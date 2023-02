Êtes-vous prêt à passer au niveau supérieur en matière de refroidissement liquide, mais sur le matériel de quelqu'un d'autre, et à obtenir de l'eau chaude gratuite par la même occasion ? La société de réseau Heata offre actuellement aux résidents britanniques de l'eau chaude gratuite pendant un an s'ils s'inscrivent pour faire partie du déploiement expérimental de la marque pour son nouveau service. Vous devrez autoriser Heata à installer l'une de ses unités de serveur de chauffage de l'eau dans votre maison. L'unité ne remplace pas votre unité de chauffage existante, elle fonctionne en parallèle et répond à une partie de vos besoins en eau chaude.Heata - dont les services comprennent désormais le cloud computing, le rendu 3D et des moyens d'aider les propriétaires à améliorer l'efficacité de leur parc immobilier - s'est associée au fournisseur de cloud Civo pour offrir les ressources informatiques nécessaires à l'exécution de certaines charges de travail. Heata a débuté comme un projet au sein de l'entreprise d'énergie British Gas pour aider les clients vivant dans la précarité énergétique. Elle s'est développée grâce à des investissements de British Gas, d'Innovate UK et du fournisseur de services cloud Civo, qui se concentre exclusivement sur les charges de travail fonctionnant avec Kubernetes.Selon Chris Jordan, cofondateur et directeur technique de Heata, le concept initial développé par la société consistait à utiliser la chaleur générée par les plateformes de minage de Bitcoin. « Nous avons littéralement mis un mineur de bitcoin dans un baril d'huile minérale et l'avons relié à un radiateur. British Gas a apprécié l'idée que l'on puisse gagner de l'argent avec des ressources informatiques et l'équipe est passée à une nouvelle approche ne nécessitant pas de plomberie, qui consistait à fixer un serveur à l'extérieur d'un ballon d'eau chaude pour aider à chauffer l'eau », a déclaré Jordan au média technologique britannique The Register.Selon Jordan, au cours des deux ou trois dernières années, Heata n'a fait que développer l'idée, rechercher des financements et effectuer des essais. C'est ainsi que le projet en est aujourd'hui à la phase d'essai, avec une centaine d'unités installées dans des maisons individuelles au cours des trois à six prochains mois. L'entreprise permettra aux clients d'utiliser les nœuds de calcul et d'obtenir un retour d'information sur les performances et la fiabilité, tout en démontrant le type d'économies que les hôtes du matériel (les serveurs d'Heata) réalisent sur leurs factures d'énergie et les émissions de CO2 qu'ils ont pu éviter en participant au programme.Selon la société, l'unité fournira "une charge utile de base" d'eau chaude, et peut fournir jusqu'à 4,8 kWh d'eau chaude par jour, bien que la quantité exacte dépende de l'utilisation ainsi que d'autres facteurs. Heata est tenu de fournir un minimum de 2,5 kWh par jour. Heata estime que ses hôtes économiseront jusqu'à 200 livres par an, sur la base de la consommation moyenne d'eau chaude d'un ménage. La première année serait totalement gratuite. « Comme il s'agit d'un essai soutenu par le gouvernement, nous installons les unités gratuitement dans les maisons des gens. Et ils auront de l'eau chaude gratuite pendant un an », a déclaré Jordan.Pour les essais, les personnes souhaitant héberger l'une des unités devront disposer d'une connexion Internet que le serveur pourra utiliser pour se connecter à Heata, mais la société a indiqué qu'elle était en pourparlers avec plusieurs fournisseurs de fibre optique à large bande pour fournir une connectivité aux foyers hébergeant ses unités. Le matériel lui-même se compose d'un boîtier qui abrite une carte mère ATX, avec une grande plaque métallique qui est collée au réservoir d'eau chaude de la maison hôte à l'aide d'époxy thermique. La plaque est reliée directement aux dissipateurs thermiques des processeurs, qui sont des processeurs Xeon rénovés.Selon Jordan, ces processeurs offrent un total de 56 cœurs. Heata note qu'un point important est que l'unité fournit de l'énergie supplémentaire pour chauffer l'eau, de sorte que l'hôte ne sera pas laissé sans eau chaude si l'unité tombe en panne, et il ne devrait pas avoir besoin de faire quoi que ce soit avec le dispositif du tout. Elle a ajouté que chaque unité pourrait permettre d'économiser une tonne de carbone par an. En ce qui concerne l'informatique, Heata est prudent quant au type de charges de travail pour lesquelles il utilise les nœuds de calcul, car il s'agit en fait d'un ensemble de serveurs individuels qui peuvent être répartis dans tout le pays.« Nous ne cherchons pas à servir des charges de travail en temps réel, nous ne faisons pas de sites Web, de bases de données, de serveurs de file d'attente de messages. Notre travail idéal est le suivant : voici un morceau de données, allez le traiter pendant quelques heures. Et voici le résultat », explique Jordan. Selon lui, cela pourrait néanmoins s'avérer utile pour les charges de travail liées au rendu 3D, à l'analyse par éléments finis, à la dynamique des fluides computationnelle et à d'autres tâches nécessitant un traitement important par le CPU ou le GPU. Les unités de Heata seront également proposées en option aux clients de Civo.En plus de la bande passante, l'unité aura inévitablement besoin d'électricité pour fonctionner. Heata a annoncé que l'entreprise s'occupera de l'électricité par le biais d'un remboursement : l'électricité utilisée pour faire fonctionner l'unité sera mesurée (visible pour l'hôte), et Heata créditera l'hôte pour l'électricité utilisée à 10 % au-dessus du taux du marché. « À l'heure où les prix de l'énergie montent en flèche, je suis particulièrement déterminé à servir de passerelle entre le monde de la technologie et des secteurs comme le logement social, où le besoin de solutions à la crise croissante du coût de la vie se fait le plus sentir », a déclaré Jordan.Heata n'est pas la seule entreprise à essayer de trouver des moyens de réutiliser la chaleur des serveurs. Le nouveau centre de données de Microsoft en Finlande a indiqué qu'il utiliserait la chaleur résiduelle de ses serveurs pour chauffer les maisons des résidents, couvrant ainsi environ 40 % des besoins en chauffage de 250 000 personnes. L'année dernière, un centre de données situé à Hokkaido, au Japon, aurait utilisé les eaux usées chauffées dans un élevage d'anguilles.Source : Heata Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet d'Heata pour réutiliser la chaleur résiduelle de ses serveurs ?Quels pourraient être les avantages de ce projet pour les particuliers ?À votre avis, ce projet comporte-t-il des risques ou des inconvénients ? Si oui, lesquels ?Selon vous, quels impacts ce projet pourrait-il avoir sur l'environnement ?