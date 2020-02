Alors qu’on amorçait l’année en cours, Microsoft a fait une sortie pour présenter un plan dont l’implémentation se fera sur la nouvelle décennie. La société s’engageait à effacer son empreinte carbone d’ici 2030 et à éliminer de 2030 à 2050 autant de carbone qu'elle en a émis au cours de son histoire. Le projet s’inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique causé par l’émission de gaz à effet de serre qui, elle-même, résulte de plusieurs facteurs : mises sur pied sans cesse croissantes de centres de données informatiques, réduction chaque jour un peu plus importante de la durée de vie d’appareils comme les smartphones , etc.En fait, une étude conduite par des chercheurs de l'université canadienne McMaster révèle que d'ici 20 ans,. Si les récentes initiatives de Microsoft dans le sens de contrer ces prédictions ne sont pas de Bill Gates ( qui n’est plus PDG de l’entreprise depuis 2014 ), il faut dire que ce dernier ne cache pas son intérêt pour les énergies alternatives. En fait, le cofondateur de Microsoft agit plus qu’autre chose pour montrer la voie pour ce qui pourrait être l’après énergies fossiles… Il n’y a qu’à voir avec sa dernière acquisition :... Le nouveau navire de 112 mètres de long est encore en construction et devrait prendre la mer en 2024.… Les plans de conception de l’Aqua (le nom du yacht) intègrent deux réservoirs de 28 tonnes scellés sous vide pour en stocker à une température de moins 252 degrés Celsius. Le carburant sera utilisé pour générer de l'énergie pour les deux moteurs d'un mégawatt (et les besoins des passagers) via des piles à combustible qui combinent l’hydrogène à l’oxygène contenu dans l’air pour produire de l’électricité et de l’eau. Seul bémol pour l’heure :. En sus, un appoint en diesel en raison de la rareté des stations de ravitaillement en hydrogène est prévu.Ce yacht est le signe le plus récent de l’intérêt du cofondateur de Microsoft pour les énergies alternatives.. Une startup spécialisée dans la filière des énergies vertes est en train de redonner vie à cette approche. D’après des développements parus à la fin du mois de novembre au sujet de cette dernière, les températures atteintes par concentration de l’énergie solaire sont suffisantes pour s’attaquer aux besoins en énergie électrique de fabriques de ciment, d’acier, de verre, etc. Heliogen (c’est le nom de l’entreprise en question) a le soutien de Bill Gates qui, en 2019, se disait heureux d’être l’un des bailleurs de fonds d’un « développement prometteur dans la recherche pour remplacer un jour les combustibles fossiles. »« Aujourd'hui, les procédés industriels comme ceux utilisés pour la fabrication du ciment, de l'acier et d'autres matériaux sont responsables de plus d'un cinquième de toutes les émissions. Ces matériaux sont partout autour de nous, mais nous ne disposons pas de prouvées qui nous permettraient d'en avoir des versions à prix abordable et sans carbone. Nous avons encore beaucoup à faire en termes d’inventions si nous voulons atteindre l’objectif zéro émission de carbone », avait-il ajouté.Depuis 2018, Bill Gates fait partie d’une commission mondiale sur l’adaptation aux changements climatiques. Sous la conduite d’un total de 28 commissaires, elle entend accélérer la mise en œuvre de mesures d’adaptation qui tiennent compte des nouveaux défis climatiques et sont axées sur la sécurité des aliments et des moyens d’existence en milieu rural, la résilience des villes, les solutions basées sur l’écosystème, la résilience des chaînes d’approvisionnement globales, les infrastructures, le financement de l’adaptation et la protection sociale.Source : The Telegraph Qu’en pensez-vous ?