Le géant des puces a annoncé cette initiative dans le cadre de ses plans visant à accroître l'efficacité énergétique et à réduire l'empreinte carbone des produits et des plates-formes Intel, et a déclaré qu'il travaillerait avec ses clients et ses partenaires industriels pour créer des systèmes qui réduisent l'empreinte des gaz à effet de serre de l'ensemble de l'écosystème technologique.Le greenwashing, aussi nommé écoblanchiment ou verdissage, est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation (entreprise, administration publique nationale ou territoriale, etc.) dans le but de se donner une image de responsabilité écologique trompeuse. En France, des députés ont voté un amendement qui définit et sanctionne l'écoblanchiment , désormais qualifié de « pratique commerciale trompeuse ».« Lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu'il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. »Cet amendement permet de renforcer les sanctions relatives aux pratiques commerciales trompeuses, prévues dans le code de la consommation, en cas de pratique de greenwashing ou blanchiment écologique. Le montant de l’amende pourra ainsi être porté à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique qualifiée de blanchiment écologique, contre 50 % aujourd’hui.Le directeur général d'Intel Pat Gelsinger a affirmé qu'Intel prenait des « mesures significatives » pour atteindre cet objectif, alors même qu'elle étend ses activités à l'échelle mondiale. « En tant que l'un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de semi-conducteurs, Intel est dans une position vraiment unique pour faire une différence qui va bien au-delà de ses propres activités », a-t-il déclaré.« D'ici à 2030, nous parviendrons à une utilisation nette positive de l'eau, à une énergie 100 % renouvelable, à une absence totale de déchets mis en décharge et à des réductions supplémentaires absolues des émissions de carbone, même si nous augmentons notre capacité de production », Intel.Intel a déclaré qu'elle avait l'intention de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses activités commerciales dans ce qu'on appelle les plans d'émissions Scope 1 et Scope 2 d'ici 2040. Elle n'utilisera les compensations de carbone pour atteindre son objectif que si elle n'est pas en mesure d'atteindre ces cibles en réduisant ses propres émissions de dioxyde de carbone, a-t-elle affirmé.Pour y parvenir, l'entreprise a déclaré qu'elle investirait environ 300 millions de dollars dans la conservation de l'énergie dans ses installations, dans le but d'économiser un total de quatre milliards de kilowattheures d'énergie. Il ne s'agit pas seulement d'un bon objectif écologique, mais aussi d'un bon sens commercial, pourrait-on dire.« Nous travaillons avec nos clients et d'autres acteurs pour faire évoluer la consommation d'énergie des produits et appliquer la technologie afin de réduire les impacts climatiques liés à l'informatique dans l'ensemble de l'économie mondiale. Cela inclut la collaboration avec les fabricants de PC pour construire les PC les plus durables et les plus économes en énergie de la planète des systèmes qui minimisent le carbone, l'eau et les déchets dans leur conception et leur utilisation », déclare Intel.Mais Intel a affirmé qu'elle s'attaquait également aux impacts climatiques tout au long de sa chaîne de valeur en amont et en aval, connus sous le nom d'émissions de niveau 3, une stratégie qui l'oblige à travailler avec ses fournisseurs et ses clients sur les économies d'énergie et l'approvisionnement en énergies renouvelables, ainsi que sur l'augmentation de l'efficacité des produits chimiques et des ressources.Intel s'est également engagée à construire de nouvelles installations conformes aux normes du programme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) du US Green Building Council, et a déclaré que cela s'étendait aux investissements récemment annoncés pour construire des usines de fabrication en Europe et en Asie, ainsi qu'aux États-Unis.Intel a également déclaré qu'elle travaillait avec des partenaires industriels pour proposer des déploiements pilotes de refroidissement par immersion liquide pour les centres de données utilisés par les fournisseurs de services de cloud computing et de communications, qui récupéreront la chaleur et la réutiliseront.Mais l'industrie des semi-conducteurs a encore un long chemin à parcourir pour assainir sa situation, et il ne s'agit pas seulement des émissions de dioxyde de carbone, même si un document de 2020 sur l'empreinte environnementale de l'informatique a révélé que l'informatique devrait représenter jusqu'à 20 % de la demande énergétique mondiale d'ici 2030, et que la fabrication est responsable de la plupart des émissions de carbone des systèmes informatiques plutôt que de leur consommation énergétique opérationnelle.L'année dernière, le Guardian a rapporté que l'usine de fabrication d'Intel à Ocotillo, en Arizona, a produit près de 15 000 tonnes de déchets au cours des trois premiers mois de l'année, dont environ 60 % étaient dangereux. L'usine aurait également consommé suffisamment d'eau douce pour remplir environ 1 400 piscines olympiques.Gelsinger affirme qu'Intel fait d'excellents progrès pour parvenir à une « utilisation positive nette de l'eau » d'ici la fin de la décennie, une expression plutôt maladroite qui signifie apparemment capturer et recycler l'eau au point de produire plus d'eau qu'elle n'en consomme. D'où vient cette eau supplémentaire ? De la pluie collectée, par exemple.Ces objectifs sont censés jouer un rôle dans l'engagement d'Intel en faveur de pratiques commerciales durables, comme sa stratégie RISE, annoncée en 2020. Dans ce cadre, Intel affirme que ses émissions de gaz à effet de serre au cours de la dernière décennie ont été inférieures de 75 % à ce qu'elles auraient été si elle n'avait pas pris de mesures pour les réduire.Toutefois, comme le rapportait The Register l'année dernière, l'usine d'Intel à Leixlip, en Irlande, a consommé en un trimestre l'équivalent de l'électricité consommée par près de 60 000 foyers de la région. Intel achète de l'électricité 100 % renouvelable pour le site depuis 2017, bien que ce chiffre comprenne les contributions de sources non renouvelables, notamment le gaz naturel et le pétrole.Ainsi, si les dernières mesures prises par Intel en faveur de la durabilité environnementale sont les bienvenues, il est clair qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour minimiser l'impact environnemental de l'industrie des semi-conducteurs.Source : Intel Que pensez-vous de l'engagement d'Intel à ne pas émettre de gaz à effet de serre d'ici 2040 ?Selon vous, s'agit-il d'un blanchiment écologique ou d'un engagement sérieux ?