'il était important que les entreprises se concentrent sur la séquestration du carbone qu'elles créent. C'est ce qui lui a été dit en 2019. De même, il affirme que cette méthode n'est pas difficile et qu'elle peut être mise en œuvre facilement. Et comme on pouvait s'y attendre, il a été un grand promoteur de la plantation d'arbres. Selon lui, c'est une action simple qui ne nécessite pas beaucoup de temps et de ressources avec des résultats prouvés. En outre, il a indiqué que près de 205 gigatonnes de carbone seraient éliminées pour chaque trillion d'arbres plantés.De nouvelles recherches prouvent que la plantation d'arbres a un impact sur le problème climatique actuel. Mais en même temps, il est très important de préserver les forêts. Encore une fois, ce n'est pas la seule façon d'aborder la situation, ajoute la dernière recherche. Pour couvrir 10 % des émissions de carbone produites chaque année, il faudrait que tous les États-Unis soient recouverts d'arbres. Et c'est pratiquement impossible.Pensez-vous que ces déclarations de Bill Gates sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?